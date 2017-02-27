|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 09 січ, 2021 19:10
Как только начали перекрывать дороги, и задавать "неудобные" вопросы по тарифам - появились "диверсанты" (известно откуда
)
А теперь можно списать все недостачи, ремонты, трубы и т.д. - как "повезло"!
Напоминает ситуацию со складами оружия
Biden's Laptop Matters
-
Вкладчик1234
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 13770
- З нами з: 18.04.15
- Подякував: 7516 раз.
- Подякували: 3614 раз.
-
- Профіль
-
3
2
3
Додано: Суб 09 січ, 2021 19:17
Автор77 написав:
А ведь прикольный тест ,правда ?
Прикольный, но не более, как и большинство подобных.
Автор77 написав:
У меня седьмой пункт не совпал, ну его на фиг свои права отстаивать ,себе дороже выйдет, релакс и спрокойствие прежде всего.
Вам не о чем беспокоиться
Этот пункт, как и два предыдущих, не имеют ни малейшего отношения к классификации материальной состоятельности. Так можно дойти и до экзамена на право причисления к среднему классу
Мой опыт общения с разными людьми показывает, что к постоянному отстаиванию своих прав наиболее склонны те, кто не знает ни своих прав, ни своих обязанностей.
-
Сибарит
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 5506
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 3534 раз.
- Подякували: 10061 раз.
-
- Профіль
-
26
11
27
2
Додано: Суб 09 січ, 2021 19:26
vitaliian написав:
Пока не начнётся рост доходов всего населения (а не только верхушки пищевой цепи) экономика будет лежать без шансов на восстановление.
вы не верно понимаете ..то есть в одном предложении у вас противоречие . ВЕРХУШКА пищевой цепи потому и верхушка что кушает тех кто ниже. То есть верхушка и держится за счет низа который обворовывают . То есть априори пока есть верхушка пищевой цепи ( в том виде в котором она сейчас существует у нас) у низов не может произойти рост доходов всего населения , так как верхушка и живет только за этих доходов
Востаннє редагувалось yama
в Суб 09 січ, 2021 19:28, всього редагувалось 1 раз.
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
-
yama
-
-
- Повідомлень: 3189
- З нами з: 12.08.17
- Подякував: 6358 раз.
- Подякували: 669 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 09 січ, 2021 19:26
Тут точно валютная ветка?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 6073
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 531 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 09 січ, 2021 19:36
Василь-Рівне написав: Долярчик написав:
Стіна міцнішша,10см блок
...і я розділю стінкою(товщина її буде 5см) viewtopic.php?p=4032735#p4032735
- ця цитата вже не доступна. Ти часом не забрехався? Га ?
те, що ти став як у гарячці видаляти оці свої опуси про товщу стін в дитячій кімнаті, не змінить думку форумчан про тебе як про ... сам знаєш кого
Долярчик написав:
Блоки мають довжину 0,6м!
Ого, не знав, що 5-сантиметрові лайнопіноблоки мають таку довжину. Ок, повірю на слово, отже 0,6*3=1,8 метри, ширина могили 1,5 метри - дуже достойно як для кімнати для двох дітей
Інша справа, коли людина немає грошей, бідність не порок, але ж ти маєш гроші і твоїй жадібності немає меж !
Ти купуєш ще одне житло аби заробляти на лендлордстві ( я не заздрю твоїм орендарям, якщо ту квартиру таки вдасться тобі викупити ), а двійко дітей мають тиснятися ризикуючи своїм здоров'ям в халупці, ледве більшій ніж стандартна могила на забитому
цвинатрі? Бо на Личаківському там могили побільші площею!
Де-біле, збільш то фото і розкрий свої сліпі очі, що там лежать блоки 10см товщиною і 60см довжиною!
І я писав, що ширина кімнати - 2м з гаком, а довжина - 4м з гаком!
- тобто, загальна площа 9м2+!
І ця кімната, наразі, для однієї дитини, а через декілька років, планую туди вдвох з дружиною перебратись!
п. с.
Накрайняк, в моїй кухні-студії ще один диван є!
ДумайТЕ!ДійТЕ! БагатійТЕ!
-
Долярчик
-
-
- Повідомлень: 9438
- З нами з: 19.10.15
- Подякував: 565 раз.
- Подякували: 621 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 09 січ, 2021 19:50
Долярчик написав:
я писав, що ширина кімнати - 2м
Це справді ВРАЖАЄ - ширина кімнати для двох - два кроки інваліда - є де побігати, є де пострибати, порозважатись, фізично розвинутись, це ж діти і ніяких травмувань все по будівельних нормах та правилах - по 3 метри квадратних на дитину як на цвинтарі!
Тебе судити треба, а дітей відправити в дитячий прихисток щоб могли жити і розвиватись НОРМАЛЬНО, а не в тюремній камері на трьох квадратах від "люблячого" татуся!
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
-
Василь-Рівне
-
-
- Повідомлень: 5379
- З нами з: 07.04.12
- Подякував: 5663 раз.
- Подякували: 2561 раз.
-
- Профіль
-
2
1
Додано: Суб 09 січ, 2021 19:58
Василь-Рівне написав: Долярчик написав:
Стіна міцнішша,10см блок
...і я розділю стінкою(товщина її буде 5см) viewtopic.php?p=4032735#p4032735
- ця цитата вже не доступна. Ти часом не забрехався? Га ?
Думаю, де ти тих 5см береш - а то допис моїх ще мрій/думок про майбутню квартиру 4го квітня 2017р - а квартиру я купи в жовтні того року!
ДумайТЕ!ДійТЕ! БагатійТЕ!
-
Долярчик
-
-
- Повідомлень: 9438
- З нами з: 19.10.15
- Подякував: 565 раз.
- Подякували: 621 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 09 січ, 2021 20:05
Вкладчик1234 написав:
Как только начали перекрывать дороги, и задавать "неудобные" вопросы по тарифам - появились "диверсанты" (известно откуда
)
А теперь можно списать все недостачи, ремонты, трубы и т.д. - как "повезло"!
Напоминает ситуацию со складами оружия
Сподіваюсь всі підтримають?...
Пане президент, вважаю доречним виписати Коболєву премію в 100500% від окладу!
Коболев - поважна ж людина, і газ манюпасу трішки дешевше продає, і аварію ліквідував..
.
-
change_pm
-
-
- Повідомлень: 2798
- З нами з: 03.02.16
- Подякував: 73 раз.
- Подякували: 605 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 09 січ, 2021 20:12
Василь-Рівне написав: Долярчик написав:
я писав, що ширина кімнати - 2м
Це справді ВРАЖАЄ - ширина кімнати для двох - два кроки інваліда - є де побігати, є де пострибати, порозважатись, фізично розвинутись, це ж діти і ніяких травмувань все по будівельних нормах та правилах - по 3 метри квадратних на дитину як на цвинтарі!
Тебе судити треба, а дітей відправити в дитячий прихисток щоб могли жити і розвиватись НОРМАЛЬНО, а не в тюремній камері на трьох квадратах від "люблячого" татуся!
Для ОДНІЄЇ ДИТИНИ наразі!
2 ПЛЮС метри шириа(~2,3м)
А стрибають вони в мене на кухня-студії! (плиту відгороджую в моменти їхніх активних ігор)
ДумайТЕ!ДійТЕ! БагатійТЕ!
-
Долярчик
-
-
- Повідомлень: 9438
- З нами з: 19.10.15
- Подякував: 565 раз.
- Подякували: 621 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 09 січ, 2021 20:34
Де, до речі, екс-диверсант Libo? Відвідує свій маєток під Лубнами, поблизу труби
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
-
centurionus
-
-
- Повідомлень: 1487
- З нами з: 07.10.09
- Подякував: 307 раз.
- Подякували: 384 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|21809
|2843584
|
|
|7352
|1715700
|
Сер 06 січ, 2021 10:19
ЛОБ
|
|643
|149656
|
Чет 31 гру, 2020 14:21
BIGor
|