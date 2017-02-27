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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7119712071217122>
Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 08:46

  vitaliy_berdinskikh написав:Петренко из Великих Проходів будет деньги от продажи своих 5 гектар перегонять в доллар чтобы потом положить на счёт в Ллойд-банке?


почему Петренко?! Разве у влиятельных людей мало подконтрольных зицпредседателей Фунтов, на которых всё можно оформить?
Востаннє редагувалось Амвросий в Пон 11 січ, 2021 09:26, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 08:53

  Амвросий написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:Петренко из Великих Проходів будет деньги от продажи своих 5 гектар перегонять в доллар чтобы потом положить на счёт в Ллойд-банке?


почему Петренко?! Разве у олигархов мало подконтрольных зицпредседателей Фунтов, на которых всё можно оформить?

Оформить! Землю! А не деньги которые достанутся Петренко из Великих Проходів. Амвросий, мы тебя теряем, ты опять куда-то мыслями унёсся и я не могу до тебя докричаться.

Ты же сам начал с фразы об обменках. Где ты видео олигархов в очередях в обменки? :roll: По твоей логике олигархи заводят деньги сюда. Но они не могут после покупки земли вывести деньги обратно: деньги достаются селянам у которых олигархи покупают землю. :shock:
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 09:12

  vitaliy_berdinskikh написав:Где ты видео олигархов в очередях в обменки? :roll:


межбанк тоже обменка, только для безнала и крупнооптовая

  vitaliy_berdinskikh написав:По твоей логике олигархи заводят деньги сюда. Но они не могут после покупки земли вывести деньги обратно: деньги достаются селянам у которых олигархи покупают землю. :shock:


Ну например, участки земли отчуждаются у банка на торгах в течение двух лет. Деньги переводятся в доллары, которые уходят за границу. Например в качестве выплат по внешнему долгу. А Петренко продолжает выплачивать остаток кредитного долга банку, за вычетом стоимости земли. Как такой вариант?
Востаннє редагувалось Амвросий в Пон 11 січ, 2021 09:15, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 09:14

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Амвросий написав:Ну например, участки земли отчуждаются у банка на торгах в течение двух лет.

Какого банка? О чём ты сейчас вообще?

Человек спросил о влиянии начала продаж сельхоз.земель и я обсуждаю только эту тему.
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 09:25

  vitaliy_berdinskikh написав:Человек спросил о влиянии начала продаж сельхоз.земель и я обсуждаю только эту тему.


Мне это представляется следующим образом - в течении года заводили валюту, которую конвертили в гривну и скирдовали в ОВГЗ. За счет этого держался низкий курс. После открытия рынка эта гривна пойдет на оформление покупки земли, после чего будет переведена в доллар и выведена назад за границу. Объем валюты в стране резко уменьшается. С соответствующими последствиями для курса.

Конечно, я могу ошибаться, но как-то так мне это представляется :)

Вот смотрю на отчетность НБУ, объемы гривны растут.
Еще летом ЭОК был 30.5. Сейчас уже 37.16.

При этом курс сильно не растет, значит где-то копится гривна, которая позже должна уйти в валюту. Раз она не уходит в валюту сейчас, значит в скором времени кому-то понадобится много гривны. Ближайшее событие под которое может потребоваться много гривны - это открытие рынка земли :)
Востаннє редагувалось Амвросий в Пон 11 січ, 2021 09:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 09:32

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Амвросий написав:После открытия рынка эта гривна пойдет на оформление покупки земли, после чего будет переведена в доллар и выведена назад за границу.

Поскольку у Петренко из Великих Проходів шансов открыть счёт в Лойд-банке чуть меньше чем ноль - вывода долларов обратно не будет.
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 09:42

  vitaliy_berdinskikh написав:Поскольку у Петренко из Великих Проходів шансов открыть счёт в Лойд-банке чуть меньше чем ноль - вывода долларов обратно не будет.


Участь Петренко - выплачивать долги по кредитам банку. Землю будут продавать банки. Так что гривна от продажи очевидно зайдет в банки, откуда уйдет в качестве выплат по внешнему долгу.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 09:48

  Амвросий написав:Участь Петренко - выплачивать долги по кредитам банку.

У Петренко в банке от силы кредит на холодильник. Если райцентр продвинутый то может повезло и у него есть карта с кредитным лимитом на 5000. Гривен.

За свой надел он получит от 5000, но долларов. Если есть что-то из наследства то ещё столько же за каждый участок. На эти деньги можно будет и холодильник обновить, и учёбу дочке/сыну оплатить. И какое-то время не брать кредиты в банках вообще.

  Амвросий написав:Землю будут продавать банки.

Землю будет продавать Петренко.

А банки как либо смогут поучаствовать в этом не ранее 2024 года. Но даже в 2024 году они не смогут ничего продать, а могут только лишь покупать или оформлять землю в качестве залога.

  Амвросий написав:Так что гривна от продажи зайдет в банки.

Какая-то часть зайдет, в виде депозитов Петренко.

  Амвросий написав:Далее будет переведена в доллары и уйдет по выплатам внешнего долга. Как-то так.

Депозиты Петренко, как и твои, как и мои депозиты - не участвуют в выплате внешнего долга. Даже если они долларовые.
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 10:02

  vitaliy_berdinskikh написав:У Петренко в банке от силы кредит на холодильник.


даже если Петренко получит деньги, никакого смысла держать их в гривне уже не будет. Гривну скирдовать есть смысл до открытия рынка. За доллары землю не купишь, а резко менять крупную сумму не выгодно - гривна сильно укрепится и земля обойдется дороже. Поэтому заводить валюту нужно было заранее за год, меняя её постепенно, мелкими траншами, чтобы курс гривны сильно не укрепился.

При этом гривну где-то нужно было хранить до открытия рынка и в этом плане ОВГЗ очень кстати :)


Исходя из этого, можно предположить, что перед открытием рынка земли, "нерезы" начнут выходить из ОВГЗ. Но в доллар эта гривна не будет утекать, пока рынок земли не откроется.
Востаннє редагувалось Амвросий в Пон 11 січ, 2021 10:22, всього редагувалось 3 разів.
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