Alex2007 написав:зачем такое государство нужно - вопрос крайне открытый.
Так живи натуральным хозяйством. Учи своих детей сам и лечи сам себя. Ходи пешком по грунтовкам. Не пользуйся дорогим электричеством. Воду доставай руками из колодца. Хочешь подскажу локацию в наших границах где это доступно? Или все же хочется всех благ цивилизации, но без государства? Так прочти Экономикс. Хотя бы первые главы.
Что из этого предоставляет государство?
Государство у нас самоустранилось от граждан, и вспоминает про них, когда гражданин что-то "должен"
Alex2007 написав:медицина и образование и так фактически из карманов людей напрямую оплачиваются. И во время эпидемии выделять деньги на дороги - это лютейший идиотизм и наплевательство на своих людей. Плюс, вообще-то здоровье людей - это вопрос национальной безопасности. Так же само как и качественное образование будущих поколений
Об этом лучше помнить когда не интересуетесь политикой, или на выборы не ходите, или когда ходите. А теперь "сидите и не свистите", как любит говорит одна моя знакомая - умудренная жизненным опытом тетка.
Я то как раз политикой интересуюсь. и на выборЫ тоже ходил, между прочим пытаясь изучать список кандидатов и их программы. Так что вот вам и "не свистите"
п.с правда я догадываюсь каков был "самый правильный и непоколебимый" (по-вашему) выбор во втором туре в 2019 году. Ну то такое.
п.с.2. и да, в развитых странах граждане тоже зачастую недовольны своей властью, и "не сидят", а умудряются "свистеть". И это нормальная реакция в демократиях. У них это правда зачастую помогает, у нас же пока окончательно крышку не срывает очередным крупным митингом или майданом , никто даже репу не почешет.
От дибіл поперекручував все В дитячій кімнаті(отій найменшій, що я зробив) НАЙБІЛЬШІ панорамні вікна(на цілу одну стіну) - одне з яких "віконні двері"-вихід на лоджію! І ця кімната має 9м2!(а в тещі ми 3-4роки жили ТРОЄ в аналогічній кімнаті, просто вікна були не панорамні) Тож не перекручуй, рівненське чудило
fin написав:Да, в принципе все эти проблемы можно както порешать, кроме одной, вернее, двух: 1) Катастрофически падает рождаемость и растет смертность. Ну не хочет молодежь делать 2-3 детей на семью. Цыгане не в счет. 2) Все кто может уезжают из страны. У меня соседка 50 лет полгода назад поехала в Чехию, работает под Прагой на хлебзаводе, зп 1000 евро, работа посменно, без обмана, все четко и честно. Бытовые условия проживания отличные. Директор говорит "девчата, я вас никому не отдам!" Ценит их очень. Возвращаться на Украину и не думает в ближайшие года. Вот эти 2 проблемы надо решать както.
в мене тьотка 50+, ситуація така: - березень 2020, локдаун: вся сім"я, вона, дочка, син (ІТник кстаті) всі троє опиняються без роботи на 3 місяці, понабиралася кредитів, так як жити за щось тре, - січень, знову її звільняють, кредити не може погасити, бо те що тут пропонують в Києві, вистачає ледве аби прожити місяць (8000 грн.), оформаляє документи на роботу в Польщу, так як розуміє, що це тут їй надіятися нема на що.
Видимо он слабенький айтишник. Знаю человека, который в свободное от основной работы(службы) время подрабатывает "компьютерщиком" в одном из операторов тел.связи, там ему платят 50 тыс. в месяц, в киеве это.
Тобто всі зрозуміли рівень комфорту на 9-и квадратах для дитини де є кутовий диван + 3-х метрова шафа-купе з найдешевших та найнебезпечніших ДСП матеріалів + такий самий комп'ютерний стіл - концентрацію формальдегіду вимірював? Вау - з'явилось панорамне вікно на всю стіну хоча його і не було в дитячій, це по яких будівельних нормах? Можеш дати посилання архітектор? Га?
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.