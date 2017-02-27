У нас есть профильное министерство и Министр (МЭРТ), 10 его заместителей, Команда поддержки реформ и надцать департаментов, занимающих тысячи людей на 40 часов в неделю. Почему вы спрашиваете с меня, а не с них?
Я с вас не спрашиваю, мало ли вдруг вы знаете что есть некая модель или ниша способная поднять нашу экономику...
верю в евро... по 1,4 минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
Василь-Рівне написав:Маючи вищу медичну освіту зрозумів, що їм платять гроші лише за вміння маніпулювати аудіторією і створювати навколо себе таємничий ореол гуру з втілення якихось суперуспішних технологій ведення бізнесу, а насправді це давно всім відомі істини загорнуті в яскраву обгортку нібито якихось нових технологічних знань
Вот лучше и не скажешь. Только тысячи часов вдумчивой, кропотливой, осмысленной и последовательной работы могут принести результаты. Есть правило 10тыс. часов. И я с ним вцелом согласен. По крайней мере на собственном опыте. Еще хочется напомнить о книгах. Написание текста организует мысль, заставляет её сформулировать. Слушал несколько лекций от очень даже неглупых людей. Но часто приходил к выводу, что смысл всей двухчасовой лекции можно было уложить в 10 страниц текста. Вот просто представьте сколько воды протекает через ваши уши.... Там крупицы рационального просто могут раствориться.
немного оффтопа))) и соглашусь, и не соглашусь с Вами для того, чтобы стать профи в какой-то области, надо приложить много труда и усилий, тут согласен. Например, с кем-то Вы можете поделиться своими знаниями в форме книги или лекции - и слушателям Вы сэкономите очень много времени передав только концентрированные знания - итог Вашего опыта за десятилетия. НО почему это работает не всегда: 1) далеко не все лекторы/авторы разбираются в предмете - это факт. Как выделить тех, кто разбирается - вопрос. 2) не у всех, кто обладает знаниями/опытом, есть возможность поделиться с широкой аудиторией. Подготовка книги/выступления - это тоже большая работа, у профи на это часто нет времени(((
что делать? выстраивать свою цепь экспертов - ты определяешь для себя, кто компетентен в той или иной области, и следуешь их рекомендациям по другим экспертам. маленький нюанс - а хватает ли твоих компетенций отличить специалиста от сказочника? тут на форуме все профи, все ссылаются на экспертов - а выводы разные
Востаннє редагувалось Shaman в Нед 10 січ, 2021 13:45, всього редагувалось 1 раз.
Shaman написав:для того, чтобы стать профи в какой-то области, надо приложить много труда и усилий, тут согласен. Например, с кем-то Вы можете поделиться своими знаниями в форме книги или лекции - и слушателям Вы сэкономите очень много времени передав только концентрированные знания - итог Вашего опыта за десятилетия.
Когда-то много лет назад знал Радислава Гандапаса, сейчас один из топ-обучающих спикеров в России, и он был еще не лысым и женат на одной известной одесской радио-ведущей, и жил понятно еще там где родился, в Одессе. Никогда бы не подумал, что юноша будет обучать бизнесу и мотивации и добъется весомых успехов. Хотя надо признать, что и тогда у него язык был подвешен как надо.
Иногда слушаю его подкасты, товарищ бывает даёт умные вещи в забойной ударной форме протестанстского пастора)))
BIGor написав: Вы еще не поняли, что для современной Украины промпроизводство - это ничто. Фактор который практически никак не влияет на курс. Траты туристов, переводы гастарбайтеров, экспорт услуг ИТ, импорт дешевой нефти, экспорт дорогой пшеницы и руды. Да и ОВГЗ и бонды. Вот что будет влиять.
Аминь! Экономическая модель - пост-интеллектуальная
Можно сколько угодно иронизировать, но что касается влияния на курс - это факт, против которого не попрешь Нам отвели именно такое место в международном разделении труда. Альтернатива - вхождение в состав РФ, там будет где размахнуться Южмашам и Малышевым
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю загонщиков в валюту: Moneta Дед Мороз yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Кучинелли Lion+ И всех ковидиотов.
Shaman написав:для того, чтобы стать профи в какой-то области, надо приложить много труда и усилий, тут согласен. Например, с кем-то Вы можете поделиться своими знаниями в форме книги или лекции - и слушателям Вы сэкономите очень много времени передав только концентрированные знания - итог Вашего опыта за десятилетия.
Когда-то много лет назад знал Радислава Гандапаса, сейчас один из топ-обучающих спикеров в России, и он был еще не лысым и женат на одной известной одесской радио-ведущей, и жил понятно еще там где родился, в Одессе. Никогда бы не подумал, что юноша будет обучать бизнесу и мотивации и добъется весомых успехов. Хотя надо признать, что и тогда у него язык был подвешен как надо.
Иногда слушаю его подкасты, товарищ бывает даёт умные вещи в забойной ударной форме протестанстского пастора)))
Shaman написав:для того, чтобы стать профи в какой-то области, надо приложить много труда и усилий, тут согласен. Например, с кем-то Вы можете поделиться своими знаниями в форме книги или лекции - и слушателям Вы сэкономите очень много времени передав только концентрированные знания - итог Вашего опыта за десятилетия.
Когда-то много лет назад знал Радислава Гандапаса, сейчас один из топ-обучающих спикеров в России, и он был еще не лысым и женат на одной известной одесской радио-ведущей, и жил понятно еще там где родился, в Одессе. Никогда бы не подумал, что юноша будет обучать бизнесу и мотивации и добъется весомых успехов. Хотя надо признать, что и тогда у него язык был подвешен как надо.
Иногда слушаю его подкасты, товарищ бывает даёт умные вещи в забойной ударной форме протестанстского пастора)))
freeze написав: Когда-то много лет назад знал Радислава Гандапаса, сейчас один из топ-обучающих спикеров в России, и он был еще не лысым и женат на одной известной одесской радио-ведущей, и жил понятно еще там где родился, в Одессе. Никогда бы не подумал, что юноша будет обучать бизнесу и мотивации и добъется весомых успехов. Хотя надо признать, что и тогда у него язык был подвешен как надо.
Иногда слушаю его подкасты, товарищ бывает даёт умные вещи в забойной ударной форме протестанстского пастора)))
Trast написав:Ха-ха, Гандапас мой лучший друг, человек всю жизнь своей жизнью показывает как не надо жить.
Так ты одессит )))) Или россиянин ?
Я смотрю ты широко известная персона, и ДС на работу принимаешь, и отец-основатель валютной ветки, и патологоанатом, и в потребнадзоре работал, и по твоим словам каждый день тебя в СМИ упоминают. Куда там забытым бизнес-тренерам или прочей мелочи типа меня))) Я сначала думал, что ты Кернес, потом подумал, что ты Степанов, сейчас даже думаю, что выше летаешь. Молодец. Подпишусь на твой канал.