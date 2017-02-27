RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7114711571167117
Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 00:05

  zРадио написав:
  vitaliian написав:zРадио предложите другую)


У нас есть профильное министерство и Министр (МЭРТ), 10 его заместителей, Команда поддержки реформ и надцать департаментов, занимающих тысячи людей на 40 часов в неделю. Почему вы спрашиваете с меня, а не с них? :lol: :roll:

Я с вас не спрашиваю, мало ли вдруг вы знаете что есть некая модель или ниша способная поднять нашу экономику...
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
vitaliian
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 5532
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1138 раз.
Подякували: 1590 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 08:36

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Интересно.
Большой Брат глядит всё внимательнее )

Правила оборота наличных и безналичных расчетов в России с 10 января. Обязательный контроль теперь коснется:

Любые операции снятия и зачисления - 600 тыс руб

Почтовые переводы, снятие наличных, зачисление на баланс мобильного телефона - 100 тыс руб и более

Операции блокироваться не будут, но всю информацию по ним банки отправят в Росфинмониторинг.
freeze
4
Форумчанин року
 
Повідомлень: 19839
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4746 раз.
Подякували: 7472 раз.
 
Профіль
5
22
5
1
Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 12:48

  vovan_prm написав:
  Василь-Рівне написав:Маючи вищу медичну освіту зрозумів, що їм платять гроші лише за вміння маніпулювати аудіторією і створювати навколо себе таємничий ореол гуру з втілення якихось суперуспішних технологій ведення бізнесу, а насправді це давно всім відомі істини загорнуті в яскраву обгортку нібито якихось нових технологічних знань

Вот лучше и не скажешь.
Только тысячи часов вдумчивой, кропотливой, осмысленной и последовательной работы могут принести результаты. Есть правило 10тыс. часов. И я с ним вцелом согласен. По крайней мере на собственном опыте.
Еще хочется напомнить о книгах. Написание текста организует мысль, заставляет её сформулировать. Слушал несколько лекций от очень даже неглупых людей. Но часто приходил к выводу, что смысл всей двухчасовой лекции можно было уложить в 10 страниц текста. Вот просто представьте сколько воды протекает через ваши уши.... Там крупицы рационального просто могут раствориться.

немного оффтопа)))
и соглашусь, и не соглашусь с Вами :D
для того, чтобы стать профи в какой-то области, надо приложить много труда и усилий, тут согласен. Например, с кем-то Вы можете поделиться своими знаниями в форме книги или лекции - и слушателям Вы сэкономите очень много времени передав только концентрированные знания - итог Вашего опыта за десятилетия.
НО почему это работает не всегда:
1) далеко не все лекторы/авторы разбираются в предмете - это факт. Как выделить тех, кто разбирается - вопрос.
2) не у всех, кто обладает знаниями/опытом, есть возможность поделиться с широкой аудиторией. Подготовка книги/выступления - это тоже большая работа, у профи на это часто нет времени(((

что делать? выстраивать свою цепь экспертов - ты определяешь для себя, кто компетентен в той или иной области, и следуешь их рекомендациям по другим экспертам.
маленький нюанс - а хватает ли твоих компетенций отличить специалиста от сказочника? :roll:
тут на форуме все профи, все ссылаются на экспертов - а выводы разные :mrgreen:
Востаннє редагувалось Shaman в Нед 10 січ, 2021 13:45, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
 
Повідомлень: 635
З нами з: 29.09.19
Подякував: 70 раз.
Подякували: 143 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 13:07

  Shaman написав:для того, чтобы стать профи в какой-то области, надо приложить много труда и усилий, тут согласен. Например, с кем-то Вы можете поделиться своими знаниями в форме книги или лекции - и слушателям Вы сэкономите очень много времени передав только концентрированные знания - итог Вашего опыта за десятилетия.


Когда-то много лет назад знал Радислава Гандапаса, сейчас один из топ-обучающих спикеров в России, и он был еще не лысым и женат на одной известной одесской радио-ведущей, и жил понятно еще там где родился, в Одессе. Никогда бы не подумал, что юноша будет обучать бизнесу и мотивации и добъется весомых успехов. Хотя надо признать, что и тогда у него язык был подвешен как надо.

Иногда слушаю его подкасты, товарищ бывает даёт умные вещи в забойной ударной форме протестанстского пастора)))

https://www.youtube.com/watch?v=RXAVSUqFgXk
freeze
4
Форумчанин року
 
Повідомлень: 19839
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4746 раз.
Подякували: 7472 раз.
 
Профіль
5
22
5
1
Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 13:58

  zРадио написав:
  BIGor написав: Вы еще не поняли, что для современной Украины промпроизводство - это ничто. Фактор который практически никак не влияет на курс.
Траты туристов, переводы гастарбайтеров, экспорт услуг ИТ, импорт дешевой нефти, экспорт дорогой пшеницы и руды. Да и ОВГЗ и бонды. Вот что будет влиять.

Аминь! Экономическая модель - пост-интеллектуальная :mrgreen:

Можно сколько угодно иронизировать, но что касается влияния на курс - это факт, против которого не попрешь 8) Нам отвели именно такое место в международном разделении труда.
Альтернатива - вхождение в состав РФ, там будет где размахнуться Южмашам и Малышевым :wink:
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю загонщиков в валюту: Moneta Дед Мороз yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Кучинелли Lion+ И всех ковидиотов.
Starikan
2
 
Повідомлень: 17853
З нами з: 12.10.11
Подякував: 2058 раз.
Подякували: 2905 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7114711571167117
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 12 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2181, 2182, 2183
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
21829 2848583
Переглянути останнє повідомлення
Нед 10 січ, 2021 14:49
Patr1ot
Валютный рынок в мире 1 ... 734, 735, 736
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7352 1716109
Переглянути останнє повідомлення
Сер 06 січ, 2021 10:19
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 63, 64, 65
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
643 149817
Переглянути останнє повідомлення
Чет 31 гру, 2020 14:21
BIGor

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.