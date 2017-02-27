Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 10 січ, 2021 08:36
Интересно.
Большой Брат глядит всё внимательнее )
Правила оборота наличных и безналичных расчетов в России с 10 января. Обязательный контроль теперь коснется:
Любые операции снятия и зачисления - 600 тыс руб
Почтовые переводы, снятие наличных, зачисление на баланс мобильного телефона - 100 тыс руб и более
Операции блокироваться не будут, но всю информацию по ним банки отправят в Росфинмониторинг.
freeze
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Додано: Нед 10 січ, 2021 08:41
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Додано: Нед 10 січ, 2021 10:24
stas_rst "явно менше, аніж 73%."(с) . ***... і тут педро-дрочери намагаються розганяти лайно. Дістали зомбовані дякули.
alex10
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Додано: Нед 10 січ, 2021 12:00
Долярчик написав:
Ну, а тепер серйозно, а то не всі адекватно реагують на вчорашнє тролення
Хто вже знайшов пана Траста на ютубі - поділіться посиланням, будь ласка!
то был трёп если ты не понял.Этот канал
https://www.youtube.com/channel/UCwExSF ... EphVc4Syqw
смотри, тоже самое
Мизантрóп
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Додано: Нед 10 січ, 2021 12:09
Долярчик написав:
Ну, а тепер серйозно, а то не всі адекватно реагують на вчорашнє тролення
Хто вже знайшов пана Траста на ютубі - поділіться посиланням, будь ласка!
conventional induction
)))))
холява
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Додано: Нед 10 січ, 2021 12:12
Мизантрóп написав:
то был трёп если ты не понял
Та ні, п. Траст колись давав посилання, але я десь не зберіг його.
Там якось англійськими буквами 2 слова...
ДумайТЕ! ДійТЕ! БагатійТЕ!
Долярчик
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Додано: Нед 10 січ, 2021 12:16
Долярчик написав: Мизантрóп написав:
то был трёп если ты не понял
Та ні, п. Траст колись давав посилання, але я десь не зберіг його.
Там якось англійськими буквами 2 слова...
Не было никаких ссылок, было предполагаемое будущее название
freeze
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Форумчанин року
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Додано: Нед 10 січ, 2021 12:19
freeze написав: Долярчик написав: Мизантрóп написав:
то был трёп если ты не понял
Та ні, п. Траст колись давав посилання, але я десь не зберіг його.
Там якось англійськими буквами 2 слова...
Не было никаких ссылок, было предполагаемое будущее название
Ну так - то пам'ятаєте яке?
ДумайТЕ! ДійТЕ! БагатійТЕ!
Долярчик
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