Додано: Пон 11 січ, 2021 12:31

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00

11.01.2021.................28,2431

Гривна укрепилась на 4 копейки.

Первую полную рабочую неделю года открыли на копейку выше предпраздничного закрытия со спредом 2 копейки. После утреннего пива опустились на 2 копейки, а потом почти сразу вернулись обратно. После 11 снова опустились на 1.5 копейки, чуток постояли и незадолго до 12 быстро покатились вниз. За остававшиеся до 12 10 минут успели опуститься на 2 копейки и продолжили движение без остановки.

В мире доллар изрядно укрепился за выходные и сейчас продолжает рост.

Справочный курс встретили котировками 28.2150 - 28.2350, что на 3.5 копейки ниже открытия (возможна корректировка).



В среду НБУ на рынок не выходил. Анализ ликвидности отражает ТОМную покупку вторника.

Остатки на коррсчетах немного подросли. Движение средств при этом были активными. Наибольший прирост ликвидности дало сокращение объема суточных сертификатов. Также, как и на предыдущей неделе, в среду НБУ провел тендеры. Сокращение объема тендерных сертификатов также дало заметную прибавку ликвидности. Тендер по рефинансу оказался скучным, была выделена незначительная сумма, которая едва превысила возврат предыдущего. Большая часть ликвидности, добавленной монетарными операциями НБУ ушла в казначейство. Активна была и обналичка, что связано с наложением зарплатного периода и длинных выходных.



Во вторник объем МБ вырос с 268.8 до 387 млн. Чистый спрос составил 367 млн. Обороты невысокие, но для короткой межпраздничной недели это нормально. Клиентские обороты также выросли, предложение превышало спрос.