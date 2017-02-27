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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7117711871197120
Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 02:46

  zРадио написав:
  BIGor написав:Посмотрите сначала видео Кухара с Найманом.
Основные тезисы:
- Украину завалят баблом (нулевые ставки в мире)
- нужно сейчас же скупать недвигу по пока еще сладким ценам
- долларовые ЗП пересичных вырастут до средних 600 долларов
- заробитчане перешлют 12 млрд. долл.(+)
- туристы не потратят 8 млрд. долл. (+)
- нефть дешевая (+), зерно, руда, металл дорогие (+)
- рост экспотра услуг IT (+), но пока их не обилетили на налоговый рай.


Кухар - известная балаболка, прогнозировавшая на 2020-й рекордный с 1991-го ВВП величиной 187 млрд долларов (по факту же имеем как минимум на 40 млрд меньше). Причем делал он это не когда-нибудь в середине 2019-го, а в самом его конце, когда даже без черного лебедя - пандемии - половина экономик еврозоны уже болталась в рецессии, а наше промышленное производство грохнулось на 6%.

А Найман, по-моему, никогда и не претендовал на серьезность. У него вообще жанр - что-то вроде "Азы финансов для долярчиков"...

Ukraine Economic Outlook: Макроэкономический прогноз на 2020 год. Часть 1. Михаил Кухар
https://petrimazepa.com/ukraine_economi ... ail_kukhar

А курс 50 в 2015 забыли? Хотя сейчас клоуны печатают в разы больше чем в 2013-2015.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 03:55

Тем временем по данным НБУ за ноябрь 2020:

Денежная база = 586269.8 [+4547.3]

М0 = 493079.9 [+6225.7]
М1 = 971286.6 [+15191.1]
М2 = 1764515.1 [+12067.6]
М3 = 1767222.8 [+11988.7]
ЗВР= 26137.11 [-3.28]

М1/ЗВР = 37.16 [+0.58]

Оперативные данные за декабрь НБУ еще не публиковал.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 07:40

  Investor_K написав:Через 6 месяцев открывается рынок земли. Гривна вверх?
Вообще никак не повлияет на курс.
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 07:47

Re: Валютный рынок в контексте ДС

По всій країні починаються якції проти тарифів....

Який це буде мати вплив на валютний ринок? А?

Починайте забирати валюту з банків - протести + ріст бакса в світі, який намічається = но бакс в українських банках!
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 07:47

  vitaliy_berdinskikh написав:к не повлияет на курс.


а баулы гривны куда уйдут?
Амвросий
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 07:49

  Амвросий написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:к не повлияет на курс.


а баулы гривны куда уйдут?

Перейдут от одних владельцев другим.

Круговорот баулов в природе.
Mind the gap.
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 07:51

в обменки не попадет? Зачем тогда баулы с гривной копят?

Ещё в мае ЭОК был 30.5, по статистике за ноябрь уже 37.16.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 08:16

  Амвросий написав:в обменки не попадет?


Ты сейчас прям какой-то земельный антипод vitaliian (просто запомнился его прогноз про падение курса перед НГ): думаешь что селяне массово начнут продавать сельхоз. землю, а деньги скирдовать в валютные кубышки. :mrgreen: Прям вот как СМИ рассказывали про скупку земли иностранцами.

В-нулевых юрлица сосут лапу до 2024 года, покупать могут только физлица.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/276 ... 10701#Text
К слову странно что на Лиге на одну версию больше, чем на сайте ВР - есть ещё правка 24 июля 2021.

Во-первых не начнут, уж точно не в первый год. Никто из них не знает как это делать, СМИ вбивали им в голову мысль что это продажа родины и надо время на осмысление процесса.

Во-вторых даже когда начнут это будет не массово потому что у многих земля в аренде, доход от аренды капает, а условия врядли позволяют просто взять и разорвать договор.

В-третьих селянам есть куда потратить бабло кроме как скирдовать в обменки до которых ещё и доехать надо: это тебе не Харьков где можно в полночь пойти и поменять 100 баксов чтобы пробухать или купить продуктов на оливьешку. Кому-то надо детям в городе с жильем помочь, а тут такая возможность. Кто-то просто проест-пробухает. Кто-то потратит на свои нужды например отремонтировав дом или даже купив другой или купив ещё одну корову, или обновив автопарк.

В-четвертых ... я не знаю средних цифр но кажесь у тестей было по 5 гектар на нос. Это 5-10 тысяч баксов. Не бог весть какая цифра.
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