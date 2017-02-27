почему Петренко?! Разве у влиятельных людей мало подконтрольных зицпредседателей Фунтов, на которых всё можно оформить?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 11 січ, 2021 08:46
почему Петренко?! Разве у влиятельных людей мало подконтрольных зицпредседателей Фунтов, на которых всё можно оформить?
Востаннє редагувалось Амвросий в Пон 11 січ, 2021 09:26, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Пон 11 січ, 2021 08:53
Оформить! Землю! А не деньги которые достанутся Петренко из Великих Проходів. Амвросий, мы тебя теряем, ты опять куда-то мыслями унёсся и я не могу до тебя докричаться.
Ты же сам начал с фразы об обменках. Где ты видео олигархов в очередях в обменки? По твоей логике олигархи заводят деньги сюда. Но они не могут после покупки земли вывести деньги обратно: деньги достаются селянам у которых олигархи покупают землю.
Mind the gap.
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Додано: Пон 11 січ, 2021 09:12
межбанк тоже обменка, только для безнала и крупнооптовая
Ну например, участки земли отчуждаются у банка на торгах в течение двух лет. Деньги переводятся в доллары, которые уходят за границу. Например в качестве выплат по внешнему долгу. А Петренко продолжает выплачивать остаток кредитного долга банку, за вычетом стоимости земли. Как такой вариант?
Востаннє редагувалось Амвросий в Пон 11 січ, 2021 09:15, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 11 січ, 2021 09:14
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Какого банка? О чём ты сейчас вообще?
Человек спросил о влиянии начала продаж сельхоз.земель и я обсуждаю только эту тему.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Пон 11 січ, 2021 09:25
Мне это представляется следующим образом - в течении года заводили валюту, которую конвертили в гривну и скирдовали в ОВГЗ. За счет этого держался низкий курс. После открытия рынка эта гривна пойдет на оформление покупки земли, после чего будет переведена в доллар и выведена назад за границу. Объем валюты в стране резко уменьшается. С соответствующими последствиями для курса.
Конечно, я могу ошибаться, но как-то так мне это представляется
Вот смотрю на отчетность НБУ, объемы гривны растут.
Еще летом ЭОК был 30.5. Сейчас уже 37.16.
При этом курс сильно не растет, значит где-то копится гривна, которая позже должна уйти в валюту. Раз она не уходит в валюту сейчас, значит в скором времени кому-то понадобится много гривны. Ближайшее событие под которое может потребоваться много гривны - это открытие рынка земли
Востаннє редагувалось Амвросий в Пон 11 січ, 2021 09:34, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 11 січ, 2021 09:32
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Поскольку у Петренко из Великих Проходів шансов открыть счёт в Лойд-банке чуть меньше чем ноль - вывода долларов обратно не будет.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Пон 11 січ, 2021 09:42
Участь Петренко - выплачивать долги по кредитам банку. Землю будут продавать банки. Так что гривна от продажи очевидно зайдет в банки, откуда уйдет в качестве выплат по внешнему долгу.
Додано: Пон 11 січ, 2021 09:48
У Петренко в банке от силы кредит на холодильник. Если райцентр продвинутый то может повезло у есть карта с кредитным лимитом на 5000. Гривен.
За свой надел он получит от 5000, но долларов. Если есть что-то из наследства то ещё столько же за каждый участок. На эти деньги можно будет и холодильник обновить, и учёбу дочке/сыну оплатить. И какое-то время не брать кредиты в банках вообще.
Землю будет продавать Петренко.
А банки как либо смогут поучаствовать в этом не ранее 2024 года. Но даже в 2024 году они не смогут ничего продать, а могут только лишь покупать или оформлять землю в качестве залога.
Какая-то часть зайдет, в виде депозитов Петренко.
Депозиты Петренко, как и твои, как и мои депозиты - не участвуют в выплате внешнего долга. Даже если они долларовые.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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