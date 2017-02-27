Додано: Суб 09 січ, 2021 20:51

Долярчик написав: Тобто, або плати податки державі за своїх 5-10-20 зайвих квартир, або клепай, чи всиновлюй дітей!

І це, якраз, вибачте, НЕ в люмпенів-ніщебродів буде збільшуватись народжуваність, а середнього класу! Тобто, або плати податки державі за своїх 5-10-20 зайвих квартир, або клепай, чи всиновлюй дітей!І це, якраз, вибачте, НЕ в люмпенів-ніщебродів буде збільшуватись народжуваність, а середнього класу!

Я Вас дуже розчарую, друже, у ваших наївних люмпенських планах.Мав нагоду на початку 2000-х працювати у сфері, дотичній до усиновлення дітей. Саме тоді в Україні була запущена програма, метою якої було розвантаження дитячих будинків совкового типу і формування, як виду маленького дитбудинку, прийомних сімей із суттєвим на той час соціальним забезпеченням.І тут українців, як завше, "спіткала гірка невдача". Адже першими у дитбудинки побігли усиновлювати сільські алкаші і малозабезпечені сім"ї, оскільки, вгадайте що? - ТАМ ДАВАЛИ ВЕЛИКУ СУМУ на старті і потім щомісяця на утримання і чим більше дітей, тим більша сума щомісячно. Однак НА БУХЛО!А дітки бігали такі ж обідрані і голодні, тільки уже не під наглядом вихователів у дитбудинку, а по селах навколишніх і без нагляду!Те ж саме спіткало і діток особливо плодовитих "мамаш-папаш на стакані", діти в яких тільки офіційно числились при рідних батьках. Уся ж матдопомога "багатодітним" йшла на те ж бухло!Наука Вам на майбутнє - якщо хочете поговорити про щось, щоб Вас не вважали дурнем-популістом, - пишіть про запчастини до велосипедів з досвіду. Або мовчіть і вчіться у розумних людей довкола !ПС. Прошу не терти модераторів на правах святкового офтопу. Може декому дойде, що ідеї популізму призвели до 1917-го року і т.д. А Долярчики є у кожному суспільстві і їх явно менше, аніж 73%.Це розуміння і надія на ренесанс суспільства радує душу і залишає надію на добробут для власних дітей саме в Україні.ППС. Зав"язуємо із стінами і бетонами Долярчика, його дітьми і тещами на валютній гілці. Толку нуль, а очі болять від багаторічних верет про "кто был ничем, тот станет всем" на прикладі одного пту-шника."Разруха не в сортирах, а в головах" (с)