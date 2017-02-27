RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7118711971207121
Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 21:49

  BIGor написав:
  zРадио написав:Кухар - известная балаболка, прогнозировавшая на 2020-й рекордный с 1991-го ВВП величиной 187 млрд долларов (по факту же имеем как минимум на 40 млрд меньше). Причем делал он это не когда-нибудь в середине 2019-го, а в самом его конце, когда даже без черного лебедя - пандемии - половина экономик еврозоны уже болталась в рецессии, а наше промышленное производство грохнулось на 6%.

А Найман, по-моему, никогда и не претендовал на серьезность. У него вообще жанр - что-то вроде "Азы финансов для долярчиков"...

Ukraine Economic Outlook: Макроэкономический прогноз на 2020 год. Часть 1. Михаил Кухар
https://petrimazepa.com/ukraine_economi ... ail_kukhar

Вы еще не поняли, что для современной Украины промпроизводство - это ничто. Фактор который практически никак не влияет на курс.
Траты туристов, переводы гастарбайтеров, экспорт услуг ИТ, импорт дешевой нефти, экспорт дорогой пшеницы и руды. Да и ОВГЗ и бонды. Вот что будет влиять.


Аминь! Экономическая модель - пост-интеллектуальная :mrgreen:
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9021
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1746 раз.
Подякували: 3921 раз.
 
Профіль
13
6
3
Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 21:56

zРадио предложите другую)
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5538
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1139 раз.
Подякували: 1589 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 22:20

  vitaliian написав:zРадио предложите другую)


У нас есть профильное министерство и Министр (МЭРТ), 10 его заместителей, Команда поддержки реформ и надцать департаментов, занимающих тысячи людей на 40 часов в неделю. Почему вы спрашиваете с меня, а не с них? :lol: :roll:
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9021
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1746 раз.
Подякували: 3921 раз.
 
Профіль
13
6
3
Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 23:34

информация для оценки ситуации:
https://www.thedailybeast.com/after-cap ... -or-abroad
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6435
З нами з: 20.11.08
Подякував: 103 раз.
Подякували: 1604 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 23:56

І для затравочки - щоб декому неспокійно спалось ;)))

  Долярчик написав:1. В людей гроші/заначки є, просто прибідняються! ;)
2. Після двох Майданів - люди стали розчарованими/пасивними..... - одним словом, стали "терпілами"!

п. с.
Я б на місці влади - піднімав би тарифи на все по чуть-чуть щокварталу!(наприклад на 5%) - тоді б все було ок!
А не тупарилими скачками на 30-50-100% за пів року!!!

Справді враження таке, що Зеленського, просто щоразу підставляє його оточення!

Якщо б я не міг би нічого зробити - я б самоусунувся! :roll:

Нажаль, в нашій країні, одна людина нічого не може зробити - потрібно велика/ідейна/жорстка команда відчайдухів!
Щоб робили все на благо народу і на ущемлення олігархів!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9443
З нами з: 19.10.15
Подякував: 565 раз.
Подякували: 621 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 00:05

  zРадио написав:
  vitaliian написав:zРадио предложите другую)


У нас есть профильное министерство и Министр (МЭРТ), 10 его заместителей, Команда поддержки реформ и надцать департаментов, занимающих тысячи людей на 40 часов в неделю. Почему вы спрашиваете с меня, а не с них? :lol: :roll:

Я с вас не спрашиваю, мало ли вдруг вы знаете что есть некая модель или ниша способная поднять нашу экономику...
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5538
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1139 раз.
Подякували: 1589 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 00:10

  Investor_K написав:Тут точно валютная ветка?

Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2672
З нами з: 06.08.19
Подякував: 638 раз.
Подякували: 415 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 00:14

  Долярчик написав:1. В людей гроші/заначки є, просто прибідняються! ;)
2. Після двох
- люди стали розчарованими/пасивними..... - одним словом, стали "терпілами"!

п. с.
Я б на місці влади - піднімав би тарифи на все по чуть-чуть щокварталу!(наприклад на 5%) - тоді б все було ок!
А не тупарилими скачками на 30-50-100% за пів року!!!

Справді враження таке, що Зеленського, просто щоразу підставляє його оточення!
Царь хороший бояре плохие, а кто подбирает ему это окружение?

Нажаль, в нашій країні, одна людина нічого не може зробити

1. Быть честным самому
2. Создать вокруг себя честное окружение
3. Потребовать от своего окружения создавать вокруг себя честное окружение.

Все решит одна лишь честность, честный человек не ворует, потому что придётся за это честно отвечать (а не увиливать типа оформления недвижимости на домашних животных) и не полезет туда в чем ничего не смыслит (по той же причине) . И много ещё чего честный человек делать не станет. В системе где все воруют честному человеку выжить невозможно, его сожрут. Но президент почти единственный, кто реально может влиять на свое окружение, над всеми другими есть начальство которое не пошлешь или депутаты выбранные народом или коллеги выбранные депутатами.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5538
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1139 раз.
Подякували: 1589 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 04:40

[quote="5142506:Долярчик"][/quote]

Чому модератори утримують цю тварину на форумі?.. Завжди концентрує відчуття деградації..
sergey_sryvkin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 760
З нами з: 19.02.14
Подякував: 307 раз.
Подякували: 400 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 7118711971207121
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2183, 2184, 2185
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
21841 2846250
Переглянути останнє повідомлення
Нед 10 січ, 2021 02:38
proftpd66
Валютный рынок в мире 1 ... 734, 735, 736
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7352 1715918
Переглянути останнє повідомлення
Сер 06 січ, 2021 10:19
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 63, 64, 65
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
643 149760
Переглянути останнє повідомлення
Чет 31 гру, 2020 14:21
BIGor

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.