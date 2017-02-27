Додано: Нед 10 січ, 2021 21:03

g2v написав: Операторы мобильной связи оформляют в белую. И сейчас озвученная сумма у них это полный рабочий день. Так что ваша информация про ИТ вызывает сильные сомнения. И да, проекты в ай Ти сокращаются. Операторы мобильной связи оформляют в белую. И сейчас озвученная сумма у них это полный рабочий день. Так что ваша информация про ИТ вызывает сильные сомнения. И да, проекты в ай Ти сокращаются.

ну как то мне рассказывали что для оптимизации расходов Киевстар надробил (как и все ) кучу маленьких фирм и мало кто работает в том самом настоящем ПАТ Киевстар. Да и 90% работы делают подрядчики ,а истинные киевстровцы только контролируют их работу . Еще года два назад мне рассказывали что человека сначала уволили из ПАТ Киевстар со всеми положенными выходными пособиями, потом взяли в другую "структуру" Киевстара , потом опять уволили со всеми выходными пособиями и снова взяли в ПАТ Киевстар , повезло чуваку всюду получил отступные (сколько там по закону я уже запамятовал, месяц зарплаты при сокращении )