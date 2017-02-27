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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7116711771187119>
Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 18:19

  Investor_K написав:Через 6 месяцев открывается рынок земли. Гривна вверх?

До сих пор шаловливым зеленым лапкам не удалось провести ни одной мало-мальски успешной реформы.
Или погнут или поломают(С)
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 18:20

  Investor_K написав:Через 6 месяцев открывается рынок земли. Гривна вверх?


на тех условиях, на которые открывается - 100 га в одни руки и только резидентам - малозначимый фактор.

вот если бы открыли по взрослому - тогда при условной цене 2000 уе/га - потенциал инвестиций - до 80 млрд дол. были бы возможны варианты
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 18:46

  Shaman написав:
  Investor_K написав:Через 6 месяцев открывается рынок земли. Гривна вверх?


на тех условиях, на которые открывается - 100 га в одни руки и только резидентам - малозначимый фактор.

вот если бы открыли по взрослому - тогда при условной цене 2000 уе/га - потенциал инвестиций - до 80 млрд дол. были бы возможны варианты


И продавать особо нечего - все уже давно продано/поделено..
fler
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 18:56

  fler написав:
  Shaman написав:
  Investor_K написав:Через 6 месяцев открывается рынок земли. Гривна вверх?


на тех условиях, на которые открывается - 100 га в одни руки и только резидентам - малозначимый фактор.

вот если бы открыли по взрослому - тогда при условной цене 2000 уе/га - потенциал инвестиций - до 80 млрд дол. были бы возможны варианты


И продавать особо нечего - все уже давно продано/поделено..


Вы неправы - очень много пайщиков еще не продали свои паи - и при нормальной цене вполне готовы продать их.
реальное состояние гос земель - 10 млн га - никто не владеет полной инфо, по СМИ разные оценки ходили :D
в любом случае это млн и десятки млн га.
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 19:24

Investor_K

........а Вы , точно будете знать сколько к тому времени ( 6 месяцев ) будет стоить доллар .......
холява
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 19:40

  холява написав:Investor_K

........а Вы , точно будете знать сколько к тому времени ( 6 месяцев ) будет стоить доллар .......
хотелось бы знать
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 20:32

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Потратил полтора часа на просмотр фильма Идиократия, рекомендуемый здесь как минимум четырьмя людьми. Мягко говоря - отстой. От себя - за поколением младше замечаю больше мозгов не обязательно в сфере интернета, а и в том же автомобилестроении, хватке и т.д. Последующие однозначно умнее нас, не деградируют
Игорь
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 20:41

Игорь спасибо,за самое ценное-время.Пока не смотрел :lol:
Но на вкус все фломастеры ж разные.
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 20:55

  Investor_K написав:Через 6 месяцев открывается рынок земли. Гривна вверх?

А бакс- в ногах!!!
сірий
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 20:56

  Игорь написав:Потратил полтора часа на просмотр фильма Идиократия, рекомендуемый здесь как минимум четырьмя людьми. Мягко говоря - отстой. От себя - за поколением младше замечаю больше мозгов не обязательно в сфере интернета, а и в том же автомобилестроении, хватке и т.д. Последующие однозначно умнее нас, не деградируют


Соглашусь с вами в части выводов. Но фильм - не отстой. Это не прогноз, а предостережение. Как и оруэлловский роман "1984", например.

Многие считают падение качества политиков следствием деградации человечества. Но вряд ли это так. Просто общественная роль государства падает. А вместе с ней, неизбежно, и качество государственного менеджмента. Это не значит, что регуляция не нужна - еще как нужна. Но она обретает иные формы вроде блокчейна, где центральный администратор не требуется, а функции установки правил и контроля принадлежат самим участникам в равных долях.

PS: к слову, последние события за океаном лишь приближают приход системы распределенного управления. Обществу не нужны самодуры, наделенные сверхвластью - будь то красная кнопка, или клавиша "delete". И одно, и другое - это граната в руках обезьян...
zРадио
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