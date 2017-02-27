zzzzzz написав:Фонд прямих інвестицій Dragon Capital New Ukraine Fund LP, яким керує Dragon Capital, завершив угоду з придбання контрольного пакету акцій компанії Treeum, що є провідним фінансовим онлайн супермаркетом в Україні та керує діловими медіаресурсами minfin.com.ua і finance.ua з сумарною аудиторією 8 млн відвідувачів на місяць.
zzzzzz написав:Фонд прямих інвестицій Dragon Capital New Ukraine Fund LP, яким керує Dragon Capital, завершив угоду з придбання контрольного пакету акцій компанії Treeum, що є провідним фінансовим онлайн супермаркетом в Україні та керує діловими медіаресурсами minfin.com.ua і finance.ua з сумарною аудиторією 8 млн відвідувачів на місяць.
может хоть драгон капитал поспособствует что поправят наконец график миняйла от 31.12.2020
Тем временем: покупатели последнего аукциона ОВГЗ и анонс нового аукциона
Изменения после последнего аукциона ОВГЗ от 05 января выглядят следующим образом:
С учетом объема удовлетворенных заявок на 8.83 млрд по номинальной стоимости и погашения на 183,3 млн долл (прибл. 5.19 млрд грн по курсу) и курсовых изменений на (приблизительно) 0.72 млрд, баланс выглядит сходящимся.
Итак, основными (и практически единственными) участниками аукциона оказались банки. То же можно сказать и о бенефициарах погашения.
Что касается нерезидентов, то по последним четырем аукционам в их гривневой части картина выглядит следующим образом:
Вне зависимости от причин, процесс явно затухающий как по сумме размещенного, так и по доле нерезидентов в каждом из аукционов.
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Тем временем появился анонс аукциона 12 января со спектром сроков оборота от 175 до 1225 дней по гривне (5 выпусков) и годичной позицией по доллару.
Коротких (трехмесячных) бумаг в списке нет. При этом, что интересно, по результатам предыдущего аукциона на 70-дневные бумаги пришлось 91% от общего объема (8.06 и 8.83 млрд грн, соответственно), то есть, более длинные бумаги в прошлый раз практически никого не заинтересовали.
Приведет ли исключение из списка коротких бумаг к смещению интереса в пользу более длинных, или просто к унылому аукциону, станет известно уже завтра вечером.
vitaliy_berdinskikh написав:Разве сейчас я обсуждаю причины укрепления гривны в 2019 году?
мы обсуждали связь курса с открытием рынка земли. С моей точки зрения укрепление гривны в конце 19-го и начале 20-го года было связано с началом трансфера валюты под покупку земли. Поэтому с открытием рынка земли фактор для укрепления гривны исчезнет. Думаю курс вырастет где-то до 32. Но до этого времени может и просесть до 27.5-28. Более вероятно до 28.0.
Вы считаете, что открытие рынка земли никак на курсе не отразится.
vitaliy_berdinskikh написав:Разве сейчас я обсуждаю причины укрепления гривны в 2019 году?
мы обсуждали связь курса с открытием рынка земли. С моей точки зрения укрепление гривны в конце 19-го и начале 20-го года было связано с началом трансфера валюты под покупку земли. Поэтому с открытием рынка земли фактор для укрепления гривны исчезнет. Думаю курс вырастет где-то до 32. Но до этого времени может и просесть до 27.5-28. Более вероятно до 28.0.
Вы считаете, что открытие рынка земли никак на курсе не отразится.
Как будет на самом деле - время покажет
ніяк не вплине, точніше "новина" уже відіграла рівень курсу А для інвестицій, тре робити те що хочуть інвестори: боротися з корупцією, реформувати суди, і т.д., все те що недореформували соросята при ПАПі і Зе. Хто заказує музику той і платить. Нема оплати - нема музики. Нема музики - нема оплати. Тут вже тяжко сказати, хто перший, курка чи яйце. Але скоріше за все оплата є, але музиканти грають не те що замовляли і не так як положено (без натхнення), тому чекаєм на новий орестр.
vitaliy_berdinskikh написав:Разве сейчас я обсуждаю причины укрепления гривны в 2019 году?
мы обсуждали связь курса с открытием рынка земли. С моей точки зрения укрепление гривны в конце 19-го и начале 20-го года было связано с началом трансфера валюты под покупку земли. Поэтому с открытием рынка земли фактор для укрепления гривны исчезнет. Думаю курс вырастет где-то до 32. Но до этого времени может и просесть до 27.5-28. Более вероятно до 28.0.
Вы считаете, что открытие рынка земли никак на курсе не отразится.
Как будет на самом деле - время покажет
Завангую: війна Китай - Штати в цьому році = всім не до землі в Україні, хоча може, якраз і до землі буде...
Востаннє редагувалось change_pm в Пон 11 січ, 2021 11:50, всього редагувалось 1 раз.
change_pm написав:Завагную: війна Китай - Штати в цьому році = всім не до землі в Україні, хоча може, якраз і до землі буде...
Бред. На такое не пойдут, даже чтоб списать долги. Да и причин нет. После ядерной войны долги уже будут мало кого волновать. Скорей нами пожертвуют, подтолкнут путлера (у меня, вообще, такое впечатление, что он их агент, ведь эта война не нужна и самим рашкованам, вот скажите, зачем им тот же Харьков или Запорожье ценой как минимум тысяч жизней, новых санкций и разрухи, да и с Донецком и Луганском они получили только минусы) опять атаковать. У нас-то нет ЯО.
change_pm написав:Завангую: війна Китай - Штати в цьому році = всім не до землі в Україні, хоча може, якраз і до землі буде...
Бред. На такое не пойдут, даже чтоб списать долги. Да и причин нет. После ядерной войны долги уже будут мало кого волновать. Скорей нами пожертвуют, подтолкнут путлера (у меня, вообще, такое впечатление, что он их агент, ведь эта война не нужна и самим рашкованам, вот скажите, зачем им тот же Харьков или Запорожье ценой как минимум тысяч жизней, новых санкций и разрухи, да и с Донецком и Луганском они получили только минусы) опять атаковать. У нас-то нет ЯО.
Є... Ще 4-5 років і Китай пережене Штати...
Якщо його наразі не рубанути, Штатам - оп... А рубанути його можуть тільки Штати, тому - цунцванг = або торба через 4-5 років і війна, чи війна наразі...
Тим більше воювати є ким = 20 млн безробітних в Штатах