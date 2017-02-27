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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7116711771187119>
Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 18:23

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Василь-Рівне написав:(10см) між кожним на ТРИ вікна!

От я 2 віділив до кімнати, а 1 до кухні. Відділив 10см блоком!

То що тут не так?
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 18:23

  fin написав:
  flyman написав:
  fin написав:Да, в принципе все эти проблемы можно както порешать, кроме одной, вернее, двух: 1) Катастрофически падает рождаемость и растет смертность. Ну не хочет молодежь делать 2-3 детей на семью. Цыгане не в счет. 2) Все кто может уезжают из страны. У меня соседка 50 лет полгода назад поехала в Чехию, работает под Прагой на хлебзаводе, зп 1000 евро, работа посменно, без обмана, все четко и честно. Бытовые условия проживания отличные. Директор говорит "девчата, я вас никому не отдам!" Ценит их очень. Возвращаться на Украину и не думает в ближайшие года. Вот эти 2 проблемы надо решать както.

в мене тьотка 50+, ситуація така:
- березень 2020, локдаун: вся сім"я, вона, дочка, син (ІТник кстаті) всі троє опиняються без роботи на 3 місяці, понабиралася кредитів, так як жити за щось тре,
- січень, знову її звільняють, кредити не може погасити, бо те що тут пропонують в Києві, вистачає ледве аби прожити місяць (8000 грн.), оформаляє документи на роботу в Польщу, так як розуміє, що це тут їй надіятися нема на що.
Видимо он слабенький айтишник. Знаю человека, который в свободное от основной работы(службы) время подрабатывает "компьютерщиком" в одном из операторов тел.связи, там ему платят 50 тыс. в месяц, в киеве это.

Операторы мобильной связи оформляют в белую. И сейчас озвученная сумма у них это полный рабочий день. Так что ваша информация про ИТ вызывает сильные сомнения. И да, проекты в ай Ти сокращаются.
g2v
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 18:27

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Долярчик написав:То що тут не так?

То 5 см пишеш , то 10, я заплутаний, але стіна в 5 см чи навіть в 10 з пінолайноблоку це геній архітекторської думки, дивись ходи там обережно забуханий, бо зіпрешся на цю суперстіну і завалиш її не приведи Господи на своїх діточок, якщо їх в тебе до цього часу не відберуть за неналежні умови проживання.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 18:30

  fin написав:
  flyman написав:
  fin написав:Да, в принципе все эти проблемы можно както порешать, кроме одной, вернее, двух: 1) Катастрофически падает рождаемость и растет смертность. Ну не хочет молодежь делать 2-3 детей на семью. Цыгане не в счет. 2) Все кто может уезжают из страны. У меня соседка 50 лет полгода назад поехала в Чехию, работает под Прагой на хлебзаводе, зп 1000 евро, работа посменно, без обмана, все четко и честно. Бытовые условия проживания отличные. Директор говорит "девчата, я вас никому не отдам!" Ценит их очень. Возвращаться на Украину и не думает в ближайшие года. Вот эти 2 проблемы надо решать както.

в мене тьотка 50+, ситуація така:
- березень 2020, локдаун: вся сім"я, вона, дочка, син (ІТник кстаті) всі троє опиняються без роботи на 3 місяці, понабиралася кредитів, так як жити за щось тре,
- січень, знову її звільняють, кредити не може погасити, бо те що тут пропонують в Києві, вистачає ледве аби прожити місяць (8000 грн.), оформаляє документи на роботу в Польщу, так як розуміє, що це тут їй надіятися нема на що.
Видимо он слабенький айтишник.

У нас всех, кто имеет хоть какое-то отношение к компьютерам, метут одной метлой и зачисл\ют в айтишники. А, может, он был помощником третьего сисадмина в конторе, где и одного много будет. А устроился он туда как родственник знакомого зам. директора. На минималку и с графиком сутки через трое.
Сейчас да, от всего подобного мусора избавляются по возможности.
p_vovk74
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 18:33

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Василь-Рівне написав:Всі в курсі про стандартну довжину цих лайно-піноблоків? Максимум пів метри

Ха-ха!
Ну не можна ж бути таким тупим :)
Блоки мають довжину 0,6м!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 18:37

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Василь-Рівне написав:зіпрешся на цю суперстіну і завалиш її

Стіна міцнішша, навіть, за твого твердого лоба! :)
10см блок + з обох сторін сітка + клей + шпаклівка + шпалери!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 18:50

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Долярчик написав:Стіна міцнішша,10см блок
...і я розділю стінкою(товщина її буде 5см) viewtopic.php?p=4032735#p4032735 - ця цитата вже не доступна. Ти часом не забрехався? Га ? :mrgreen: те, що ти став як у гарячці видаляти оці свої опуси про товщу стін в дитячій кімнаті, не змінить думку форумчан про тебе як про ... сам знаєш кого :wink:
  Долярчик написав:Блоки мають довжину 0,6м!

Ого, не знав, що 5-сантиметрові лайнопіноблоки мають таку довжину. Ок, повірю на слово, отже 0,6*3=1,8 метри, ширина могили 1,5 метри - дуже достойно як для кімнати для двох дітей :twisted: Інша справа, коли людина немає грошей, бідність не порок, але ж ти маєш гроші і твоїй жадібності немає меж ! :twisted: Ти купуєш ще одне житло аби заробляти на лендлордстві ( я не заздрю твоїм орендарям, якщо ту квартиру таки вдасться тобі викупити ), а двійко дітей мають тиснятися ризикуючи своїм здоров'ям в халупці, ледве більшій ніж стандартна могила на забитому цвинатрі? Бо на Личаківському там могили побільші площею! :twisted:
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Суб 09 січ, 2021 19:12, всього редагувалось 8 разів.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 18:52

  Долярчик написав:
  fin написав:Да, в принципе все эти проблемы можно както порешать, кроме одной, вернее, двух: 1) Катастрофически падает рождаемость и растет смертность. Ну не хочет молодежь делать 2-3 детей на семью. Цыгане не в счет. 2) Все кто может уезжают из страны. У меня соседка 50 лет полгода назад поехала в Чехию, работает под Прагой на хлебзаводе, зп 1000 евро, работа посменно, без обмана, все четко и честно. Бытовые условия проживания отличные. Директор говорит "девчата, я вас никому не отдам!" Ценит их очень. Возвращаться на Украину и не думает в ближайшие года. Вот эти 2 проблемы надо решать както.

Так я пропонував :) - обкладати мінімальними податками тих, хто має дітей! - і чим більше дітей - тим менші податки!
Наприклад, податки на "зайві" квартири/бетонометри!
Наприклад, є 2є дітей - то на 2 квартири - 0 податків! А вже на 3тю - 3% податку в рік від її вартості, на 4ту - 6% і так далі...
Тобто, або плати податки державі за своїх 5-10-20 зайвих квартир, або клепай, чи всиновлюй дітей!
І це, якраз, вибачте, НЕ в люмпенів-ніщебродів буде збільшуватись народжуваність, а середнього класу!(раз сім'я вміє заробляти на зайві квартири - то це мінімум - середній клас! )



Тема среднего класса интересна, имеет отношение к валюте в контексте.
http://nashiusa.com/interesno/skolko-za ... ss-v-ssha/
.............."Сколько зарабатывает и что может себе позволить средний класс в США?Всем известно, что в каждой цивилизованной стране населения делиться на три класса по своему достатку.В штатах средний класс делится на три подкласса это: верхний средний, просто средний и нижний средний.

Что же может позволить себе просто средний класс? Практически всё, при разумном использовании денег. Эти люди живут в очень неплохих домах, ездят на хороших, но не самых дорогих машинах, могут позволить себе отправить своих детей если у них не больше двух детей, в частные школы, могут позволить себе, оплатить их учебу в университетах.
Эти люди отдыхают как минимум дважды в году, конечно большая часть, денег уходит практически в никуда, то есть на выплату всевозможных страховок, налогов и отчислений. Но при этом им удается сохранить на чёрный день к концу года, немного немало 18-20 тысяч долларов.
Просто средний это класс, который составляет 50% населения США. Туда входит семьи с доходом 90-180 тысяч долларов в год............"


Украина.

........."По словам директора экономических программ Центра Разумкова Василия Юрчишина, в то время как в Украине к среднему классу можно отнести не более 15-17% населения, в Европе он составляет не менее 60-70%.

.......10 пунктов, которые упоминались наиболее часто. Если хотя бы восемь из них вы можете отнести к себе, смело причисляйте себя к среднему классу.

1.Доход в вашей семье составляет не менее 15 тыс. грн. на одного человека в месяц (считая детей).(!)

2.Ваша семья имеет собственную достаточно просторную (!) квартиру.

3.У вас есть автомобиль не старше 5 лет (или вы можете себе позволить его купить).

4.У вас сформирована определенная "подушка безопасности" минимум в 90 тыс. грн. (6 месячных доходов) и вы откладываете сбережения.

5.У вас высшее или средне-специальное образование.

6.Вы постоянно учитесь, узнаете что-то новое и занимаетесь самообразованием.

7.Вы уверены в себе и не боитесь отстаивать свои права.

8.Вы можете планировать крупные расходы как минимум на год вперед, имеете возможность минимум дважды в год путешествовать или отдыхать за рубежом :shock: .

9.У вас нет даже мысли обратиться за субсидией.

10.Вы сами идентифицируете себя со средним классом........."


Восемь пунктов должны совпасть :)

Каждый может прикинуть.

У меня седьмой пункт не совпал, ну его на фиг свои права отстаивать ,себе дороже выйдет, релакс и спрокойствие прежде всего.

У кого как совпало? :?:

А ведь прикольный тест ,правда ? :D
Востаннє редагувалось Автор77 в Суб 09 січ, 2021 18:57, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 18:53

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