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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7111711271137114
Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 13:38

  Амвросий написав:
  flyman написав:поки мінімальні ставки на позики у валюті, то непоганий шанс перекредитуватися на ліпших умовах.


Какие-же они минимальные, если в долг берут под 7.253% в долларах!

А результат этих кредитов - только в увеличении госдолга на ту-же сумму. Если бы не брали, то хотя-бы долг был бы меньше. Целый год платили по долгам, а в результате долг не уменьшился, а наоборот увеличился.

Гражданам долларовые депозиты поставили 0.5% и берут кредит за границей под 7.253%. Причем берут эти кредиты бессмысленно, без какой-либо цели и какого-либо полезного выхлопа.

The proceeds were transferred to the account of the State Treasury of Ukraine and will be used for general budgetary purposes.


for general budgetary purposes!

ти про євробонди, чи про валютні ОВДП?
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 13:46

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vitaliian написав:Краткосрочно подогреть экономику можно ревальвацией гривны, обеспечив приток валюты от нерезов в гривневые бумаги овгз. Достаточно поднять их доходность.

Многие здесь считают что на польском сыре зарабатывают только поляки, но это не так. От цены производителя по дороге к прилавку на любом импорте зарабатывают наши перевозчики, оптовики, продавцы, рестораторы. Если это техника то ещё сервис мэны. Грубо говоря какой то опель сделали в Германии но зарабатывает на нем наш таксист, наша заправка, наше сто, наша мойка, наша парковка.

Уже сейчас на опте румынская картошка по 8 грн , а наша по 10
Лягушку , ошпарив кипятком , тоже можно краткосрочно подогреть )) :mrgreen:
V tehno-teplo
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 15:35

  V tehno-teplo написав:
  vitaliian написав:Краткосрочно подогреть экономику можно ревальвацией гривны, обеспечив приток валюты от нерезов в гривневые бумаги овгз. Достаточно поднять их доходность.

Многие здесь считают что на польском сыре зарабатывают только поляки, но это не так. От цены производителя по дороге к прилавку на любом импорте зарабатывают наши перевозчики, оптовики, продавцы, рестораторы. Если это техника то ещё сервис мэны. Грубо говоря какой то опель сделали в Германии но зарабатывает на нем наш таксист, наша заправка, наше сто, наша мойка, наша парковка.

Уже сейчас на опте румынская картошка по 8 грн , а наша по 10
Лягушку , ошпарив кипятком , тоже можно краткосрочно подогреть )) :mrgreen:

Яблоки весной были па 40 а сейчас 12-15, очень надежный индикатор, рекомендую)
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 15:41

  vitaliian написав:Яблоки весной были па 40 а сейчас 12-15, очень надежный индикатор, рекомендую)


недавно купил вкусных яблок в супермаркете по 14 грн/кг.
Через несколько дней хотел еще взять - уже по 45 грн :D
Просто первый раз цена акционная была :mrgreen:
Амвросий
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 15:47

Да, в принципе все эти проблемы можно както порешать, кроме одной, вернее, двух: 1) Катастрофически падает рождаемость и растет смертность. Ну не хочет молодежь делать 2-3 детей на семью. Цыгане не в счет. 2) Все кто может уезжают из страны. У меня соседка 50 лет полгода назад поехала в Чехию, работает под Прагой на хлебзаводе, зп 1000 евро, работа посменно, без обмана, все четко и честно. Бытовые условия проживания отличные. Директор говорит "девчата, я вас никому не отдам!" Ценит их очень. Возвращаться на Украину и не думает в ближайшие года. Вот эти 2 проблемы надо решать както.
fin
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 15:48

Мурашиним мізкам і семінари НЕ допоможуть!)))

  Василь-Рівне написав:Взаємовиключаючі речі - освіта гробить здоров'я і не факт, що перегляд "навчаючих" відосіків в режимі 24\7 від навали різношерстних блогерів зробить когось розумнішим, або різко успішним в бізнесі. В позаминулому році проходив навчання на семінарах від найвідоміших бізнестренерів в Україні і після втілення їх порад, почали катастрофічно падати продажі. Прийшлось терміново повертати все взад, щоб уникнути банкротства. Маючи вищу медичну освіту зрозумів, що їм платять гроші лише за вміння маніпулювати аудіторією і створювати навколо себе таємничий ореол гуру з втілення якихось суперуспішних технологій ведення бізнесу, а насправді це давно всім відомі істини загорнуті в яскраву обгортку нібито якихось нових технологічних знань. І так, один із найвідоміших тренерів психотерапевт ... ну ви зрозуміли . І якби всі в курсі як один із тутешніх форумчан козиряє, що дивиться відосікі з порадами від Кіосакі, але ж очевидно, що розуму там ні на міліграм не прибуло як і успіхів у розвитку бізнесу - лише стагнація, бо цим потрібно займатися, а не відосікі та серіали на кшталт Слуга Народу, прости Господи, разом з локшиною на вухах хавати замість того щоб працювати

Зовсім не розумію про кого мова йде :mrgreen: але те, що багато води в бізнес-тренінгах - то факт!
Але, є й краплини розумних речей - просто потрібно бачити їх і вміти думати! А це - дано не всім, так як знаю одного форумчанина з Рівного, який, навіть, потратив гроші на семінари!(от дурень - є ж все в повному доступі у інтернеті) Але ж толку, якщо мізків не вистачає на освоєння почутого матеріалу!
А ще знаю одного форумчанина з міста Лева, який веде мікро-бізнес і постійно слухає/дивиться на ютубі Кіосаки,Маска,Трейсі, Черняка, Закхайм, Тимченко і інших, - і в результаті цього, за 7р. купив на котловані 53м2 бетону за 4км від центру міста!
Далі, як добудували і здали в експлуатацію той бетон - зробив ремонт і заселився = то вже вийшло загалом 9р.!
І тут УВАГА! - через рік, він купує на котловані ще 27м2 бетону за 5,3км від центру міста!!!
Як?
Яким чином?
Навіть, академік Флаймен, закінчивши Києво-Могилянку - не може скласти цифер, як то так вдалось???
Маючи сім‘ю, яка тягне грошей ого-го, але за десять років отаке втнути! :shock:
Особливо, за останній кризово-ковідний рік!

А відповідь проста, як шкірка ананаса :mrgreen: - відповідь знаходиться в моєму підпису!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 16:07

  Амвросий написав:
  vitaliian написав:Яблоки весной были па 40 а сейчас 12-15, очень надежный индикатор, рекомендую)


недавно купил вкусных яблок в супермаркете по 14 грн/кг.
Через несколько дней хотел еще взять - уже по 45 грн :D
Просто первый раз цена акционная была :mrgreen:

И зачем вам валюта если на яблоках такой подъём?
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 16:08

Ну да. Надо было прикупить несколько вагонов яблок и считать профит.
Если сникнет парус -
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Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 16:12

  Investor_K написав:Ну да. Надо было прикупить несколько вагонов яблок и считать профит.


и под грушу... :D
Амвросий
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