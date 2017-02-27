Додано: Нед 10 січ, 2021 00:14

Долярчик написав: 1. В людей гроші/заначки є, просто прибідняються!

2. Після двох

- люди стали розчарованими/пасивними..... - одним словом, стали "терпілами"!



п. с.

Я б на місці влади - піднімав би тарифи на все по чуть-чуть щокварталу!(наприклад на 5%) - тоді б все було ок!

А не тупарилими скачками на 30-50-100% за пів року!!!



Справді враження таке, що Зеленського, просто щоразу підставляє його оточення!

1. В людей гроші/заначки є, просто прибідняються!2. Після двох- люди стали розчарованими/пасивними..... - одним словом, стали "терпілами"!п. с.Я б на місці влади - піднімав би тарифи на все по чуть-чуть щокварталу!(наприклад на 5%) - тоді б все було ок!А не тупарилими скачками на 30-50-100% за пів року!!!Справді враження таке, що Зеленського, просто щоразу підставляє його оточення!



Нажаль, в нашій країні, одна людина нічого не може зробити

Царь хороший бояре плохие, а кто подбирает ему это окружение?1. Быть честным самому2. Создать вокруг себя честное окружение3. Потребовать от своего окружения создавать вокруг себя честное окружение.Все решит одна лишь честность, честный человек не ворует, потому что придётся за это честно отвечать (а не увиливать типа оформления недвижимости на домашних животных) и не полезет туда в чем ничего не смыслит (по той же причине) . И много ещё чего честный человек делать не станет. В системе где все воруют честному человеку выжить невозможно, его сожрут. Но президент почти единственный, кто реально может влиять на свое окружение, над всеми другими есть начальство которое не пошлешь или депутаты выбранные народом или коллеги выбранные депутатами.