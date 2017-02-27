fin написав:Да, в принципе все эти проблемы можно както порешать, кроме одной, вернее, двух: 1) Катастрофически падает рождаемость и растет смертность. Ну не хочет молодежь делать 2-3 детей на семью. Цыгане не в счет. 2) Все кто может уезжают из страны. У меня соседка 50 лет полгода назад поехала в Чехию, работает под Прагой на хлебзаводе, зп 1000 евро, работа посменно, без обмана, все четко и честно. Бытовые условия проживания отличные. Директор говорит "девчата, я вас никому не отдам!" Ценит их очень. Возвращаться на Украину и не думает в ближайшие года. Вот эти 2 проблемы надо решать както.
в мене тьотка 50+, ситуація така: - березень 2020, локдаун: вся сім"я, вона, дочка, син (ІТник кстаті) всі троє опиняються без роботи на 3 місяці, понабиралася кредитів, так як жити за щось тре, - січень, знову її звільняють, кредити не може погасити, бо те що тут пропонують в Києві, вистачає ледве аби прожити місяць (8000 грн.), оформаляє документи на роботу в Польщу, так як розуміє, що це тут їй надіятися нема на що.
fin написав:Да, в принципе все эти проблемы можно както порешать, кроме одной, вернее, двух: 1) Катастрофически падает рождаемость и растет смертность. Ну не хочет молодежь делать 2-3 детей на семью. Цыгане не в счет. 2) Все кто может уезжают из страны. У меня соседка 50 лет полгода назад поехала в Чехию, работает под Прагой на хлебзаводе, зп 1000 евро, работа посменно, без обмана, все четко и честно. Бытовые условия проживания отличные. Директор говорит "девчата, я вас никому не отдам!" Ценит их очень. Возвращаться на Украину и не думает в ближайшие года. Вот эти 2 проблемы надо решать както.
Так я пропонував - обкладати мінімальними податками тих, хто має дітей! - і чим більше дітей - тим менші податки! Наприклад, податки на "зайві" квартири/бетонометри! Наприклад, є 2є дітей - то на 2 квартири - 0 податків! А вже на 3тю - 3% податку в рік від її вартості, на 4ту - 6% і так далі... Тобто, або плати податки державі за своїх 5-10-20 зайвих квартир, або клепай, чи всиновлюй дітей! І це, якраз, вибачте, НЕ в люмпенів-ніщебродів буде збільшуватись народжуваність, а середнього класу!(раз сім'я вміє заробляти на зайві квартири - то це мінімум - середній клас! )
Востаннє редагувалось Долярчик в Суб 09 січ, 2021 17:19, всього редагувалось 1 раз.
fin написав:Да, в принципе все эти проблемы можно както порешать, кроме одной, вернее, двух: 1) Катастрофически падает рождаемость и растет смертность. Ну не хочет молодежь делать 2-3 детей на семью. Цыгане не в счет. 2) Все кто может уезжают из страны. У меня соседка 50 лет полгода назад поехала в Чехию, работает под Прагой на хлебзаводе, зп 1000 евро, работа посменно, без обмана, все четко и честно. Бытовые условия проживания отличные. Директор говорит "девчата, я вас никому не отдам!" Ценит их очень. Возвращаться на Украину и не думает в ближайшие года. Вот эти 2 проблемы надо решать както.
никто эти проблемы и в помине не собирается никак решать, даже на уровне планирования создания плана решения проблемы. Долги в режиме "переодолжил-переотдал", повышение тарифов без улучшения сервисов, убийство медицины, образования, дороги в такое самое подходящее время, прихватизация, земелька и прочие "рыночные" реформы, а также обовязкове обслуговування українською мовою - вот это самое главное. А остальные проблемы "индейцев и папуасов" никого не интересуют. С--ть государство хотело не всех; зачем такое государство нужно - вопрос крайне открытый.
Alex2007 написав:зачем такое государство нужно - вопрос крайне открытый.
Так живи натуральным хозяйством. Учи своих детей сам и лечи сам себя. Ходи пешком по грунтовкам. Не пользуйся дорогим электричеством. Воду доставай руками из колодца. Хочешь подскажу локацию в наших границах где это доступно? Или все же хочется всех благ цивилизации, но без государства? Так прочти Экономикс. Хотя бы первые главы.
Востаннє редагувалось vovan_prm в Суб 09 січ, 2021 17:12, всього редагувалось 1 раз.
Профессионалы о короновирусе – «Наша борьба с коронавирусом хуже самой болезни?» (Is Our Fight Against Coronavirus Worse Than the Disease?), New York Times, 20 марта 2020 г.
Долярчик написав:який, навіть, потратив гроші на семінари!
Це навчання було проплачено найвідомішим в Україні маркетплейсом для його успішних продавців.
Долярчик написав:А ще знаю одного форумчанина з міста Лева, який веде мікро-бізнес і постійно слухає/дивиться на ютубі Кіосаки,Маска,Трейсі, Черняка, Закхайм, Тимченко і інших, - і в результаті цього,
І тебе до цих пір на колінах не вмовляють влаштуватися на посаду декана в Києво-Могилянську академію по економіці? Дивно
Долярчик написав:зробив ремонт і заселився = то вже вийшло загалом 9р.!
Випадково прочитав я про ремонт цього форумчанина і промОвчав в той час, але так як він зараз знову ним вихваляється, поясню форумчанам що там викручено. З однокімнатної маленької квартирки зроблено двохкімнатну. І якби все вольному воля, але дитячу для двійки дрібних діточок цей екземпляр зробив десь приблизно два на два метри - трішечки більше могили на цвинтарі, де поміщається лише одне ліжко ! І це ще не все - там немає ні вікон, ні вентиляції і сам хвалився , що це все з дешевих матеріалів та своїми кривими як і мізки руками! Хтось собі уявляє яка в цьому замкненому просторі концентрація формальдегіду та інших шкідливих речовин з дешевої ДСП з якої зроблене це одне нещасне ліжко та так звані "стіни"? Кімната не провітрюється, бо це нереально зробити - ні вікон, ні вентиляції !!! Що буде зі здоров'ям цих нещасних дітей при такій гестапівській економії? Як ви думаєте? Потім буде скиглити, що у нас медицина погана, бо діточок не можуть полікувати (не приведи Господи). Але ні один лікар не вбере собі в голову, що можна так познущатися над власними дітьми загнавши їх в газову камеру щоб обрати адекватне лікування!!! Тебе, долярчику ВЖЕ судити треба і відібрати батьківські права за знущання над власними дітьми
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Суб 09 січ, 2021 17:11, всього редагувалось 5 разів.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Вчера, по одному ТВ каналу, один политолог, разъяснил, что в Украине, так исторически сложилось, в отличие от Европы, что в стране правящая верхушка (на протяжении 30 лет) обслуживает интересы кланов богачей (олигархов), а на "низы" им наплевать. Имхо, "низы" сами позволяют над собой издеваться
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 09 січ, 2021 17:04, всього редагувалось 3 разів.
Alex2007 написав:зачем такое государство нужно - вопрос крайне открытый.
Так живи натуральным хозяйством. Учи своих детей сам и лечи сам себя. Ходи пешком по грунтовкам. Не пользуйся дорогим электричеством. Воду доставай руками из колодца. Хочешь подскажу локацию в наших границах где это доступно? Или все же хочется всех благ цивилизации, но без государства? Так почти Экономикс. Хотя бы первые главы.
так в том то и дело, что оно добивает блага цивилизации. Отсюда и вопрос возникает. (Кто-то из гос.мужей например собирается всерьез что-то делать с коммунальной сферой и инфраструктурой, которая доживает свой срок эксплуатации и скоро почти все в один момент превратится в аварийное состояние?). медицина и образование и так фактически из карманов людей напрямую оплачиваются. И во время эпидемии выделять деньги на дороги - это лютейший идиотизм и наплевательство на своих людей. Плюс, вообще-то здоровье людей - это вопрос национальной безопасности. Так же само как и качественное образование будущих поколений - это прямая заинтересованность самого государства в конкурентной борьбе. Должно было бы быть так. Но не в нашем случае.
Востаннє редагувалось Alex2007 в Суб 09 січ, 2021 17:08, всього редагувалось 1 раз.
Василь-Рівне написав:З однокімнатної маленької квартирки зроблено двохкімнатну. І якби все вольному воля, але дитячу для двійки дрібних діточок цей екземпляр зробив десь приблизно два на два метри - трішечки більше могили на цвинтарі, де поміщається лише одне ліжко ! І це ще не все - там немає ні вікон, ні вентиляції і сам хвалився , що це все з дешевих матеріалів та своїми кривими як і мізки руками
Мабуть це й за межами здорового глузду, але можливо навіть таке краще ніж в рідної тещі?
Востаннє редагувалось vovan_prm в Суб 09 січ, 2021 17:11, всього редагувалось 1 раз.
Профессионалы о короновирусе – «Наша борьба с коронавирусом хуже самой болезни?» (Is Our Fight Against Coronavirus Worse Than the Disease?), New York Times, 20 марта 2020 г.
Alex2007 написав:медицина и образование и так фактически из карманов людей напрямую оплачиваются. И во время эпидемии выделять деньги на дороги - это лютейший идиотизм и наплевательство на своих людей. Плюс, вообще-то здоровье людей - это вопрос национальной безопасности. Так же само как и качественное образование будущих поколений
Об этом лучше помнить когда не интересуетесь политикой, или на выборы не ходите, или когда ходите. А теперь "сидите и не свистите", как любит говорит одна моя знакомая - умудренная жизненным опытом тетка.
Профессионалы о короновирусе – «Наша борьба с коронавирусом хуже самой болезни?» (Is Our Fight Against Coronavirus Worse Than the Disease?), New York Times, 20 марта 2020 г.