BIGor написав:Посмотрите сначала видео Кухара с Найманом. Основные тезисы: - Украину завалят баблом (нулевые ставки в мире) - нужно сейчас же скупать недвигу по пока еще сладким ценам - долларовые ЗП пересичных вырастут до средних 600 долларов - заробитчане перешлют 12 млрд. долл.(+) - туристы не потратят 8 млрд. долл. (+) - нефть дешевая (+), зерно, руда, металл дорогие (+) - рост экспотра услуг IT (+), но пока их не обилетили на налоговый рай.
Кухар - известная балаболка, прогнозировавшая на 2020-й рекордный с 1991-го ВВП величиной 187 млрд долларов (по факту же имеем как минимум на 40 млрд меньше). Причем делал он это не когда-нибудь в середине 2019-го, а в самом его конце, когда даже без черного лебедя - пандемии - половина экономик еврозоны уже болталась в рецессии, а наше промышленное производство грохнулось на 6%.
А Найман, по-моему, никогда и не претендовал на серьезность. У него вообще жанр - что-то вроде "Азы финансов для долярчиков"...
Ты сейчас прям какой-то земельный антипод vitaliian (просто запомнился его прогноз про падение курса перед НГ): думаешь что селяне массово начнут продавать сельхоз. землю, а деньги скирдовать в валютные кубышки. Прям вот как СМИ рассказывали про скупку земли иностранцами.
Во-первых не начнут, уж точно не в первый год. Никто из них не знает как это делать, СМИ вбивали им в голову мысль что это продажа родины и надо время на осмысление процесса: мой украиноязычный родственник в селе жаловался на то что в кинотеатрах фильмы идут на украинском, а не русском -- а ему до ближайшего кинотеатра сотня километров.
Во-вторых даже когда начнут это будет не массово потому что у многих земля в аренде, доход от аренды капает, а условия врядли позволяют просто взять и разорвать договор.
В-третьих селянам есть куда потратить бабло кроме как скирдовать в обменки до которых ещё и доехать надо: это тебе не Харьков где можно в полночь пойти и поменять 100 баксов чтобы пробухать или купить продуктов на оливьешку. Кому-то надо детям в городе с жильем помочь, а тут такая возможность. Кто-то просто проест-пробухает. Кто-то потратит на свои нужды например отремонтировав дом или даже купив другой или купив ещё одну корову, или обновив автопарк.
В-четвертых ... я не знаю средних цифр но кажесь у тестей было по 5 гектар на нос. Это 5-10 тысяч баксов. Не бог весть какая цифра.
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
Рахунок в польськомубанку для українськоготуристаcutt.ly/konto_w_Polsce
Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh написав:В-нулевых юрлица сосут лапу до 2024 года, покупать могут только физлица.
ну это надуманная проблема, зачем светить имена иностранных бенефициаров, если можно взять местного олигарха за задницу, он оформит всё на резидентов.
vitaliy_berdinskikh написав:думаешь что селяне массово начнут продавать сельхоз. землю, а деньги скирдовать в валютные кубышки.
А не логичнее было-бы валюту заранее в течении года постепенно траншами заводить (чтобы курс сильно не обрушить), обменивать на гривну и закидывать в ОВГЗ. После оформления земли на Фунтов эту гривну назад в валюту и обратно за границу. За счет оттока валюты ракета, цена на землю вверх, профит...
Амвросий написав:А не логичнее было-бы валюту заранее в течении года постепенно траншами заводить (чтобы курс сильно не обрушить), обменивать на гривну и закидывать в ОВГЗ. После оформления земли на Фунтов эту гривну назад в валюту и обратно за границу.
Сам то понял что сказал?
Петренко из Великих Проходів будет деньги от продажи своих 5 гектар перегонять в доллар чтобы потом положить на счёт в Ллойд-банке?
Деньги от продажи останутся у селян, у иностранцев в наличии будут только бурьяны в Дергачевском районе.
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
Рахунок в польськомубанку для українськоготуристаcutt.ly/konto_w_Polsce
Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift