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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 10 січ, 2021 17:00
Чому на вихідних труть офф-топні пости. Раніше можна було. Подобалось на вихідних почути думки розумних людей з різних приводів. Чи на вихідних також можна тільки про - + 10 коп. на Міжбанку ?
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alex10
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Додано: Нед 10 січ, 2021 17:12
alex10 написав:
Чому на вихідних труть офф-топні пости. Раніше можна було. Подобалось на вихідних почути думки розумних людей з різних приводів. Чи на вихідних також можна тільки про - + 10 коп. на Міжбанку ?
ключевое слово "розумних"
на этих выходных много треша какого-то было
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Shaman
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Додано: Нед 10 січ, 2021 17:16
Не по теме ветки
Если сникнет парус -
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Investor_K
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Додано: Нед 10 січ, 2021 18:15
Через 6 месяцев открывается рынок земли. Гривна вверх?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
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Investor_K
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Додано: Нед 10 січ, 2021 18:19
Investor_K написав:
Через 6 месяцев открывается рынок земли. Гривна вверх?
До сих пор шаловливым зеленым лапкам не удалось провести ни одной мало-мальски успешной реформы.
Или погнут или поломают(С)
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antey1969
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Додано: Нед 10 січ, 2021 18:20
Investor_K написав:
Через 6 месяцев открывается рынок земли. Гривна вверх?
на тех условиях, на которые открывается - 100 га в одни руки и только резидентам - малозначимый фактор.
вот если бы открыли по взрослому - тогда при условной цене 2000 уе/га - потенциал инвестиций - до 80 млрд дол. были бы возможны варианты
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Shaman
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