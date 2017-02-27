zРадио написав:PS: к слову, последние события за океаном лишь приближают приход системы распределенного управления.
Как-то массовый вечный бан в фейсбуках-твиттерах активных сторонников другой точки зрения, прошедший за последние дни, выкидывание из андроидных и айфонных магазинов малых соцсетей, которые не отвечают "политике партии", скорее говорит, что близится эра контроля и однодумства, впрочем тоже хорошо описанная в некоторых фантастических романах.
то-то я смотрю мои сообщения про курс доллара на валютной ветке безбожно трут
BIGor написав:Посмотрите сначала видео Кухара с Найманом. Основные тезисы: - Украину завалят баблом (нулевые ставки в мире) - нужно сейчас же скупать недвигу по пока еще сладким ценам - долларовые ЗП пересичных вырастут до средних 600 долларов - заробитчане перешлют 12 млрд. долл.(+) - туристы не потратят 8 млрд. долл. (+) - нефть дешевая (+), зерно, руда, металл дорогие (+) - рост экспотра услуг IT (+), но пока их не обилетили на налоговый рай.
Кухар - известная балаболка, прогнозировавшая на 2020-й рекордный с 1991-го ВВП величиной 187 млрд долларов (по факту же имеем как минимум на 40 млрд меньше). Причем делал он это не когда-нибудь в середине 2019-го, а в самом его конце, когда даже без черного лебедя - пандемии - половина экономик еврозоны уже болталась в рецессии, а наше промышленное производство грохнулось на 6%.
А Найман, по-моему, никогда и не претендовал на серьезность. У него вообще жанр - что-то вроде "Азы финансов для долярчиков"...