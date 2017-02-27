Додано: Пон 11 січ, 2021 09:48

Амвросий написав: Участь Петренко - выплачивать долги по кредитам банку. Участь Петренко - выплачивать долги по кредитам банку.

Амвросий написав: Землю будут продавать банки. Землю будут продавать банки.

Амвросий написав: Так что гривна от продажи зайдет в банки. Так что гривна от продажи зайдет в банки.

Амвросий написав: Далее будет переведена в доллары и уйдет по выплатам внешнего долга. Как-то так. Далее будет переведена в доллары и уйдет по выплатам внешнего долга. Как-то так.

У Петренко в банке от силы кредит на холодильник. Если райцентр продвинутый то может повезло у есть карта с кредитным лимитом на 5000.За свой надел он получит от 5000, но. Если есть что-то из наследства то ещё столько же за каждый участок. На эти деньги можно будет и холодильник обновить, и учёбу дочке/сыну оплатить. И какое-то время не брать кредиты в банках вообще.Землю будет продавать Петренко.А банки как либо смогут поучаствовать в этом не ранее 2024 года. Но даже в 2024 году они не смогут ничего продать, а могут только лишь покупать или оформлять землю в качестве залога.Какая-то часть зайдет, в виде депозитов Петренко.Депозиты Петренко, как и твои, как и мои депозиты - не участвуют в выплате внешнего долга. Даже если они долларовые.