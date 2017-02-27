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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7116711771187119
Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 19:10

  centurionus написав:Диверсанти працюють. У відповідь очікуємо чергове ремигання шмарклями.
Лицемірні ойропейці "занепокояться" та добудують трубу.
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3589265664499911&id=2265971280162696

Как только начали перекрывать дороги, и задавать "неудобные" вопросы по тарифам - появились "диверсанты" (известно откуда :) )
А теперь можно списать все недостачи, ремонты, трубы и т.д. - как "повезло"!
Напоминает ситуацию со складами оружия
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 19:17

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Автор77 написав:А ведь прикольный тест ,правда ?

Прикольный, но не более, как и большинство подобных.
  Автор77 написав:У меня седьмой пункт не совпал, ну его на фиг свои права отстаивать ,себе дороже выйдет, релакс и спрокойствие прежде всего.

Вам не о чем беспокоиться :)
Этот пункт, как и два предыдущих, не имеют ни малейшего отношения к классификации материальной состоятельности. Так можно дойти и до экзамена на право причисления к среднему классу :)

Мой опыт общения с разными людьми показывает, что к постоянному отстаиванию своих прав наиболее склонны те, кто не знает ни своих прав, ни своих обязанностей.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 19:26

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vitaliian написав:Пока не начнётся рост доходов всего населения (а не только верхушки пищевой цепи) экономика будет лежать без шансов на восстановление.
вы не верно понимаете ..то есть в одном предложении у вас противоречие . ВЕРХУШКА пищевой цепи потому и верхушка что кушает тех кто ниже. То есть верхушка и держится за счет низа который обворовывают . То есть априори пока есть верхушка пищевой цепи ( в том виде в котором она сейчас существует у нас) у низов не может произойти рост доходов всего населения , так как верхушка и живет только за этих доходов
Востаннє редагувалось yama в Суб 09 січ, 2021 19:28, всього редагувалось 1 раз.
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 19:26

Тут точно валютная ветка?
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Investor_K
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