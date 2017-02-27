Додано: Пон 11 січ, 2021 11:10

Тем временем: покупатели последнего аукциона ОВГЗ и анонс нового аукциона

С учетом объема удовлетворенных заявок на 8.83 млрд по номинальной стоимости и погашения на 183,3 млн долл (прибл. 5.19 млрд грн по курсу) и курсовых изменений на (приблизительно) 0.72 млрд, баланс выглядит сходящимся.

Тем временем



Полная картина по ОВГЗ в собственности здесь: https://bank.gov.ua/ua/markets/t-bills

По погашениям здесь: https://afrtcp.tk/services/payments_summary/?year=2021

По аукциону ОВГЗ здесь: https://mof.gov.ua/uk/ogoloshennja-ta-r ... -aukcioniv Все данные приведены с округлением до десяти миллионов грн.Полная картина по ОВГЗ в собственности здесь:По погашениям здесь:По аукциону ОВГЗ здесь:

Изменения после последнего аукциона ОВГЗ от 05 января выглядят следующим образом:Итак, основными (и практически единственными) участниками аукциона оказались банки. То же можно сказать и о бенефициарах погашения.Что касается нерезидентов, то по последним четырем аукционам в их гривневой части картина выглядит следующим образом:Вне зависимости от причин, процесс явно затухающий как по сумме размещенного, так и по доле нерезидентов в каждом из аукционов.***************появился анонс аукциона 12 января со спектром сроков оборота от 175 до 1225 дней по гривне (5 выпусков) и годичной позицией по доллару.Коротких (трехмесячных) бумаг в списке нет. При этом, что интересно, по результатам предыдущего аукциона на 70-дневные бумаги пришлось 91% от общего объема (8.06 и 8.83 млрд грн, соответственно), то есть, более длинные бумаги в прошлый раз практически никого не заинтересовали.Приведет ли исключение из списка коротких бумаг к смещению интереса в пользу более длинных, или просто к унылому аукциону, станет известно уже завтра вечером.----------------------------------------