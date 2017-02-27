Додано: Суб 09 січ, 2021 18:03

Ребята вы заипали со своими примитивными кизяками в стиле "сам дурак", может разберётесь в личке или на дуэли?

Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.