Додано: Суб 09 січ, 2021 18:52

Долярчик написав: fin написав: Да, в принципе все эти проблемы можно както порешать, кроме одной, вернее, двух: 1) Катастрофически падает рождаемость и растет смертность. Ну не хочет молодежь делать 2-3 детей на семью. Цыгане не в счет. 2) Все кто может уезжают из страны. У меня соседка 50 лет полгода назад поехала в Чехию, работает под Прагой на хлебзаводе, зп 1000 евро, работа посменно, без обмана, все четко и честно. Бытовые условия проживания отличные. Директор говорит "девчата, я вас никому не отдам!" Ценит их очень. Возвращаться на Украину и не думает в ближайшие года. Вот эти 2 проблемы надо решать както. Да, в принципе все эти проблемы можно както порешать, кроме одной, вернее, двух: 1) Катастрофически падает рождаемость и растет смертность. Ну не хочет молодежь делать 2-3 детей на семью. Цыгане не в счет. 2) Все кто может уезжают из страны. У меня соседка 50 лет полгода назад поехала в Чехию, работает под Прагой на хлебзаводе, зп 1000 евро, работа посменно, без обмана, все четко и честно. Бытовые условия проживания отличные. Директор говорит "девчата, я вас никому не отдам!" Ценит их очень. Возвращаться на Украину и не думает в ближайшие года. Вот эти 2 проблемы надо решать както.

Так я пропонував - обкладати мінімальними податками тих, хто має дітей! - і чим більше дітей - тим менші податки!

Наприклад, податки на "зайві" квартири/бетонометри!

Наприклад, є 2є дітей - то на 2 квартири - 0 податків! А вже на 3тю - 3% податку в рік від її вартості, на 4ту - 6% і так далі...

Тобто, або плати податки державі за своїх 5-10-20 зайвих квартир, або клепай, чи всиновлюй дітей!

І це, якраз, вибачте, НЕ в люмпенів-ніщебродів буде збільшуватись народжуваність, а середнього класу!(раз сім'я вміє заробляти на зайві квартири - то це мінімум - середній клас! ) Так я пропонував- обкладати мінімальними податками тих, хто має дітей! - і чим більше дітей - тим менші податки!Наприклад, податки на "зайві" квартири/бетонометри!Наприклад, є 2є дітей - то на 2 квартири - 0 податків! А вже на 3тю - 3% податку в рік від її вартості, на 4ту - 6% і так далі...Тобто, або плати податки державі за своїх 5-10-20 зайвих квартир, або клепай, чи всиновлюй дітей!І це, якраз, вибачте, НЕ в люмпенів-ніщебродів буде збільшуватись народжуваність, а середнього класу!(раз сім'я вміє заробляти на зайві квартири - то це мінімум - середній клас! )

Тема среднего класса интересна, имеет отношение к валюте в контексте..............."Сколько зарабатывает и что может себе позволить средний класс в США?Всем известно, что в каждой цивилизованной стране населения делиться на три класса по своему достатку.В штатах средний класс делится на три подкласса это: верхний средний, просто средний и нижний средний.Что же может позволить себе просто средний класс? Практически всё, при разумном использовании денег. Эти люди живут в очень неплохих домах, ездят на хороших, но не самых дорогих машинах, могут позволить себе отправить своих детей если у них не больше двух детей, в частные школы, могут позволить себе, оплатить их учебу в университетах.Эти люди отдыхают как минимум дважды в году, конечно большая часть, денег уходит практически в никуда, то есть на выплату всевозможных страховок, налогов и отчислений. Но при этом им удается сохранить на чёрный день к концу года, немного немало 18-20 тысяч долларов.Просто средний это класс, который составляет 50% населения США. Туда входит семьи с доходом 90-180 тысяч долларов в год............"Украина.........."По словам директора экономических программ Центра Разумкова Василия Юрчишина, в то время как в Украине к среднему классу можно отнести не более 15-17% населения, в Европе он составляет не менее 60-70%........10 пунктов, которые упоминались наиболее часто. Если хотя бы восемь из них вы можете отнести к себе, смело причисляйте себя к среднему классу.1.Доход в вашей семье составляет не менее 15 тыс. грн. на одного человека в месяц (считая детей).(!)2.Ваша семья имеет собственную достаточно просторную (!) квартиру.3.У вас есть автомобиль не старше 5 лет (или вы можете себе позволить его купить).4.У вас сформирована определенная "подушка безопасности" минимум в 90 тыс. грн. (6 месячных доходов) и вы откладываете сбережения.5.У вас высшее или средне-специальное образование.6.Вы постоянно учитесь, узнаете что-то новое и занимаетесь самообразованием.7.Вы уверены в себе и не боитесь отстаивать свои права.8.Вы можете планировать крупные расходы как минимум на год вперед, имеете возможность минимум дважды в год путешествовать или отдыхать за рубежом9.У вас нет даже мысли обратиться за субсидией.10.Вы сами идентифицируете себя со средним классом........."Восемь пунктов должны совпастьКаждый может прикинуть.У меня седьмой пункт не совпал, ну его на фиг свои права отстаивать ,себе дороже выйдет, релакс и спрокойствие прежде всего.У кого как совпало?А ведь прикольный тест ,правда ?