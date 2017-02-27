RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7119712071217122
Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 10:43

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Амвросий написав:Исходя из этого, можно предположить, что перед открытием рынка земли, "нерезы" начнут выходить из ОВГЗ. Но в доллар эта гривна не будет утекать, пока рынок земли не откроется.

Амвросий опять унёсся вслед за своими мыслями куда-то далеко от нас...
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2686
З нами з: 06.08.19
Подякував: 640 раз.
Подякували: 416 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 10:54

  vitaliy_berdinskikh написав:опять унёсся вслед за своими мыслями куда-то далеко от нас...


да, это предположения. Но они вполне объясняют почему гривневая масса росла, а гривна вначале даже укреплялась. И для чего накапливается гривна. У вас есть другие объяснения? :)
Амвросий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3207
З нами з: 26.02.09
Подякував: 446 раз.
Подякували: 735 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 10:56

  zzzzzz написав:Фонд прямих інвестицій Dragon Capital New Ukraine Fund LP, яким керує Dragon Capital, завершив угоду з придбання контрольного пакету акцій компанії Treeum, що є провідним фінансовим онлайн супермаркетом в Україні та керує діловими медіаресурсами minfin.com.ua і finance.ua з сумарною аудиторією 8 млн відвідувачів на місяць.

Боже, пропал дом… что будет с паровым отоплением? :lol:

28.25-28.30/28.35-28.40
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
odessit2007
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11269
З нами з: 19.05.11
Подякував: 22 раз.
Подякували: 3788 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 11:03

  zzzzzz написав:Фонд прямих інвестицій Dragon Capital New Ukraine Fund LP, яким керує Dragon Capital, завершив угоду з придбання контрольного пакету акцій компанії Treeum, що є провідним фінансовим онлайн супермаркетом в Україні та керує діловими медіаресурсами minfin.com.ua і finance.ua з сумарною аудиторією 8 млн відвідувачів на місяць.


может хоть драгон капитал поспособствует что поправят наконец график миняйла от 31.12.2020
Зображення
:!:
Alex2007
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 2701
З нами з: 11.10.16
Подякував: 1308 раз.
Подякували: 1133 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 11:09

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Амвросий написав:У вас есть другие объяснения?

Разве сейчас я обсуждаю причины укрепления гривны в 2019 году?
Предлагаю закончить эту бесполезную дискуссию.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2686
З нами з: 06.08.19
Подякував: 640 раз.
Подякували: 416 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 11:10

Тем временем: покупатели последнего аукциона ОВГЗ и анонс нового аукциона

Изменения после последнего аукциона ОВГЗ от 05 января выглядят следующим образом:

Зображення

С учетом объема удовлетворенных заявок на 8.83 млрд по номинальной стоимости и погашения на 183,3 млн долл (прибл. 5.19 млрд грн по курсу) и курсовых изменений на (приблизительно) 0.72 млрд, баланс выглядит сходящимся.

Итак, основными (и практически единственными) участниками аукциона оказались банки. То же можно сказать и о бенефициарах погашения.

Что касается нерезидентов, то по последним четырем аукционам в их гривневой части картина выглядит следующим образом:

Зображення

Вне зависимости от причин, процесс явно затухающий как по сумме размещенного, так и по доле нерезидентов в каждом из аукционов.

***************

Тем временем появился анонс аукциона 12 января со спектром сроков оборота от 175 до 1225 дней по гривне (5 выпусков) и годичной позицией по доллару.

Коротких (трехмесячных) бумаг в списке нет. При этом, что интересно, по результатам предыдущего аукциона на 70-дневные бумаги пришлось 91% от общего объема (8.06 и 8.83 млрд грн, соответственно), то есть, более длинные бумаги в прошлый раз практически никого не заинтересовали.

Приведет ли исключение из списка коротких бумаг к смещению интереса в пользу более длинных, или просто к унылому аукциону, станет известно уже завтра вечером.

----------------------------------------
Все данные приведены с округлением до десяти миллионов грн.
Полная картина по ОВГЗ в собственности здесь: https://bank.gov.ua/ua/markets/t-bills
По погашениям здесь: https://afrtcp.tk/services/payments_summary/?year=2021
По аукциону ОВГЗ здесь: https://mof.gov.ua/uk/ogoloshennja-ta-r ... -aukcioniv
headshaker
 
Повідомлень: 1033
З нами з: 08.05.15
Подякував: 2574 раз.
Подякували: 871 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 7119712071217122
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Aps, Google Adsense [Bot], V tehno-teplo і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2189, 2190, 2191
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
21905 2856156
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 січ, 2021 11:19
Козак-характерник
Валютный рынок в мире 1 ... 734, 735, 736
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7352 1716464
Переглянути останнє повідомлення
Сер 06 січ, 2021 10:19
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 63, 64, 65
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
643 149916
Переглянути останнє повідомлення
Чет 31 гру, 2020 14:21
BIGor

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (28369)
11.01.2021 11:17
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.