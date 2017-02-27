А результат этих кредитов - только в увеличении госдолга на ту-же сумму. Если бы не брали, то хотя-бы долг был бы меньше. Целый год платили по долгам, а в результате долг не уменьшился, а наоборот увеличился.
Гражданам долларовые депозиты поставили 0.5% и берут кредит за границей под 7.253%. Причем берут эти кредиты бессмысленно, без какой-либо цели и какого-либо полезного выхлопа.
The proceeds were transferred to the account of the State Treasury of Ukraine and will be used for general budgetary purposes.
vitaliian написав:Краткосрочно подогреть экономику можно ревальвацией гривны, обеспечив приток валюты от нерезов в гривневые бумаги овгз. Достаточно поднять их доходность.
Многие здесь считают что на польском сыре зарабатывают только поляки, но это не так. От цены производителя по дороге к прилавку на любом импорте зарабатывают наши перевозчики, оптовики, продавцы, рестораторы. Если это техника то ещё сервис мэны. Грубо говоря какой то опель сделали в Германии но зарабатывает на нем наш таксист, наша заправка, наше сто, наша мойка, наша парковка.
Уже сейчас на опте румынская картошка по 8 грн , а наша по 10 Лягушку , ошпарив кипятком , тоже можно краткосрочно подогреть ))