Додано: Суб 09 січ, 2021 17:20

vovan_prm написав: Alex2007 написав: медицина и образование и так фактически из карманов людей напрямую оплачиваются. И во время эпидемии выделять деньги на дороги - это лютейший идиотизм и наплевательство на своих людей. Плюс, вообще-то здоровье людей - это вопрос национальной безопасности. Так же само как и качественное образование будущих поколений медицина и образование и так фактически из карманов людей напрямую оплачиваются. И во время эпидемии выделять деньги на дороги - это лютейший идиотизм и наплевательство на своих людей. Плюс, вообще-то здоровье людей - это вопрос национальной безопасности. Так же само как и качественное образование будущих поколений

Об этом лучше помнить когда не интересуетесь политикой, или на выборы не ходите, или когда ходите. А теперь "сидите и не свистите", как любит говорит одна моя знакомая - умудренная жизненным опытом тетка. Об этом лучше помнить когда не интересуетесь политикой, или на выборы не ходите, или когда ходите. А теперь "сидите и не свистите", как любит говорит одна моя знакомая - умудренная жизненным опытом тетка.

Я то как раз политикой интересуюсь. и на выборЫ тоже ходил, между прочим пытаясь изучать список кандидатов и их программы. Так что вот вам и "не свистите"п.с правда я догадываюсь каков был "самый правильный и непоколебимый" (по-вашему) выбор во втором туре в 2019 году. Ну то такое.п.с.2. и да, в развитых странах граждане тоже зачастую недовольны своей властью, и "не сидят", а умудряются "свистеть". И это нормальная реакция в демократиях. У них это правда зачастую помогает, у нас же пока окончательно крышку не срывает очередным крупным митингом или майданом , никто даже репу не почешет.