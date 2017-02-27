zРадио написав:Кухар - известная балаболка, прогнозировавшая на 2020-й рекордный с 1991-го ВВП величиной 187 млрд долларов (по факту же имеем как минимум на 40 млрд меньше). Причем делал он это не когда-нибудь в середине 2019-го, а в самом его конце, когда даже без черного лебедя - пандемии - половина экономик еврозоны уже болталась в рецессии, а наше промышленное производство грохнулось на 6%.
А Найман, по-моему, никогда и не претендовал на серьезность. У него вообще жанр - что-то вроде "Азы финансов для долярчиков"...
Вы еще не поняли, что для современной Украины промпроизводство - это ничто. Фактор который практически никак не влияет на курс. Траты туристов, переводы гастарбайтеров, экспорт услуг ИТ, импорт дешевой нефти, экспорт дорогой пшеницы и руды. Да и ОВГЗ и бонды. Вот что будет влиять.
Аминь! Экономическая модель - пост-интеллектуальная
У нас есть профильное министерство и Министр (МЭРТ), 10 его заместителей, Команда поддержки реформ и надцать департаментов, занимающих тысячи людей на 40 часов в неделю. Почему вы спрашиваете с меня, а не с них?
У нас есть профильное министерство и Министр (МЭРТ), 10 его заместителей, Команда поддержки реформ и надцать департаментов, занимающих тысячи людей на 40 часов в неделю. Почему вы спрашиваете с меня, а не с них?
Я с вас не спрашиваю, мало ли вдруг вы знаете что есть некая модель или ниша способная поднять нашу экономику...
верю в евро... по 1,4 минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$