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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7119712071217122
Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 08:36

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Интересно.
Большой Брат глядит всё внимательнее )

Правила оборота наличных и безналичных расчетов в России с 10 января. Обязательный контроль теперь коснется:

Любые операции снятия и зачисления - 600 тыс руб

Почтовые переводы, снятие наличных, зачисление на баланс мобильного телефона - 100 тыс руб и более

Операции блокироваться не будут, но всю информацию по ним банки отправят в Росфинмониторинг.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 08:41

  Долярчик написав:
  Долярчик написав:Я б на місці влади - піднімав би тарифи на все

  sergey_sryvkin написав:
  Долярчик написав:


Чому модератори утримують цю тварину на форумі?.

Правду про тебе пишуть, що ти тварюка - тарифами би він душив українців, лише на це ось таким швондєрам розуму і вистачає, нічого дивного, що ти от за таких і голосував, але бумеранг завжди повертається, почекай трішечки, ще заскиглиш тут :mrgreen:
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 10:24

stas_rst
"явно менше, аніж 73%."(с) . ***... і тут педро-дрочери намагаються розганяти лайно. Дістали зомбовані дякули.
alex10
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 11:12

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Ну, а тепер серйозно, а то не всі адекватно реагують на вчорашнє тролення :)

Хто вже знайшов пана Траста на ютубі - поділіться посиланням, будь ласка!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 12:00

  Долярчик написав:Ну, а тепер серйозно, а то не всі адекватно реагують на вчорашнє тролення :)

Хто вже знайшов пана Траста на ютубі - поділіться посиланням, будь ласка!

то был трёп если ты не понял.Этот канал https://www.youtube.com/channel/UCwExSF ... EphVc4Syqw смотри, тоже самое :D
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 12:09

  Долярчик написав:Ну, а тепер серйозно, а то не всі адекватно реагують на вчорашнє тролення :)

Хто вже знайшов пана Траста на ютубі - поділіться посиланням, будь ласка!



conventional induction

)))))
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 12:12

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Мизантрóп написав:то был трёп если ты не понял

Та ні, п. Траст колись давав посилання, але я десь не зберіг його.
Там якось англійськими буквами 2 слова...
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 12:16

  Долярчик написав:
  Мизантрóп написав:то был трёп если ты не понял

Та ні, п. Траст колись давав посилання, але я десь не зберіг його.
Там якось англійськими буквами 2 слова...


Не было никаких ссылок, было предполагаемое будущее название :wink:
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 12:19

  freeze написав:
  Долярчик написав:
  Мизантрóп написав:то был трёп если ты не понял

Та ні, п. Траст колись давав посилання, але я десь не зберіг його.
Там якось англійськими буквами 2 слова...


Не было никаких ссылок, было предполагаемое будущее название :wink:

Ну так - то пам'ятаєте яке?
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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  #<1 ... 7119712071217122
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