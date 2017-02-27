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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7117711871197120
Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 00:25

  freeze написав:
  zРадио написав:PS: к слову, последние события за океаном лишь приближают приход системы распределенного управления.


Как-то массовый вечный бан в фейсбуках-твиттерах активных сторонников другой точки зрения, прошедший за последние дни, выкидывание из андроидных и айфонных магазинов малых соцсетей, которые не отвечают "политике партии", скорее говорит, что близится эра контроля и однодумства, впрочем тоже хорошо описанная в некоторых фантастических романах.

то-то я смотрю мои сообщения про курс доллара на валютной ветке безбожно трут :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 02:46

  zРадио написав:
  BIGor написав:Посмотрите сначала видео Кухара с Найманом.
Основные тезисы:
- Украину завалят баблом (нулевые ставки в мире)
- нужно сейчас же скупать недвигу по пока еще сладким ценам
- долларовые ЗП пересичных вырастут до средних 600 долларов
- заробитчане перешлют 12 млрд. долл.(+)
- туристы не потратят 8 млрд. долл. (+)
- нефть дешевая (+), зерно, руда, металл дорогие (+)
- рост экспотра услуг IT (+), но пока их не обилетили на налоговый рай.


Кухар - известная балаболка, прогнозировавшая на 2020-й рекордный с 1991-го ВВП величиной 187 млрд долларов (по факту же имеем как минимум на 40 млрд меньше). Причем делал он это не когда-нибудь в середине 2019-го, а в самом его конце, когда даже без черного лебедя - пандемии - половина экономик еврозоны уже болталась в рецессии, а наше промышленное производство грохнулось на 6%.

А Найман, по-моему, никогда и не претендовал на серьезность. У него вообще жанр - что-то вроде "Азы финансов для долярчиков"...

Ukraine Economic Outlook: Макроэкономический прогноз на 2020 год. Часть 1. Михаил Кухар
https://petrimazepa.com/ukraine_economi ... ail_kukhar

А курс 50 в 2015 забыли? Хотя сейчас клоуны печатают в разы больше чем в 2013-2015.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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  #<1 ... 7117711871197120
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