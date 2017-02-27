Амвросий опять унёсся вслед за своими мыслями куда-то далеко от нас...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 11 січ, 2021 10:43
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Амвросий опять унёсся вслед за своими мыслями куда-то далеко от нас...
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Пон 11 січ, 2021 10:54
Додано: Пон 11 січ, 2021 10:56
Боже, пропал дом… что будет с паровым отоплением?
28.25-28.30/28.35-28.40
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
Додано: Пон 11 січ, 2021 11:03
может хоть драгон капитал поспособствует что поправят наконец график миняйла от 31.12.2020
Додано: Пон 11 січ, 2021 11:09
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Разве сейчас я обсуждаю причины укрепления гривны в 2019 году?
Предлагаю закончить эту бесполезную дискуссию.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Пон 11 січ, 2021 11:10
Тем временем: покупатели последнего аукциона ОВГЗ и анонс нового аукциона
Изменения после последнего аукциона ОВГЗ от 05 января выглядят следующим образом:
С учетом объема удовлетворенных заявок на 8.83 млрд по номинальной стоимости и погашения на 183,3 млн долл (прибл. 5.19 млрд грн по курсу) и курсовых изменений на (приблизительно) 0.72 млрд, баланс выглядит сходящимся.
Итак, основными (и практически единственными) участниками аукциона оказались банки. То же можно сказать и о бенефициарах погашения.
Что касается нерезидентов, то по последним четырем аукционам в их гривневой части картина выглядит следующим образом:
Вне зависимости от причин, процесс явно затухающий как по сумме размещенного, так и по доле нерезидентов в каждом из аукционов.
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Тем временем появился анонс аукциона 12 января со спектром сроков оборота от 175 до 1225 дней по гривне (5 выпусков) и годичной позицией по доллару.
Коротких (трехмесячных) бумаг в списке нет. При этом, что интересно, по результатам предыдущего аукциона на 70-дневные бумаги пришлось 91% от общего объема (8.06 и 8.83 млрд грн, соответственно), то есть, более длинные бумаги в прошлый раз практически никого не заинтересовали.
Приведет ли исключение из списка коротких бумаг к смещению интереса в пользу более длинных, или просто к унылому аукциону, станет известно уже завтра вечером.
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Все данные приведены с округлением до десяти миллионов грн.
Полная картина по ОВГЗ в собственности здесь:
По погашениям здесь:
По аукциону ОВГЗ здесь:
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