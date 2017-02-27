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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7120712171227123
Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 12:31

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
11.01.2021.................28,2431
Гривна укрепилась на 4 копейки.
Первую полную рабочую неделю года открыли на копейку выше предпраздничного закрытия со спредом 2 копейки. После утреннего пива опустились на 2 копейки, а потом почти сразу вернулись обратно. После 11 снова опустились на 1.5 копейки, чуток постояли и незадолго до 12 быстро покатились вниз. За остававшиеся до 12 10 минут успели опуститься на 2 копейки и продолжили движение без остановки.
В мире доллар изрядно укрепился за выходные и сейчас продолжает рост.
Справочный курс встретили котировками 28.2150 - 28.2350, что на 3.5 копейки ниже открытия (возможна корректировка).

В среду НБУ на рынок не выходил. Анализ ликвидности отражает ТОМную покупку вторника.
Остатки на коррсчетах немного подросли. Движение средств при этом были активными. Наибольший прирост ликвидности дало сокращение объема суточных сертификатов. Также, как и на предыдущей неделе, в среду НБУ провел тендеры. Сокращение объема тендерных сертификатов также дало заметную прибавку ликвидности. Тендер по рефинансу оказался скучным, была выделена незначительная сумма, которая едва превысила возврат предыдущего. Большая часть ликвидности, добавленной монетарными операциями НБУ ушла в казначейство. Активна была и обналичка, что связано с наложением зарплатного периода и длинных выходных.

Во вторник объем МБ вырос с 268.8 до 387 млн. Чистый спрос составил 367 млн. Обороты невысокие, но для короткой межпраздничной недели это нормально. Клиентские обороты также выросли, предложение превышало спрос.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 12:32

  prodigy написав:
  Амвросий написав:вкладываться нужно в образование и здоровье


єто до 35лет...ну максимум до 40 (образование)

п.с. образование есть и что?

Образование это не только типа еще одно ВО, оно никак не ограничивается возрастом
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 12:32

  odessit2007 написав:
  zzzzzz написав:Фонд прямих інвестицій Dragon Capital New Ukraine Fund LP, яким керує Dragon Capital, завершив угоду з придбання контрольного пакету акцій компанії Treeum, що є провідним фінансовим онлайн супермаркетом в Україні та керує діловими медіаресурсами minfin.com.ua і finance.ua з сумарною аудиторією 8 млн відвідувачів на місяць.

Боже, пропал дом… что будет с паровым отоплением? :lol:

28.25-28.30/28.35-28.40
вместо отопления будет говорящий Фурса, загоняющий в пирамиду :lol:
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 12:33

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  change_pm написав:Ще 4-5 років і Китай пережене Штати...


як можна порівнювати країну із 1,5 млрд населення і країну із 300 млн. населення?
а територія, природні ресурси?!

неспівставні порівняння....
jump
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 12:39

  jump написав:
  change_pm написав:Ще 4-5 років і Китай пережене Штати...


як можна порівнювати країну із 1,5 млрд населення і країну із 300 млн. населення?
а територія, природні ресурси?!

неспівставні порівняння....

а Індія?
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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