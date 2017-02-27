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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7118711971207121
Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 21:49

  BIGor написав:
  zРадио написав:Кухар - известная балаболка, прогнозировавшая на 2020-й рекордный с 1991-го ВВП величиной 187 млрд долларов (по факту же имеем как минимум на 40 млрд меньше). Причем делал он это не когда-нибудь в середине 2019-го, а в самом его конце, когда даже без черного лебедя - пандемии - половина экономик еврозоны уже болталась в рецессии, а наше промышленное производство грохнулось на 6%.

А Найман, по-моему, никогда и не претендовал на серьезность. У него вообще жанр - что-то вроде "Азы финансов для долярчиков"...

Ukraine Economic Outlook: Макроэкономический прогноз на 2020 год. Часть 1. Михаил Кухар
https://petrimazepa.com/ukraine_economi ... ail_kukhar

Вы еще не поняли, что для современной Украины промпроизводство - это ничто. Фактор который практически никак не влияет на курс.
Траты туристов, переводы гастарбайтеров, экспорт услуг ИТ, импорт дешевой нефти, экспорт дорогой пшеницы и руды. Да и ОВГЗ и бонды. Вот что будет влиять.


Аминь! Экономическая модель - пост-интеллектуальная :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 21:56

zРадио предложите другую)
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 22:20

  vitaliian написав:zРадио предложите другую)


У нас есть профильное министерство и Министр (МЭРТ), 10 его заместителей, Команда поддержки реформ и надцать департаментов, занимающих тысячи людей на 40 часов в неделю. Почему вы спрашиваете с меня, а не с них? :lol: :roll:
zРадио
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