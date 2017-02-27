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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7116711771187119
Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 21:03

  g2v написав:Операторы мобильной связи оформляют в белую. И сейчас озвученная сумма у них это полный рабочий день. Так что ваша информация про ИТ вызывает сильные сомнения. И да, проекты в ай Ти сокращаются.

ну как то мне рассказывали что для оптимизации расходов Киевстар надробил (как и все ) кучу маленьких фирм и мало кто работает в том самом настоящем ПАТ Киевстар. Да и 90% работы делают подрядчики ,а истинные киевстровцы только контролируют их работу . Еще года два назад мне рассказывали что человека сначала уволили из ПАТ Киевстар со всеми положенными выходными пособиями, потом взяли в другую "структуру" Киевстара , потом опять уволили со всеми выходными пособиями и снова взяли в ПАТ Киевстар , повезло чуваку всюду получил отступные (сколько там по закону я уже запамятовал, месяц зарплаты при сокращении )
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 21:04

Як впродовж тижня пара грн/дол буде себе поводити? Залишимось на поточних рівнях?
sergikkc007
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 21:10

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Игорь написав:Последующие однозначно умнее нас, не деградируют

Они разные.
Как и мы.

Вместо 1.5 часов просмотра ограничился прочтением краткого описания и увидел в сценарии одну принципиальную ошибку: толпа тупых не может оценить ценность умного, они считают дураками всех, кого не могут понять.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 21:11

  zРадио написав:PS: к слову, последние события за океаном лишь приближают приход системы распределенного управления.


Как-то массовый вечный бан в фейсбуках-твиттерах активных сторонников другой точки зрения, прошедший за последние дни, выкидывание из андроидных и айфонных магазинов малых соцсетей, которые не отвечают "политике партии", скорее говорит, что близится эра контроля и однодумства, впрочем тоже хорошо описанная в некоторых фантастических романах.
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 21:12

  sergikkc007 написав:Як впродовж тижня пара грн/дол буде себе поводити? Залишимось на поточних рівнях?

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Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 21:26

Re: Валютный рынок в контексте ДС

А Кухара уже обсуждали (сори если уже было)? https://www.youtube.com/watch?v=qxXejC_ ... =HUGS.FUND
По его словам, текущий курс это максимум в этом году, потом страну зальют баксом (в т.ч. и ПИИ), но к след. зиме снова вернемся к этим уровням.
Sidus
 
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