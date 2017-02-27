То що тут не так?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 09 січ, 2021 18:23
Re: Валютный рынок в контексте ДС
То що тут не так?
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: Суб 09 січ, 2021 18:23
Операторы мобильной связи оформляют в белую. И сейчас озвученная сумма у них это полный рабочий день. Так что ваша информация про ИТ вызывает сильные сомнения. И да, проекты в ай Ти сокращаются.
Додано: Суб 09 січ, 2021 18:27
Re: Валютный рынок в контексте ДС
То 5 см пишеш , то 10, я заплутаний, але стіна в 5 см чи навіть в 10 з пінолайноблоку це геній архітекторської думки, дивись ходи там обережно забуханий, бо зіпрешся на цю суперстіну і завалиш її не приведи Господи на своїх діточок, якщо їх в тебе до цього часу не відберуть за неналежні умови проживання.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Додано: Суб 09 січ, 2021 18:30
У нас всех, кто имеет хоть какое-то отношение к компьютерам, метут одной метлой и зачисл\ют в айтишники. А, может, он был помощником третьего сисадмина в конторе, где и одного много будет. А устроился он туда как родственник знакомого зам. директора. На минималку и с графиком сутки через трое.
Сейчас да, от всего подобного мусора избавляются по возможности.
Додано: Суб 09 січ, 2021 18:33
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Ха-ха!
Ну не можна ж бути таким тупим
Блоки мають довжину 0,6м!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: Суб 09 січ, 2021 18:37
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Стіна міцнішша, навіть, за твого твердого лоба!
10см блок + з обох сторін сітка + клей + шпаклівка + шпалери!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: Суб 09 січ, 2021 18:50
Re: Валютный рынок в контексте ДС
...і я розділю стінкою(товщина її буде 5см) viewtopic.php?p=4032735#p4032735 - ця цитата вже не доступна. Ти часом не забрехався? Га ? те, що ти став як у гарячці видаляти оці свої опуси про товщу стін в дитячій кімнаті, не змінить думку форумчан про тебе як про ... сам знаєш кого
Ого, не знав, що 5-сантиметрові лайнопіноблоки мають таку довжину. Ок, повірю на слово, отже 0,6*3=1,8 метри, ширина могили 1,5 метри - дуже достойно як для кімнати для двох дітей Інша справа, коли людина немає грошей, бідність не порок, але ж ти маєш гроші і твоїй жадібності немає меж ! Ти купуєш ще одне житло аби заробляти на лендлордстві ( я не заздрю твоїм орендарям, якщо ту квартиру таки вдасться тобі викупити ), а двійко дітей мають тиснятися ризикуючи своїм здоров'ям в халупці, ледве більшій ніж стандартна могила на забитому цвинатрі? Бо на Личаківському там могили побільші площею!
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Суб 09 січ, 2021 19:12, всього редагувалось 8 разів.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Додано: Суб 09 січ, 2021 18:52
Тема среднего класса интересна, имеет отношение к валюте в контексте.
.............."Сколько зарабатывает и что может себе позволить средний класс в США?Всем известно, что в каждой цивилизованной стране населения делиться на три класса по своему достатку.В штатах средний класс делится на три подкласса это: верхний средний, просто средний и нижний средний.
Что же может позволить себе просто средний класс? Практически всё, при разумном использовании денег. Эти люди живут в очень неплохих домах, ездят на хороших, но не самых дорогих машинах, могут позволить себе отправить своих детей если у них не больше двух детей, в частные школы, могут позволить себе, оплатить их учебу в университетах.
Эти люди отдыхают как минимум дважды в году, конечно большая часть, денег уходит практически в никуда, то есть на выплату всевозможных страховок, налогов и отчислений. Но при этом им удается сохранить на чёрный день к концу года, немного немало 18-20 тысяч долларов.
Просто средний это класс, который составляет 50% населения США. Туда входит семьи с доходом 90-180 тысяч долларов в год............"
Украина.
........."По словам директора экономических программ Центра Разумкова Василия Юрчишина, в то время как в Украине к среднему классу можно отнести не более 15-17% населения, в Европе он составляет не менее 60-70%.
.......10 пунктов, которые упоминались наиболее часто. Если хотя бы восемь из них вы можете отнести к себе, смело причисляйте себя к среднему классу.
1.Доход в вашей семье составляет не менее 15 тыс. грн. на одного человека в месяц (считая детей).(!)
2.Ваша семья имеет собственную достаточно просторную (!) квартиру.
3.У вас есть автомобиль не старше 5 лет (или вы можете себе позволить его купить).
4.У вас сформирована определенная "подушка безопасности" минимум в 90 тыс. грн. (6 месячных доходов) и вы откладываете сбережения.
5.У вас высшее или средне-специальное образование.
6.Вы постоянно учитесь, узнаете что-то новое и занимаетесь самообразованием.
7.Вы уверены в себе и не боитесь отстаивать свои права.
8.Вы можете планировать крупные расходы как минимум на год вперед, имеете возможность минимум дважды в год путешествовать или отдыхать за рубежом .
9.У вас нет даже мысли обратиться за субсидией.
10.Вы сами идентифицируете себя со средним классом........."
Восемь пунктов должны совпасть
Каждый может прикинуть.
У меня седьмой пункт не совпал, ну его на фиг свои права отстаивать ,себе дороже выйдет, релакс и спрокойствие прежде всего.
У кого как совпало?
А ведь прикольный тест ,правда ?
Востаннє редагувалось Автор77 в Суб 09 січ, 2021 18:57, всього редагувалось 2 разів.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ...
Додано: Суб 09 січ, 2021 18:53
Диверсанти працюють. У відповідь очікуємо чергове ремигання шмарклями.
Лицемірні ойропейці "занепокояться" та добудують трубу.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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