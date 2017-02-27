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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 11 січ, 2021 10:56
28.25-28.30/28.35-28.40
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
Додано: Пон 11 січ, 2021 11:09
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Разве сейчас я обсуждаю причины укрепления гривны в 2019 году?
Предлагаю закончить эту бесполезную дискуссию.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Пон 11 січ, 2021 11:10
Тем временем: покупатели последнего аукциона ОВГЗ и анонс нового аукциона
Изменения после последнего аукциона ОВГЗ от 05 января выглядят следующим образом:
С учетом объема удовлетворенных заявок на 8.83 млрд по номинальной стоимости и погашения на 183,3 млн долл (прибл. 5.19 млрд грн по курсу) и курсовых изменений на (приблизительно) 0.72 млрд, баланс выглядит сходящимся.
Итак, основными (и практически единственными) участниками аукциона оказались банки. То же можно сказать и о бенефициарах погашения.
Что касается нерезидентов, то по последним четырем аукционам в их гривневой части картина выглядит следующим образом:
Вне зависимости от причин, процесс явно затухающий как по сумме размещенного, так и по доле нерезидентов в каждом из аукционов.
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Тем временем появился анонс аукциона 12 января со спектром сроков оборота от 175 до 1225 дней по гривне (5 выпусков) и годичной позицией по доллару.
Коротких (трехмесячных) бумаг в списке нет. При этом, что интересно, по результатам предыдущего аукциона на 70-дневные бумаги пришлось 91% от общего объема (8.06 и 8.83 млрд грн, соответственно), то есть, более длинные бумаги в прошлый раз практически никого не заинтересовали.
Приведет ли исключение из списка коротких бумаг к смещению интереса в пользу более длинных, или просто к унылому аукциону, станет известно уже завтра вечером.
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Все данные приведены с округлением до десяти миллионов грн.
Полная картина по ОВГЗ в собственности здесь:
По погашениям здесь:
По аукциону ОВГЗ здесь:
Додано: Пон 11 січ, 2021 11:24
мы обсуждали связь курса с открытием рынка земли. С моей точки зрения укрепление гривны в конце 19-го и начале 20-го года было связано с началом трансфера валюты под покупку земли. Поэтому с открытием рынка земли фактор для укрепления гривны исчезнет. Думаю курс вырастет где-то до 32. Но до этого времени может и просесть до 27.5-28. Более вероятно до 28.0.
Вы считаете, что открытие рынка земли никак на курсе не отразится.
Как будет на самом деле - время покажет
Додано: Пон 11 січ, 2021 11:35
ніяк не вплине, точніше "новина" уже відіграла рівень курсу
А для інвестицій, тре робити те що хочуть інвестори: боротися з корупцією, реформувати суди, і т.д., все те що недореформували соросята при ПАПі і Зе.
Хто заказує музику той і платить.
Нема оплати - нема музики.
Нема музики - нема оплати.
Тут вже тяжко сказати, хто перший, курка чи яйце.
Але скоріше за все оплата є, але музиканти грають не те що замовляли і не так як положено (без натхнення), тому чекаєм на новий орестр.
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Пон 11 січ, 2021 12:31
Справочный курс
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
11.01.2021.................28,2431
Гривна укрепилась на 4 копейки.
Первую полную рабочую неделю года открыли на копейку выше предпраздничного закрытия со спредом 2 копейки. После утреннего пива опустились на 2 копейки, а потом почти сразу вернулись обратно. После 11 снова опустились на 1.5 копейки, чуток постояли и незадолго до 12 быстро покатились вниз. За остававшиеся до 12 10 минут успели опуститься на 2 копейки и продолжили движение без остановки.
В мире доллар изрядно укрепился за выходные и сейчас продолжает рост.
Справочный курс встретили котировками 28.2150 - 28.2350, что на 3.5 копейки ниже открытия.
В среду НБУ на рынок не выходил. Анализ ликвидности отражает ТОМную покупку вторника.
Остатки на коррсчетах немного подросли. Движение средств при этом были активными. Наибольший прирост ликвидности дало сокращение объема суточных сертификатов. Также, как и на предыдущей неделе, в среду НБУ провел тендеры. Сокращение объема тендерных сертификатов также дало заметную прибавку ликвидности. Тендер по рефинансу оказался скучным, была выделена незначительная сумма, которая едва превысила возврат предыдущего. Большая часть ликвидности, добавленной монетарными операциями НБУ ушла в казначейство. Активна была и обналичка, что связано с наложением зарплатного периода и длинных выходных.
Во вторник объем МБ вырос с 268.8 до 387 млн. Чистый спрос составил 367 млн. Обороты невысокие, но для короткой межпраздничной недели это нормально. Клиентские обороты также выросли, предложение превышало спрос.
Востаннє редагувалось Сибарит в Пон 11 січ, 2021 13:27, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 11 січ, 2021 12:32
Додано: Пон 11 січ, 2021 13:45
Додано: Пон 11 січ, 2021 14:05
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Хорошо помню 2006-2008 годы, дорожала недвижимость и это была тема номер один для обсуждения, тем кто арендовал поднимали цену раз в полгода и это был кошмар, те кто копил на квартиру не мог угнаться за постоянно растущим ценником, цены киевской и одесской недвижимости вышли за рамки здравого смысла, за какие то убитые хрущи просили 80к-100к
Но интересно другое, ажиотаж подогревали риелторы, каждый второй собеседник на работе и в спортзале мне рассказывал про знакомого риелтора, который (шёпотом) нахваливал сказочную доходность может принести квартира, прибавляющая к цене 50% в год. 2008 а потом 2015 всех отрезвил и наказал особо жадных.
Примерно то же вижу с 2015 года на валютном рынке, сидельцы в долларе получают доход от пермаментного ослабления гривны что придаёт уверенности в вечном дорожае доллара и сказочных прибылях которые им несет целительный девал. С той разницей что доллар не дорожает на 50% в год, значит пузырь сдуется не так быстро как на рн.
В истории Украины ещё не было системного укрепления гривны на 40% поэтому инвесторы (опираясь на свой скудный опыт и мощную аналитику) думают что такое невозможно, что очень удобно для загонщиков в валютный пузырь. Верующих в вечный дорожай доллара накажут точно так же как в 2008 наказали верующих в вечный дорожай киевского бетона. Не бывает вечного дорожая, особенно такими темпами, кто не верит тот сам в этом убедится. Не в этом так в следующем году.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
Додано: Пон 11 січ, 2021 14:19
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