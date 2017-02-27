g2v написав:Операторы мобильной связи оформляют в белую. И сейчас озвученная сумма у них это полный рабочий день. Так что ваша информация про ИТ вызывает сильные сомнения. И да, проекты в ай Ти сокращаются.
ну как то мне рассказывали что для оптимизации расходов Киевстар надробил (как и все ) кучу маленьких фирм и мало кто работает в том самом настоящем ПАТ Киевстар. Да и 90% работы делают подрядчики ,а истинные киевстровцы только контролируют их работу . Еще года два назад мне рассказывали что человека сначала уволили из ПАТ Киевстар со всеми положенными выходными пособиями, потом взяли в другую "структуру" Киевстара , потом опять уволили со всеми выходными пособиями и снова взяли в ПАТ Киевстар , повезло чуваку всюду получил отступные (сколько там по закону я уже запамятовал, месяц зарплаты при сокращении )
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
Игорь написав:Последующие однозначно умнее нас, не деградируют
Они разные. Как и мы.
Вместо 1.5 часов просмотра ограничился прочтением краткого описания и увидел в сценарии одну принципиальную ошибку: толпа тупых не может оценить ценность умного, они считают дураками всех, кого не могут понять.
zРадио написав:PS: к слову, последние события за океаном лишь приближают приход системы распределенного управления.
Как-то массовый вечный бан в фейсбуках-твиттерах активных сторонников другой точки зрения, прошедший за последние дни, выкидывание из андроидных и айфонных магазинов малых соцсетей, которые не отвечают "политике партии", скорее говорит, что близится эра контроля и однодумства, впрочем тоже хорошо описанная в некоторых фантастических романах.