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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 09 січ, 2021 21:56
zРадио предложите другую)
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
Додано: Суб 09 січ, 2021 22:20
Додано: Суб 09 січ, 2021 23:34
информация для оценки ситуации:
Додано: Нед 10 січ, 2021 00:05
Я с вас не спрашиваю, мало ли вдруг вы знаете что есть некая модель или ниша способная поднять нашу экономику...
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
Додано: Нед 10 січ, 2021 08:36
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Интересно.
Большой Брат глядит всё внимательнее )
Правила оборота наличных и безналичных расчетов в России с 10 января. Обязательный контроль теперь коснется:
Любые операции снятия и зачисления - 600 тыс руб
Почтовые переводы, снятие наличных, зачисление на баланс мобильного телефона - 100 тыс руб и более
Операции блокироваться не будут, но всю информацию по ним банки отправят в Росфинмониторинг.
Додано: Нед 10 січ, 2021 12:48
немного оффтопа)))
и соглашусь, и не соглашусь с Вами
для того, чтобы стать профи в какой-то области, надо приложить много труда и усилий, тут согласен. Например, с кем-то Вы можете поделиться своими знаниями в форме книги или лекции - и слушателям Вы сэкономите очень много времени передав только концентрированные знания - итог Вашего опыта за десятилетия.
НО почему это работает не всегда:
1) далеко не все лекторы/авторы разбираются в предмете - это факт. Как выделить тех, кто разбирается - вопрос.
2) не у всех, кто обладает знаниями/опытом, есть возможность поделиться с широкой аудиторией. Подготовка книги/выступления - это тоже большая работа, у профи на это часто нет времени(((
что делать? выстраивать свою цепь экспертов - ты определяешь для себя, кто компетентен в той или иной области, и следуешь их рекомендациям по другим экспертам.
маленький нюанс - а хватает ли твоих компетенций отличить специалиста от сказочника?
тут на форуме все профи, все ссылаются на экспертов - а выводы разные
Востаннє редагувалось Shaman в Нед 10 січ, 2021 13:45, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 10 січ, 2021 13:07
Когда-то много лет назад знал Радислава Гандапаса, сейчас один из топ-обучающих спикеров в России, и он был еще не лысым и женат на одной известной одесской радио-ведущей, и жил понятно еще там где родился, в Одессе. Никогда бы не подумал, что юноша будет обучать бизнесу и мотивации и добъется весомых успехов. Хотя надо признать, что и тогда у него язык был подвешен как надо.
Иногда слушаю его подкасты, товарищ бывает даёт умные вещи в забойной ударной форме протестанстского пастора)))
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