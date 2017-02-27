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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7118711971207121>
Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 20:51

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Долярчик написав:Тобто, або плати податки державі за своїх 5-10-20 зайвих квартир, або клепай, чи всиновлюй дітей! :)
І це, якраз, вибачте, НЕ в люмпенів-ніщебродів буде збільшуватись народжуваність, а середнього класу!

Я Вас дуже розчарую, друже, у ваших наївних люмпенських планах.
Мав нагоду на початку 2000-х працювати у сфері, дотичній до усиновлення дітей. Саме тоді в Україні була запущена програма, метою якої було розвантаження дитячих будинків совкового типу і формування, як виду маленького дитбудинку, прийомних сімей із суттєвим на той час соціальним забезпеченням.
І тут українців, як завше, "спіткала гірка невдача". Адже першими у дитбудинки побігли усиновлювати сільські алкаші і малозабезпечені сім"ї, оскільки, вгадайте що? - ТАМ ДАВАЛИ ВЕЛИКУ СУМУ на старті і потім щомісяця на утримання і чим більше дітей, тим більша сума щомісячно. Однак НА БУХЛО!
А дітки бігали такі ж обідрані і голодні, тільки уже не під наглядом вихователів у дитбудинку, а по селах навколишніх і без нагляду!
Те ж саме спіткало і діток особливо плодовитих "мамаш-папаш на стакані", діти в яких тільки офіційно числились при рідних батьках. Уся ж матдопомога "багатодітним" йшла на те ж бухло!
Наука Вам на майбутнє - якщо хочете поговорити про щось, щоб Вас не вважали дурнем-популістом, - пишіть про запчастини до велосипедів з досвіду. Або мовчіть і вчіться у розумних людей довкола !

ПС. Прошу не терти модераторів на правах святкового офтопу. Може декому дойде, що ідеї популізму призвели до 1917-го року і т.д. А Долярчики є у кожному суспільстві і їх явно менше, аніж 73%.
Це розуміння і надія на ренесанс суспільства радує душу і залишає надію на добробут для власних дітей саме в Україні.
ППС. Зав"язуємо із стінами і бетонами Долярчика, його дітьми і тещами на валютній гілці. Толку нуль, а очі болять від багаторічних верет про "кто был ничем, тот станет всем" на прикладі одного пту-шника.
"Разруха не в сортирах, а в головах" (с)
stas_rst
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 20:57

  Долярчик написав:А ще знаю одного форумчанина з міста Лева, який веде мікро-бізнес і постійно слухає/дивиться на ютубі Кіосаки,Маска,Трейсі, Черняка, Закхайм, Тимченко і інших, - і в результаті цього, за 7р. купив на котловані 53м2 бетону за 4км від центру міста!
Далі, як добудували і здали в експлуатацію той бетон - зробив ремонт і заселився = то вже вийшло загалом 9р.!
І тут УВАГА! - через рік, він купує на котловані ще 27м2 бетону за 5,3км від центру міста!!!
Як?
Яким чином?

знаю сімю з двома дітьми яка переїхала із російської " глубинки" в Москву і за два роки скитання по зйомним квартирам ( поки я читав Долячика) придбали нове авто за $26 000 ( куплене за свої гроші) та двох-кімнатну квартиру на вторинному ринку ( правда в іпотеці за яку вже внесено першйи внесок 30-40%) за 1 км від МКАД , обидва працюють по найму , ніяким бізнесом і не пахне. А Львів то таке болото що і за 10 років нове авто за 26к не купиш.
І як ви вкладете ці цифри ?
P.S. люди працювали по 12+ годин в день ,а не дивились ютуб
P.S.S. я вже замучився читати про тих 5 км від центру міста ! у Львові 5 км від центра то вибачайте на слові Д-у_п_а ! Левандівка теж підпадає під 5,3 км від центра. ( дял іногородніх це як Троєщина в Києві)
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
yama
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 21:09

  yama написав:
  Долярчик написав:А ще знаю одного форумчанина з міста Лева, який веде мікро-бізнес і постійно слухає/дивиться на ютубі Кіосаки,Маска,Трейсі, Черняка, Закхайм, Тимченко і інших, - і в результаті цього, за 7р. купив на котловані 53м2 бетону за 4км від центру міста!
Далі, як добудували і здали в експлуатацію той бетон - зробив ремонт і заселився = то вже вийшло загалом 9р.!
І тут УВАГА! - через рік, він купує на котловані ще 27м2 бетону за 5,3км від центру міста!!!
Як?
Яким чином?

знаю сімю з двома дітьми яка переїхала із російської " глубинки" в Москву і за два роки скитання по зйомним квартирам ( поки я читав Долячика) придбали нове авто за $26 000 ( куплене за свої гроші) та двох-кімнатну квартиру на вторинному ринку ( правда в іпотеці за яку вже внесено першйи внесок 30-40%) за 1 км від МКАД , обидва працюють по найму , ніяким бізнесом і не пахне. А Львів то таке болото що і за 10 років нове авто за 26к не купиш.
І як ви вкладете ці цифри ?
P.S. люди працювали по 12+ годин в день ,а не дивились ютуб
P.S.S. я вже замучився читати про тих 5 км від центру міста ! у Львові 5 км від центра то вибачайте на слові Д-у_п_а ! Левандівка теж підпадає під 5,3 км від центра. ( дял іногородніх це як Троєщина в Києві)

ДВРЗ
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flyman
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 21:10

  BIGor написав:Посмотрите сначала видео Кухара с Найманом.
Основные тезисы:
- Украину завалят баблом (нулевые ставки в мире)
- нужно сейчас же скупать недвигу по пока еще сладким ценам
- долларовые ЗП пересичных вырастут до средних 600 долларов
- заробитчане перешлют 12 млрд. долл.(+)
- туристы не потратят 8 млрд. долл. (+)
- нефть дешевая (+), зерно, руда, металл дорогие (+)
- рост экспотра услуг IT (+), но пока их не обилетили на налоговый рай.


Кухар - известная балаболка, прогнозировавшая на 2020-й рекордный с 1991-го ВВП величиной 187 млрд долларов (по факту же имеем как минимум на 40 млрд меньше). Причем делал он это не когда-нибудь в середине 2019-го, а в самом его конце, когда даже без черного лебедя - пандемии - половина экономик еврозоны уже болталась в рецессии, а наше промышленное производство грохнулось на 6%.

А Найман, по-моему, никогда и не претендовал на серьезность. У него вообще жанр - что-то вроде "Азы финансов для долярчиков"...

Ukraine Economic Outlook: Макроэкономический прогноз на 2020 год. Часть 1. Михаил Кухар
https://petrimazepa.com/ukraine_economi ... ail_kukhar
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 21:12

  stas_rst написав:
  Долярчик написав:Тобто, або плати податки державі за своїх 5-10-20 зайвих квартир, або клепай, чи всиновлюй дітей! :)
І це, якраз, вибачте, НЕ в люмпенів-ніщебродів буде збільшуватись народжуваність, а середнього класу!

Я Вас дуже розчарую, друже, у ваших наївних люмпенських планах.
Мав нагоду на початку 2000-х працювати у сфері, дотичній до усиновлення дітей. Саме тоді в Україні була запущена програма, метою якої було розвантаження дитячих будинків совкового типу і формування, як виду маленького дитбудинку, прийомних сімей із суттєвим на той час соціальним забезпеченням.
І тут українців, як завше, "спіткала гірка невдача". Адже першими у дитбудинки побігли усиновлювати сільські алкаші і малозабезпечені сім"ї, оскільки, вгадайте що? - ТАМ ДАВАЛИ ВЕЛИКУ СУМУ на старті і потім щомісяця на утримання і чим більше дітей, тим більша сума щомісячно. Однак НА БУХЛО!
А дітки бігали такі ж обідрані і голодні, тільки уже не під наглядом вихователів у дитбудинку, а по селах навколишніх і без нагляду!
Те ж саме спіткало і діток особливо плодовитих "мамаш-папаш на стакані", діти в яких тільки офіційно числились при рідних батьках. Уся ж матдопомога "багатодітним" йшла на те ж бухло!
Наука Вам на майбутнє - якщо хочете поговорити про щось, щоб Вас не вважали дурнем-популістом, - пишіть про запчастини до велосипедів з досвіду. Або мовчіть і вчіться у розумних людей довкола !

ПС. Прошу не терти модераторів на правах святкового офтопу. Може декому дойде, що ідеї популізму призвели до 1917-го року і т.д. А Долярчики є у кожному суспільстві і їх явно менше, аніж 73%.
Це розуміння і надія на ренесанс суспільства радує душу і залишає надію на добробут для власних дітей саме в Україні.
ППС. Зав"язуємо із стінами і бетонами Долярчика, його дітьми і тещами на валютній гілці. Толку нуль, а очі болять від багаторічних верет про "кто был ничем, тот станет всем" на прикладі одного пту-шника.
"Разруха не в сортирах, а в головах" (с)

От взяли, і все на алкашів перекрутили!
А я ж чітко написав, що привілеї мають бути тим, хто вже зумів заробити на 1-2 квартири - то незай вони(а це точно середній клас) або всиновлюють дітей, або клепають своїх, якщо хочуть на свої зайві ще 5-10ть квартир платити мінімальні податки!!!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 21:17

  Alex2007 написав:зачем такое государство нужно - вопрос крайне открытый.
мы явно на выходные скатваемся в политику ... но ВЫ не смотрели сериал Слуга народа ! там ведь четко было показано
https://youtu.be/xr9UnMcdPaY?t=5924
смотреть с 1 час 38 минута 44 секунда

вы хоть классику иногда пересматривайте , перед тем как писать :mrgreen:
Востаннє редагувалось yama в Суб 09 січ, 2021 21:22, всього редагувалось 1 раз.
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
yama
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 21:20

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Долярчик написав:От взяли, і все на алкашів перекрутили!
А я ж чітко написав, що привілеї мають бути тим, хто вже зумів заробити на 1-2 квартири - то незай вони(а це точно середній клас) або всиновлюють дітей, або клепають своїх, якщо хочуть на свої зайві ще 5-10ть квартир платити мінімальні податки!!!

у Вас популізм і в голові, і в ср@ці ... і ідеї аналогічні. Коли добудують Ваш "бетон", зробите ремонт і здасте львівським "ніщебродам", розберете стіну в одушці або купите просторішу, тоді "велком ту зе гілка" валюти ділитись досвідом з ВАЛЮТНИХ і ФІНАНСОВИХ питань.
А поки пишіть у себе "про іпотеку і лохів, які сплачують за вас". Вам посилання навіть нагадали.
ПС. Не ображайтесь. Просто дістало ...
stas_rst
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 21:31

  zРадио написав:
  BIGor написав:Посмотрите сначала видео Кухара с Найманом.
Основные тезисы:
- Украину завалят баблом (нулевые ставки в мире)
- нужно сейчас же скупать недвигу по пока еще сладким ценам
- долларовые ЗП пересичных вырастут до средних 600 долларов
- заробитчане перешлют 12 млрд. долл.(+)
- туристы не потратят 8 млрд. долл. (+)
- нефть дешевая (+), зерно, руда, металл дорогие (+)
- рост экспотра услуг IT (+), но пока их не обилетили на налоговый рай.


Кухар - известная балаболка, прогнозировавшая на 2020-й рекордный с 1991-го ВВП величиной 187 млрд долларов (по факту же имеем как минимум на 40 млрд меньше). Причем делал он это не когда-нибудь в середине 2019-го, а в самом его конце, когда даже без черного лебедя - пандемии - половина экономик еврозоны уже болталась в рецессии, а наше промышленное производство грохнулось на 6%.

А Найман, по-моему, никогда и не претендовал на серьезность. У него вообще жанр - что-то вроде "Азы финансов для долярчиков"...

Ukraine Economic Outlook: Макроэкономический прогноз на 2020 год. Часть 1. Михаил Кухар
https://petrimazepa.com/ukraine_economi ... ail_kukhar

Вы еще не поняли, что для современной Украины промпроизводство - это ничто. Фактор который практически никак не влияет на курс.
Траты туристов, переводы гастарбайтеров, экспорт услуг ИТ, импорт дешевой нефти, экспорт дорогой пшеницы и руды. Да и ОВГЗ и бонды. Вот что будет влиять.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 21:41

А успіх ЗАВЖДИ там, де ним вміють ділитись! ©

  yama написав:я вже замучився читати про тих 5 км від центру міста ! у Львові 5 км від центра то вибачайте на слові Д-у_п_а ! Левандівка теж підпадає під 5,3 км від центра

  stas_rst написав:Не ображайтесь. Просто дістало

То для вас обох наступне :) (перекидаю з Львівської гілки)

От я, навіть, для своїх майбутніх орендарів попіклувався, щоб їм було і до центру НЕ далеко(5,3км), і до ЖД Вокзалу(4,1км),і до Аеропорту(5,9км), і до транспортної розв'язки(300м), і до АТБ(300м), і до чужих садочків/шкіл(300-500м) - хоч і своя початкова школа і садочок буде в цьому ЖК!
Коротше - Рай для моїх майбутніх орендарів! :D
І, взагалі, це Райське місце - на другому місці на Землі, після Анталії! :D
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 21:47

  Долярчик написав:
  yama написав:я вже замучився читати про тих 5 км від центру міста ! у Львові 5 км від центра то вибачайте на слові Д-у_п_а ! Левандівка теж підпадає під 5,3 км від центра

  stas_rst написав:Не ображайтесь. Просто дістало

То для вас обох наступне :) (перекидаю з Львівської гілки)

От я, навіть, для своїх майбутніх орендарів попіклувався, щоб їм було і до центру НЕ далеко(5,3км), і до ЖД Вокзалу(4,1км),і до Аеропорту(5,9км), і до транспортної розв'язки(300м), і до АТБ(300м), і до чужих садочків/шкіл(300-500м) - хоч і своя початкова школа і садочок буде в цьому ЖК!
Коротше - Рай для моїх майбутніх орендарів! :D
І, взагалі, це Райське місце - на другому місці на Землі, після Анталії! :D


stas_rst
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