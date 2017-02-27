|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 09 січ, 2021 18:07
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Суб 09 січ, 2021 18:08
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Разворот или коррекция пока сказать трудно, но ближайшая цель 1,2169
– «Наша борьба с коронавирусом хуже самой болезни?» (Is Our Fight Against Coronavirus Worse Than the Disease?), New York Times, 20 марта 2020 г.
Додано: Суб 09 січ, 2021 18:08
Для тих, хто має мурашині мізки, пояснюю:
1. Стіл, шафа-купе і кутовий диван(як і всі інші меблі до квартири) - все придбано в фірмофому магазині мебліХІТ(можеш погуглити)
2. За панорамні вінкна я говорив ще тоді, як було все на стадії котловану!
А як не поміщається все це в твоїй мурашиній голові, то ще раз напишу:
В мене - кухня-студія 27м2 з трьома великими панорамними вікнами з одного боку(прикупі) - центральне з яких "двері" на лоджію.
От я вікно і двері відгородив до кімнати, а до кухні за лишив одне велике панорамне вікно, яке переробив на панорамні двері на лоджію!
Вийшло класно!
Але це незбагнути мурашиним мізкам!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: Суб 09 січ, 2021 18:09
Долярчик про недвижимость не тут пишут.
Есть хорошая ветка, рекомендую /topic239049.html
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 09 січ, 2021 18:11, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
Додано: Суб 09 січ, 2021 18:11
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Це ти писало viewtopic.php?p=5099971#p5099971 та viewtopic.php?p=4031849#p4031849 стіни по п'ять сантиметрів : Долярчик написав:
барабашов написав:
Ты хоть напишешь сколько окон у тебя в квартире?
Ни одного раза не видел однуху с тремя раздельными окнами, так чтоб между ними можно было впихнуть полноценную стену(хоть из гипсокартона) между комнатами
Ладно, ловіть!
В кухні-студії було, наче, одне вікно(~3,30ширина на 2,50висота) але розділене грубим алюмінієвим профілем(10см) між кожним на ТРИ вікна!
От я 2 віділив до кімнати, а 1 до кухні. Відділив 10см блоком!Зображення
Капэць... и какая ширина комнат получилась?
А ось твоє фото дитячої, круто, вірно, щось мені підказує, що люба могила на Личаківському цвинтарі значно ширша, не кажучи вже про естетику та рівень комфорту? Всі в курсі про стандартну довжину цих лайно-піноблоків? Максимум пів метри. Тепер всі можуть прикинути габарити цієї конури для двох дітей без вікон, принаймні ТУТ їх зовсім не видно
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Суб 09 січ, 2021 18:18, всього редагувалось 3 разів.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Додано: Суб 09 січ, 2021 18:13
в нього болєзнь "нарцисизм", банами не лічицця
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Суб 09 січ, 2021 18:16
Так все почалось з того, що тугодум пішов на платні тренінги і нікуя не почерпнув з них, а Долярчик вже роками слухає БЕЗКОШТОВНІ тренінги Кіосаки, Трейсі, Маска, Черняка, Рибака, Закхайм, Тимченка, Смірнова і т. п..... - і робить всіх разом!(чи раком)
Просто, потрібно мати чим думати і розуміти різні речі, а не тупо чекати, що хтось на тренінгах щиро поділиться "успішним успіхом" для простого Рівненського сторожа!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: Суб 09 січ, 2021 18:20
І що? Ліворуч - панорамні вікна!
І ширина там 2м з гаком, а довжина 4м з гаком!
Що я зроблю, що на фото кімната здається малою?
Просто вона подовгаста!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: Суб 09 січ, 2021 18:21
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Саме ВСЕ безкоштовне робить людей розумнішим в багатшими От умора, ох і повеселив мене сьогодні долярчик - дякую, ти зробив мій день
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Суб 09 січ, 2021 18:23, всього редагувалось 1 раз.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Зараз переглядають цей форум: Вкладчик1234 і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|