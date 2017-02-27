BIGor написав:Посмотрите сначала видео Кухара с Найманом. Основные тезисы: - Украину завалят баблом (нулевые ставки в мире) - нужно сейчас же скупать недвигу по пока еще сладким ценам - долларовые ЗП пересичных вырастут до средних 600 долларов - заробитчане перешлют 12 млрд. долл.(+) - туристы не потратят 8 млрд. долл. (+) - нефть дешевая (+), зерно, руда, металл дорогие (+) - рост экспотра услуг IT (+), но пока их не обилетили на налоговый рай.
Кухар - известная балаболка, прогнозировавшая на 2020-й рекордный с 1991-го ВВП величиной 187 млрд долларов (по факту же имеем как минимум на 40 млрд меньше). Причем делал он это не когда-нибудь в середине 2019-го, а в самом его конце, когда даже без черного лебедя - пандемии - половина экономик еврозоны уже болталась в рецессии, а наше промышленное производство грохнулось на 6%.
А Найман, по-моему, никогда и не претендовал на серьезность. У него вообще жанр - что-то вроде "Азы финансов для долярчиков"...
Ты сейчас прям какой-то земельный антипод vitaliian (просто запомнился его прогноз про падение курса перед НГ): думаешь что селяне массово начнут продавать сельхоз. землю, а деньги скирдовать в валютные кубышки. Прям вот как СМИ рассказывали про скупку земли иностранцами.
Во-первых не начнут, уж точно не в первый год. Никто из них не знает как это делать, СМИ вбивали им в голову мысль что это продажа родины и надо время на осмысление процесса.
Во-вторых даже когда начнут это будет не массово потому что у многих земля в аренде, доход от аренды капает, а условия врядли позволяют просто взять и разорвать договор.
В-третьих селянам есть куда потратить бабло кроме как скирдовать в обменки до которых ещё и доехать надо: это тебе не Харьков где можно в полночь пойти и поменять 100 баксов чтобы пробухать или купить продуктов на оливьешку. Кому-то надо детям в городе с жильем помочь, а тут такая возможность. Кто-то просто проест-пробухает. Кто-то потратит на свои нужды например отремонтировав дом или даже купив другой или купив ещё одну корову, или обновив автопарк.
В-четвертых ... я не знаю средних цифр но кажесь у тестей было по 5 гектар на нос. Это 5-10 тысяч баксов. Не бог весть какая цифра.
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
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