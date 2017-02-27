Додано: Пон 11 січ, 2021 08:16

Амвросий написав: в обменки не попадет? в обменки не попадет?

Ты сейчас прям какой-то земельный антипод vitaliian (просто запомнился его прогноз про падение курса перед НГ): думаешь что селяне массово начнут продавать сельхоз. землю, а деньги скирдовать в валютные кубышки.Прям вот как СМИ рассказывали про скупку земли иностранцами.В-нулевых юрлица сосут лапу до 2024 года, покупать могут только физлица.К слову странно что на Лиге на одну версию больше, чем на сайте ВР - есть ещё правка 24 июля 2021.Во-первых не начнут, уж точно не в первый год. Никто из них не знает как это делать, СМИ вбивали им в голову мысль что это продажа родины и надо время на осмысление процесса.Во-вторых даже когда начнут это будет не массово потому что у многих земля в аренде, доход от аренды капает, а условия врядли позволяют просто взять и разорвать договор.В-третьих селянам есть куда потратить бабло кроме как скирдовать в обменки до которых ещё и доехать надо: это тебе не Харьков где можно в полночь пойти и поменять 100 баксов чтобы пробухать или купить продуктов на оливьешку. Кому-то надо детям в городе с жильем помочь, а тут такая возможность. Кто-то просто проест-пробухает. Кто-то потратит на свои нужды например отремонтировав дом или даже купив другой или купив ещё одну корову, или обновив автопарк.В-четвертых ... я не знаю средних цифр но кажесь у тестей было по 5 гектар на нос. Это 5-10 тысяч баксов. Не бог весть какая цифра.