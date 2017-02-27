zРадио написав:Кухар - известная балаболка, прогнозировавшая на 2020-й рекордный с 1991-го ВВП величиной 187 млрд долларов (по факту же имеем как минимум на 40 млрд меньше). Причем делал он это не когда-нибудь в середине 2019-го, а в самом его конце, когда даже без черного лебедя - пандемии - половина экономик еврозоны уже болталась в рецессии, а наше промышленное производство грохнулось на 6%.
А Найман, по-моему, никогда и не претендовал на серьезность. У него вообще жанр - что-то вроде "Азы финансов для долярчиков"...
Вы еще не поняли, что для современной Украины промпроизводство - это ничто. Фактор который практически никак не влияет на курс. Траты туристов, переводы гастарбайтеров, экспорт услуг ИТ, импорт дешевой нефти, экспорт дорогой пшеницы и руды. Да и ОВГЗ и бонды. Вот что будет влиять.
Аминь! Экономическая модель - пост-интеллектуальная
У нас есть профильное министерство и Министр (МЭРТ), 10 его заместителей, Команда поддержки реформ и надцать департаментов, занимающих тысячи людей на 40 часов в неделю. Почему вы спрашиваете с меня, а не с них?
У нас есть профильное министерство и Министр (МЭРТ), 10 его заместителей, Команда поддержки реформ и надцать департаментов, занимающих тысячи людей на 40 часов в неделю. Почему вы спрашиваете с меня, а не с них?
Я с вас не спрашиваю, мало ли вдруг вы знаете что есть некая модель или ниша способная поднять нашу экономику...
верю в евро... по 1,4 минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
Долярчик написав:1. В людей гроші/заначки є, просто прибідняються! 2. Після двох - люди стали розчарованими/пасивними..... - одним словом, стали "терпілами"!
п. с. Я б на місці влади - піднімав би тарифи на все по чуть-чуть щокварталу!(наприклад на 5%) - тоді б все було ок! А не тупарилими скачками на 30-50-100% за пів року!!!
Справді враження таке, що Зеленського, просто щоразу підставляє його оточення!
Царь хороший бояре плохие, а кто подбирает ему это окружение?
Нажаль, в нашій країні, одна людина нічого не може зробити
1. Быть честным самому 2. Создать вокруг себя честное окружение 3. Потребовать от своего окружения создавать вокруг себя честное окружение.
Все решит одна лишь честность, честный человек не ворует, потому что придётся за это честно отвечать (а не увиливать типа оформления недвижимости на домашних животных) и не полезет туда в чем ничего не смыслит (по той же причине) . И много ещё чего честный человек делать не станет. В системе где все воруют честному человеку выжить невозможно, его сожрут. Но президент почти единственный, кто реально может влиять на свое окружение, над всеми другими есть начальство которое не пошлешь или депутаты выбранные народом или коллеги выбранные депутатами.
верю в евро... по 1,4 минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$