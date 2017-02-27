А результат этих кредитов - только в увеличении госдолга на ту-же сумму. Если бы не брали, то хотя-бы долг был бы меньше. Целый год платили по долгам, а в результате долг не уменьшился, а наоборот увеличился.
Гражданам долларовые депозиты поставили 0.5% и берут кредит за границей под 7.253%. Причем берут эти кредиты бессмысленно, без какой-либо цели и какого-либо полезного выхлопа.
The proceeds were transferred to the account of the State Treasury of Ukraine and will be used for general budgetary purposes.
vitaliian написав:Краткосрочно подогреть экономику можно ревальвацией гривны, обеспечив приток валюты от нерезов в гривневые бумаги овгз. Достаточно поднять их доходность.
Многие здесь считают что на польском сыре зарабатывают только поляки, но это не так. От цены производителя по дороге к прилавку на любом импорте зарабатывают наши перевозчики, оптовики, продавцы, рестораторы. Если это техника то ещё сервис мэны. Грубо говоря какой то опель сделали в Германии но зарабатывает на нем наш таксист, наша заправка, наше сто, наша мойка, наша парковка.
Уже сейчас на опте румынская картошка по 8 грн , а наша по 10 Лягушку , ошпарив кипятком , тоже можно краткосрочно подогреть ))
vitaliian написав:Краткосрочно подогреть экономику можно ревальвацией гривны, обеспечив приток валюты от нерезов в гривневые бумаги овгз. Достаточно поднять их доходность.
Многие здесь считают что на польском сыре зарабатывают только поляки, но это не так. От цены производителя по дороге к прилавку на любом импорте зарабатывают наши перевозчики, оптовики, продавцы, рестораторы. Если это техника то ещё сервис мэны. Грубо говоря какой то опель сделали в Германии но зарабатывает на нем наш таксист, наша заправка, наше сто, наша мойка, наша парковка.
Уже сейчас на опте румынская картошка по 8 грн , а наша по 10 Лягушку , ошпарив кипятком , тоже можно краткосрочно подогреть ))
Яблоки весной были па 40 а сейчас 12-15, очень надежный индикатор, рекомендую)
верю в евро... по 1,4 минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
Да, в принципе все эти проблемы можно както порешать, кроме одной, вернее, двух: 1) Катастрофически падает рождаемость и растет смертность. Ну не хочет молодежь делать 2-3 детей на семью. Цыгане не в счет. 2) Все кто может уезжают из страны. У меня соседка 50 лет полгода назад поехала в Чехию, работает под Прагой на хлебзаводе, зп 1000 евро, работа посменно, без обмана, все четко и честно. Бытовые условия проживания отличные. Директор говорит "девчата, я вас никому не отдам!" Ценит их очень. Возвращаться на Украину и не думает в ближайшие года. Вот эти 2 проблемы надо решать както.
Василь-Рівне написав:Взаємовиключаючі речі - освіта гробить здоров'я і не факт, що перегляд "навчаючих" відосіків в режимі 24\7 від навали різношерстних блогерів зробить когось розумнішим, або різко успішним в бізнесі. В позаминулому році проходив навчання на семінарах від найвідоміших бізнестренерів в Україні і після втілення їх порад, почали катастрофічно падати продажі. Прийшлось терміново повертати все взад, щоб уникнути банкротства. Маючи вищу медичну освіту зрозумів, що їм платять гроші лише за вміння маніпулювати аудіторією і створювати навколо себе таємничий ореол гуру з втілення якихось суперуспішних технологій ведення бізнесу, а насправді це давно всім відомі істини загорнуті в яскраву обгортку нібито якихось нових технологічних знань. І так, один із найвідоміших тренерів психотерапевт ... ну ви зрозуміли . І якби всі в курсі як один із тутешніх форумчан козиряє, що дивиться відосікі з порадами від Кіосакі, але ж очевидно, що розуму там ні на міліграм не прибуло як і успіхів у розвитку бізнесу - лише стагнація, бо цим потрібно займатися, а не відосікі та серіали на кшталт Слуга Народу, прости Господи, разом з локшиною на вухах хавати замість того щоб працювати
Зовсім не розумію про кого мова йде але те, що багато води в бізнес-тренінгах - то факт! Але, є й краплини розумних речей - просто потрібно бачити їх і вміти думати! А це - дано не всім, так як знаю одного форумчанина з Рівного, який, навіть, потратив гроші на семінари!(от дурень - є ж все в повному доступі у інтернеті) Але ж толку, якщо мізків не вистачає на освоєння почутого матеріалу! А ще знаю одного форумчанина з міста Лева, який веде мікро-бізнес і постійно слухає/дивиться на ютубі Кіосаки,Маска,Трейсі, Черняка, Закхайм, Тимченко і інших, - і в результаті цього, за 7р. купив на котловані 53м2 бетону за 4км від центру міста! Далі, як добудували і здали в експлуатацію той бетон - зробив ремонт і заселився = то вже вийшло загалом 9р.! І тут УВАГА! - через рік, він купує на котловані ще 27м2 бетону за 5,3км від центру міста!!! Як? Яким чином? Навіть, академік Флаймен, закінчивши Києво-Могилянку - не може скласти цифер, як то так вдалось??? Маючи сім‘ю, яка тягне грошей ого-го, але за десять років отаке втнути! Особливо, за останній кризово-ковідний рік!
А відповідь проста, як шкірка ананаса - відповідь знаходиться в моєму підпису!