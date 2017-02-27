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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7115711671177118
Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 17:00

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Чому на вихідних труть офф-топні пости. Раніше можна було. Подобалось на вихідних почути думки розумних людей з різних приводів. Чи на вихідних також можна тільки про - + 10 коп. на Міжбанку ?
alex10
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 17:12

  alex10 написав:Чому на вихідних труть офф-топні пости. Раніше можна було. Подобалось на вихідних почути думки розумних людей з різних приводів. Чи на вихідних також можна тільки про - + 10 коп. на Міжбанку ?


ключевое слово "розумних" :mrgreen:
на этих выходных много треша какого-то было :wink:
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 17:16

Не по теме ветки
Если сникнет парус -
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Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 18:15

Через 6 месяцев открывается рынок земли. Гривна вверх?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 18:19

  Investor_K написав:Через 6 месяцев открывается рынок земли. Гривна вверх?

До сих пор шаловливым зеленым лапкам не удалось провести ни одной мало-мальски успешной реформы.
Или погнут или поломают(С)
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 18:20

  Investor_K написав:Через 6 месяцев открывается рынок земли. Гривна вверх?


на тех условиях, на которые открывается - 100 га в одни руки и только резидентам - малозначимый фактор.

вот если бы открыли по взрослому - тогда при условной цене 2000 уе/га - потенциал инвестиций - до 80 млрд дол. были бы возможны варианты
Shaman
 
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