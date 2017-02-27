RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7117711871197120>
Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 19:10

  centurionus написав:Диверсанти працюють. У відповідь очікуємо чергове ремигання шмарклями.
Лицемірні ойропейці "занепокояться" та добудують трубу.
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3589265664499911&id=2265971280162696

Как только начали перекрывать дороги, и задавать "неудобные" вопросы по тарифам - появились "диверсанты" (известно откуда :) )
А теперь можно списать все недостачи, ремонты, трубы и т.д. - как "повезло"!
Напоминает ситуацию со складами оружия
Biden's Laptop Matters
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 13770
З нами з: 18.04.15
Подякував: 7516 раз.
Подякували: 3614 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 19:17

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Автор77 написав:А ведь прикольный тест ,правда ?

Прикольный, но не более, как и большинство подобных.
  Автор77 написав:У меня седьмой пункт не совпал, ну его на фиг свои права отстаивать ,себе дороже выйдет, релакс и спрокойствие прежде всего.

Вам не о чем беспокоиться :)
Этот пункт, как и два предыдущих, не имеют ни малейшего отношения к классификации материальной состоятельности. Так можно дойти и до экзамена на право причисления к среднему классу :)

Мой опыт общения с разными людьми показывает, что к постоянному отстаиванию своих прав наиболее склонны те, кто не знает ни своих прав, ни своих обязанностей.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 5506
З нами з: 02.09.15
Подякував: 3534 раз.
Подякували: 10061 раз.
 
Профіль
26
11
27
2
Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 19:26

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vitaliian написав:Пока не начнётся рост доходов всего населения (а не только верхушки пищевой цепи) экономика будет лежать без шансов на восстановление.
вы не верно понимаете ..то есть в одном предложении у вас противоречие . ВЕРХУШКА пищевой цепи потому и верхушка что кушает тех кто ниже. То есть верхушка и держится за счет низа который обворовывают . То есть априори пока есть верхушка пищевой цепи ( в том виде в котором она сейчас существует у нас) у низов не может произойти рост доходов всего населения , так как верхушка и живет только за этих доходов
Востаннє редагувалось yama в Суб 09 січ, 2021 19:28, всього редагувалось 1 раз.
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
yama
 
Повідомлень: 3189
З нами з: 12.08.17
Подякував: 6358 раз.
Подякували: 669 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 19:26

Тут точно валютная ветка?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6073
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 531 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 19:36

  Василь-Рівне написав:
  Долярчик написав:Стіна міцнішша,10см блок
...і я розділю стінкою(товщина її буде 5см) viewtopic.php?p=4032735#p4032735 - ця цитата вже не доступна. Ти часом не забрехався? Га ? :mrgreen: те, що ти став як у гарячці видаляти оці свої опуси про товщу стін в дитячій кімнаті, не змінить думку форумчан про тебе як про ... сам знаєш кого :wink:
  Долярчик написав:Блоки мають довжину 0,6м!

Ого, не знав, що 5-сантиметрові лайнопіноблоки мають таку довжину. Ок, повірю на слово, отже 0,6*3=1,8 метри, ширина могили 1,5 метри - дуже достойно як для кімнати для двох дітей :twisted: Інша справа, коли людина немає грошей, бідність не порок, але ж ти маєш гроші і твоїй жадібності немає меж ! :twisted: Ти купуєш ще одне житло аби заробляти на лендлордстві ( я не заздрю твоїм орендарям, якщо ту квартиру таки вдасться тобі викупити ), а двійко дітей мають тиснятися ризикуючи своїм здоров'ям в халупці, ледве більшій ніж стандартна могила на забитому
цвинатрі? Бо на Личаківському там могили побільші площею! :twisted:

Де-біле, збільш то фото і розкрий свої сліпі очі, що там лежать блоки 10см товщиною і 60см довжиною!
І я писав, що ширина кімнати - 2м з гаком, а довжина - 4м з гаком!
- тобто, загальна площа 9м2+!

І ця кімната, наразі, для однієї дитини, а через декілька років, планую туди вдвох з дружиною перебратись!

п. с.
Накрайняк, в моїй кухні-студії ще один диван є!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9438
З нами з: 19.10.15
Подякував: 565 раз.
Подякували: 621 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 19:50

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Долярчик написав:я писав, що ширина кімнати - 2м

Це справді ВРАЖАЄ - ширина кімнати для двох - два кроки інваліда - є де побігати, є де пострибати, порозважатись, фізично розвинутись, це ж діти і ніяких травмувань все по будівельних нормах та правилах - по 3 метри квадратних на дитину як на цвинтарі! :twisted: Тебе судити треба, а дітей відправити в дитячий прихисток щоб могли жити і розвиватись НОРМАЛЬНО, а не в тюремній камері на трьох квадратах від "люблячого" татуся! :twisted:
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5379
З нами з: 07.04.12
Подякував: 5663 раз.
Подякували: 2561 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 19:58

  Василь-Рівне написав:
  Долярчик написав:Стіна міцнішша,10см блок
...і я розділю стінкою(товщина її буде 5см) viewtopic.php?p=4032735#p4032735 - ця цитата вже не доступна. Ти часом не забрехався? Га ?

Думаю, де ти тих 5см береш - а то допис моїх ще мрій/думок про майбутню квартиру 4го квітня 2017р - а квартиру я купи в жовтні того року! :lol:
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9438
З нами з: 19.10.15
Подякував: 565 раз.
Подякували: 621 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 20:05

  Вкладчик1234 написав:
  centurionus написав:Диверсанти працюють. У відповідь очікуємо чергове ремигання шмарклями.
Лицемірні ойропейці "занепокояться" та добудують трубу.
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3589265664499911&id=2265971280162696

Как только начали перекрывать дороги, и задавать "неудобные" вопросы по тарифам - появились "диверсанты" (известно откуда :) )
А теперь можно списать все недостачи, ремонты, трубы и т.д. - как "повезло"!
Напоминает ситуацию со складами оружия

Сподіваюсь всі підтримають?... :mrgreen:
Пане президент, вважаю доречним виписати Коболєву премію в 100500% від окладу!
Коболев - поважна ж людина, і газ манюпасу трішки дешевше продає, і аварію ліквідував..
.
change_pm
 
Повідомлень: 2798
З нами з: 03.02.16
Подякував: 73 раз.
Подякували: 605 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 20:12

  Василь-Рівне написав:
  Долярчик написав:я писав, що ширина кімнати - 2м

Це справді ВРАЖАЄ - ширина кімнати для двох - два кроки інваліда - є де побігати, є де пострибати, порозважатись, фізично розвинутись, це ж діти і ніяких травмувань все по будівельних нормах та правилах - по 3 метри квадратних на дитину як на цвинтарі! :twisted: Тебе судити треба, а дітей відправити в дитячий прихисток щоб могли жити і розвиватись НОРМАЛЬНО, а не в тюремній камері на трьох квадратах від "люблячого" татуся! :twisted:

Для ОДНІЄЇ ДИТИНИ наразі!
2 ПЛЮС метри шириа(~2,3м)
А стрибають вони в мене на кухня-студії! (плиту відгороджую в моменти їхніх активних ігор)
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9438
З нами з: 19.10.15
Подякував: 565 раз.
Подякували: 621 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 20:34

Де, до речі, екс-диверсант Libo? Відвідує свій маєток під Лубнами, поблизу труби :?:
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
Повідомлень: 1487
З нами з: 07.10.09
Подякував: 307 раз.
Подякували: 384 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7117711871197120>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: yama, zРадио і 9 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2179, 2180, 2181
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
21809 2843582
Переглянути останнє повідомлення
Суб 09 січ, 2021 19:34
phantom_systems
Валютный рынок в мире 1 ... 734, 735, 736
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7352 1715699
Переглянути останнє повідомлення
Сер 06 січ, 2021 10:19
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 63, 64, 65
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
643 149656
Переглянути останнє повідомлення
Чет 31 гру, 2020 14:21
BIGor

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.