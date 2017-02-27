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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7113711471157116
Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 17:20

  vovan_prm написав:
  Alex2007 написав:зачем такое государство нужно - вопрос крайне открытый.

Так живи натуральным хозяйством. Учи своих детей сам и лечи сам себя. Ходи пешком по грунтовкам. Не пользуйся дорогим электричеством. Воду доставай руками из колодца.
Хочешь подскажу локацию в наших границах где это доступно?
Или все же хочется всех благ цивилизации, но без государства?
Так прочти Экономикс. Хотя бы первые главы.

Что из этого предоставляет государство?

Государство у нас самоустранилось от граждан, и вспоминает про них, когда гражданин что-то "должен"
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 17:20

  vovan_prm написав:
  Alex2007 написав:медицина и образование и так фактически из карманов людей напрямую оплачиваются. И во время эпидемии выделять деньги на дороги - это лютейший идиотизм и наплевательство на своих людей. Плюс, вообще-то здоровье людей - это вопрос национальной безопасности. Так же само как и качественное образование будущих поколений

Об этом лучше помнить когда не интересуетесь политикой, или на выборы не ходите, или когда ходите. А теперь "сидите и не свистите", как любит говорит одна моя знакомая - умудренная жизненным опытом тетка.


:mrgreen:
Я то как раз политикой интересуюсь. и на выборЫ тоже ходил, между прочим пытаясь изучать список кандидатов и их программы. Так что вот вам и "не свистите" :mrgreen:
:mrgreen:
п.с правда я догадываюсь каков был "самый правильный и непоколебимый" (по-вашему) выбор во втором туре в 2019 году. Ну то такое. :lol:

п.с.2. и да, в развитых странах граждане тоже зачастую недовольны своей властью, и "не сидят", а умудряются "свистеть". И это нормальная реакция в демократиях. У них это правда зачастую помогает, у нас же пока окончательно крышку не срывает очередным крупным митингом или майданом , никто даже репу не почешет.
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 17:34

Re: Валютный рынок в контексте ДС

От дибіл поперекручував все :)
В дитячій кімнаті(отій найменшій, що я зробив) НАЙБІЛЬШІ панорамні вікна(на цілу одну стіну) - одне з яких "віконні двері"-вихід на лоджію!
І ця кімната має 9м2!(а в тещі ми 3-4роки жили ТРОЄ в аналогічній кімнаті, просто вікна були не панорамні)
Тож не перекручуй, рівненське чудило :)
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 17:46

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Василь-Рівне написав:де поміщається лише одне ліжко !

От перекручує дибілоїд :)
Наразі - ця кімната для старшого синочка, і там помістився розкладний кутовий диван + 3х-метрова шафа-купе + комп'ютерний стіл!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 17:53

  flyman написав:
  fin написав:Да, в принципе все эти проблемы можно както порешать, кроме одной, вернее, двух: 1) Катастрофически падает рождаемость и растет смертность. Ну не хочет молодежь делать 2-3 детей на семью. Цыгане не в счет. 2) Все кто может уезжают из страны. У меня соседка 50 лет полгода назад поехала в Чехию, работает под Прагой на хлебзаводе, зп 1000 евро, работа посменно, без обмана, все четко и честно. Бытовые условия проживания отличные. Директор говорит "девчата, я вас никому не отдам!" Ценит их очень. Возвращаться на Украину и не думает в ближайшие года. Вот эти 2 проблемы надо решать както.

в мене тьотка 50+, ситуація така:
- березень 2020, локдаун: вся сім"я, вона, дочка, син (ІТник кстаті) всі троє опиняються без роботи на 3 місяці, понабиралася кредитів, так як жити за щось тре,
- січень, знову її звільняють, кредити не може погасити, бо те що тут пропонують в Києві, вистачає ледве аби прожити місяць (8000 грн.), оформаляє документи на роботу в Польщу, так як розуміє, що це тут їй надіятися нема на що.
Видимо он слабенький айтишник. Знаю человека, который в свободное от основной работы(службы) время подрабатывает "компьютерщиком" в одном из операторов тел.связи, там ему платят 50 тыс. в месяц, в киеве это.
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 17:53

  Василь-Рівне написав:
  vovan_prm написав:Мабуть це й за межами здорового глузду, але можливо навіть таке краще ніж в рідної тещі?

Ні, не краще, бо теща у своєму житлі не допустила би знущання над онуками, бо в неї, очевидно, набагато більше мізків чим у цього горе будівельника-перепланувальника.

Не рассуждал бы я так уверенно о чужой семье
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– «Наша борьба с коронавирусом хуже самой болезни?» (Is Our Fight Against Coronavirus Worse Than the Disease?), New York Times, 20 марта 2020 г.
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 17:56

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Долярчик написав:ам помістився розкладний кутовий диван + 3х-метрова шафа-купе + комп'ютерний стіл!

Тобто всі зрозуміли рівень комфорту на 9-и квадратах для дитини де є кутовий диван + 3-х метрова шафа-купе з найдешевших та найнебезпечніших ДСП матеріалів + такий самий комп'ютерний стіл - концентрацію формальдегіду вимірював? Вау - з'явилось панорамне вікно на всю стіну хоча його і не було в дитячій, це по яких будівельних нормах? Можеш дати посилання архітектор? Га?
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
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