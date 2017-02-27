Додано: Суб 09 січ, 2021 17:02

vovan_prm написав: Alex2007 написав: зачем такое государство нужно - вопрос крайне открытый. зачем такое государство нужно - вопрос крайне открытый.

Так живи натуральным хозяйством. Учи своих детей сам и лечи сам себя. Ходи пешком по грунтовкам. Не пользуйся дорогим электричеством. Воду доставай руками из колодца.

Хочешь подскажу локацию в наших границах где это доступно?

Или все же хочется всех благ цивилизации, но без государства?

Так почти Экономикс. Хотя бы первые главы. Так живи натуральным хозяйством. Учи своих детей сам и лечи сам себя. Ходи пешком по грунтовкам. Не пользуйся дорогим электричеством. Воду доставай руками из колодца.Хочешь подскажу локацию в наших границах где это доступно?Или все же хочется всех благ цивилизации, но без государства?Так почти Экономикс. Хотя бы первые главы.

так в том то и дело, что оно добивает блага цивилизации. Отсюда и вопрос возникает.(Кто-то из гос.мужей например собирается всерьез что-то делать с коммунальной сферой и инфраструктурой, которая доживает свой срок эксплуатации и скоро почти все в один момент превратится в аварийное состояние?).медицина и образование и так фактически из карманов людей напрямую оплачиваются. И во время эпидемии выделять деньги на дороги - это лютейший идиотизм и наплевательство на своих людей. Плюс, вообще-то здоровье людей - это вопрос национальной безопасности. Так же само как и качественное образование будущих поколений - это прямая заинтересованность самого государства в конкурентной борьбе. Должно было бы быть так. Но не в нашем случае.