Додано: Суб 09 січ, 2021 15:48

Василь-Рівне написав: Взаємовиключаючі речі - освіта гробить здоров'я і не факт, що перегляд "навчаючих" відосіків в режимі 24\7 від навали різношерстних блогерів зробить когось розумнішим, або різко успішним в бізнесі. В позаминулому році проходив навчання на семінарах від найвідоміших бізнестренерів в Україні і після втілення їх порад, почали катастрофічно падати продажі. Прийшлось терміново повертати все взад, щоб уникнути банкротства. Маючи вищу медичну освіту зрозумів, що їм платять гроші лише за вміння маніпулювати аудіторією і створювати навколо себе таємничий ореол гуру з втілення якихось суперуспішних технологій ведення бізнесу, а насправді це давно всім відомі істини загорнуті в яскраву обгортку нібито якихось нових технологічних знань. І так, один із найвідоміших тренерів психотерапевт ... ну ви зрозуміли . І якби всі в курсі як один із тутешніх форумчан козиряє, що дивиться відосікі з порадами від Кіосакі, але ж очевидно, що розуму там ні на міліграм не прибуло як і успіхів у розвитку бізнесу - лише стагнація, бо цим потрібно займатися, а не відосікі та серіали на кшталт Слуга Народу, прости Господи, разом з локшиною на вухах хавати замість того щоб працювати Взаємовиключаючі речі - освіта гробить здоров'я і не факт, що перегляд "навчаючих" відосіків в режимі 24\7 від навали різношерстних блогерів зробить когось розумнішим, або різко успішним в бізнесі. В позаминулому році проходив навчання на семінарах від найвідоміших бізнестренерів в Україні і після втілення їх порад, почали катастрофічно падати продажі. Прийшлось терміново повертати все взад, щоб уникнути банкротства. Маючи вищу медичну освіту зрозумів, що їм платять гроші лише за вміння маніпулювати аудіторією і створювати навколо себе таємничий ореол гуру з втілення якихось суперуспішних технологій ведення бізнесу, а насправді це давно всім відомі істини загорнуті в яскраву обгортку нібито якихось нових технологічних знань. І так, один із найвідоміших тренерів психотерапевт ... ну ви зрозуміли

Зовсім не розумію про кого мова йдеале те, що багато води в бізнес-тренінгах - то факт!Але, є й краплини розумних речей - просто потрібно бачити їх і вміти думати! А це - дано не всім, так як знаю одного форумчанина з Рівного, який, навіть, потратив гроші на семінари!(от дурень - є ж все в повному доступі у інтернеті) Але ж толку, якщо мізків не вистачає на освоєння почутого матеріалу!А ще знаю одного форумчанина з міста Лева, який веде мікро-бізнес і постійно слухає/дивиться на ютубі Кіосаки,Маска,Трейсі, Черняка, Закхайм, Тимченко і інших, - і в результаті цього, за 7р. купив на котловані 53м2 бетону за 4км від центру міста!Далі, як добудували і здали в експлуатацію той бетон - зробив ремонт і заселився = то вже вийшло загалом 9р.!І тут УВАГА! - через рік, він купує на котловані ще 27м2 бетону за 5,3км від центру міста!!!Як?Яким чином?Навіть, академік Флаймен, закінчивши Києво-Могилянку - не може скласти цифер, як то так вдалось???Маючи сім‘ю, яка тягне грошей ого-го, але за десять років отаке втнути!Особливо, за останній кризово-ковідний рік!А відповідь проста, як шкірка ананаса- відповідь знаходиться в моєму підпису!