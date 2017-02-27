Додано: Нед 10 січ, 2021 12:48

vovan_prm написав: Василь-Рівне написав: Маючи вищу медичну освіту зрозумів, що їм платять гроші лише за вміння маніпулювати аудіторією і створювати навколо себе таємничий ореол гуру з втілення якихось суперуспішних технологій ведення бізнесу, а насправді це давно всім відомі істини загорнуті в яскраву обгортку нібито якихось нових технологічних знань Маючи вищу медичну освіту зрозумів, щоз втілення якихось суперуспішних технологій ведення бізнесу, а насправді це давно всім відомі істини загорнуті в яскраву обгортку нібито якихось нових технологічних знань

Вот лучше и не скажешь.

Только тысячи часов вдумчивой, кропотливой, осмысленной и последовательной работы могут принести результаты. Есть правило 10тыс. часов. И я с ним вцелом согласен. По крайней мере на собственном опыте.

Еще хочется напомнить о книгах. Написание текста организует мысль, заставляет её сформулировать. Слушал несколько лекций от очень даже неглупых людей. Но часто приходил к выводу, что смысл всей двухчасовой лекции можно было уложить в 10 страниц текста. Вот просто представьте сколько воды протекает через ваши уши.... Там крупицы рационального просто могут раствориться. Вот лучше и не скажешь.Только тысячи часов вдумчивой, кропотливой, осмысленной и последовательной работы могут принести результаты. Есть правило 10тыс. часов. И я с ним вцелом согласен. По крайней мере на собственном опыте.Еще хочется напомнить о книгах. Написание текста организует мысль, заставляет её сформулировать. Слушал несколько лекций от очень даже неглупых людей. Но часто приходил к выводу, что смысл всей двухчасовой лекции можно было уложить в 10 страниц текста. Вот просто представьте сколько воды протекает через ваши уши.... Там крупицы рационального просто могут раствориться.

немного оффтопа)))и соглашусь, и не соглашусь с Вамидля того, чтобы стать профи в какой-то области, надо приложить много труда и усилий, тут согласен. Например, с кем-то Вы можете поделиться своими знаниями в форме книги или лекции - и слушателям Вы сэкономите очень много времени передав только концентрированные знания - итог Вашего опыта за десятилетия.НО почему это работает не всегда:1) далеко не все лекторы/авторы разбираются в предмете - это факт. Как выделить тех, кто разбирается - вопрос.2) не у всех, кто обладает знаниями/опытом, есть возможность поделиться с широкой аудиторией. Подготовка книги/выступления - это тоже большая работа, у профи на это часто нет времени(((что делать? выстраивать свою цепь экспертов - ты определяешь для себя, кто компетентен в той или иной области, и следуешь их рекомендациям по другим экспертам.маленький нюанс - а хватает ли твоих компетенций отличить специалиста от сказочника?тут на форуме все профи, все ссылаются на экспертов - а выводы разные