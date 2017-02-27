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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 11 січ, 2021 14:21
где вы видели системный дорожай доллара в Украине после февраля 2015 года? Ни на копейку ниже не был курс гривны с того времени, наоборот постоянное укрепление.
а "системное укрепление гривни", пусть не на 40%, но на 5.5 грн (к 29 грн) уже было в 2018-2019 годах. Так что немного опИздали.
Главное вовремя написать какие-то с потолка взятые 24 в 21 году и 21.5. Почему 24, 21.5 - один только бог знает откуда такие цифры вычислены.... Главное, чтоб подпись мелькала по 20-30 раз в сутки ежедневно.
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Додано: Пон 11 січ, 2021 14:22
vitaliian написав:
Примерно то же вижу с 2015 года на валютном рынке, сидельцы в долларе получают доход от пермаментного ослабления гривны что придаёт уверенности в вечном дорожае доллара и сказочных прибылях которые им несет целительный девал.
В 2015 году курс был 24.
В начале 2020 курс тоже был 24.
Где вы увидели девал с 2015 года?
Помоему наоборот, с 2015 года по 2020 доход получали те кто в бумаге сидел
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Додано: Пон 11 січ, 2021 14:23
Амвросий написав: flyman написав:
А для інвестицій, тре робити те що хочуть інвестори: боротися з корупцією, реформувати суди, і т.д., все те що недореформували соросята при ПАПі і Зе.
Хто заказує музику той і платить.
Это ирония или вы и правда так думаете?
думає наші еліти і олігархи будуть самосвідомо трансформувати суспільство в напрямі зростаючого добробуту та свобод?
РЛА совість не замучила за "зелений тариф", ІВК теж погано спить?
ПАПа може кається за курс ПА32?
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Додано: Пон 11 січ, 2021 14:30
Амвросий написав:
С моей точки зрения укрепление гривны в конце 19-го и начале 20-го года было связано с началом трансфера валюты под покупку земли. Поэтому с открытием рынка земли фактор для укрепления гривны исчезнет.
Оно уже исчезло после того как деньги были заведены. Если теперь эти деньги пустя в ход и купят на них землю то для гривны не поменяется ничего: петренки не будут выводит доллар из страны даже если станут его покупать, олигархи купившие на своих фунтов землю будут иметь землю которую нельзя сконвертировать в доллар и вывезти на счёт в банке Панамы.
Учитывая что покупка для юрлиц отложена до 2024 года, а покупка иностранцами вообще не понятно когда будет так как нас ждет зе лохферендум по этому вопросу - никаких движений в ближайшее время не будет.
Вот в 2024 году укрепления гривны можно ждать: там и выборы президента на которые надо будет завести бабло, и опять же открытие рынка земли для юрлиц которые на который надо будет завести бабло. Но насколько сильно будет то укрепление сказать сложно, мы даже не знаем тольком будет ли бакс по 35 или по 55.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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Додано: Пон 11 січ, 2021 14:32
flyman написав:
думає наші еліти і олігархи будуть самосвідомо трансформувати суспільство в напрямі зростаючого добробуту та свобод?
РЛА совість не замучила за "зелений тариф", ІВК теж погано спить?
ПАПа може кається за курс ПА32?
То что вы предлагаете, нарушает ст.1 Конституции Украины.
Контроль иностранцев над госорганами и судами дает контроль над госчиновниками и госслужащими. В этом случае иностранцы могут заставить госслужащих выполнять противоправные действия. Например сдать вас в рабство. И вы ничего не сможете с этим сделать.
Вы понимаете, что если госчиновник еще находится в юридическом поле Украины и несет ответственность перед Законом, то иностранец находится вне правового поля Украины и за свои действия никакой ответственности не несет. А вы предлагаете отдать иностранцу право на принуждение вас к чему угодно.
Это гораздо хуже, чем "зеленый тариф" и все остальное.
И ради чего? Ради сраного и никому не нужного кредита?
Это даже тупее, чем продать почку чтобы вырученные деньги тут-же пропить.
Востаннє редагувалось Амвросий
в Пон 11 січ, 2021 14:43, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 11 січ, 2021 14:43
Амвросий написав: flyman написав:
думає наші еліти і олігархи будуть самосвідомо трансформувати суспільство в напрямі зростаючого добробуту та свобод?
РЛА совість не замучила за "зелений тариф", ІВК теж погано спить?
ПАПа може кається за курс ПА32?
То что вы предлагаете, нарушает ст.1 Конституции Украины.
Контроль иностранцев над госорганами и судами дает контроль над госчиновниками и госслужащими. В этом случае иностранцы могут заставить госслужащих выполнять противоправные действия. Например сдать вас в рабство. И вы ничего не сможете с этим сделать.
Вы понимаете, что если госчиновник еще находится в юридическом поле Украины и несет ответственность перед Законом, то иностранец находится вне правового поля Украины и за свои действия никакой ответственности не несет. А вы предлагаете отдать иностранцу право на принуждение вас к чему угодно.
Это гораздо хуже, чем "зеленый тариф" и все остальное.
И ради чего? Ради сраного и никому не нужного кредита?
не приписуй того, про що я не казав.
Вертаємся до наших баранів: моя думка, що продаж землі на курс найближчі роки не вливатиме, так як будуть дерибанитися землі держрезерву серед своїх, прикоритних.
Західний капітал не допустять, та й він сам не піде, поки не буде розуміти, що він тут захищений і будуть більш-менш однакові правила гри ("вільне конкуренція"), а не друзям все, а ворогам закон.
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Додано: Пон 11 січ, 2021 15:01
Вадюшка написав: Сибарит написав:
После утреннего пива
опустились на 2 копейки,
Тест на внимательность аудитории?
Поправка на затянувшиеся выходные
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Додано: Пон 11 січ, 2021 15:03
flyman написав:
не приписуй того, про що я не казав.
Вертаємся до наших баранів: моя думка, що продаж землі на курс найближчі роки не вливатиме, так як будуть дерибанитися землі держрезерву серед своїх, прикоритних.
Західний капітал не допустять, та й він сам не піде, поки не буде розуміти, що він тут захищений і будуть більш-менш однакові правила гри ("вільне конкуренція"), а не друзям все, а ворогам закон.
Підтримую. Не для того так довго тягнули із запровадженням ринку землі.
Те що дійсно можна було б продати - вже в більшості роздерибанено.
Пересічний землю добровільно не продасть. Хіба що терміново будуть потрібні гроші (проблеми, лікування, еміграція, алкоголізм і т.п.). Але все це і так відбувається на сусідньому ринку - нерухомості. І як бачимо колапсу не відбувається.
Вплив на курс буде тільки як ОДИН із багатьох чинників
, але не фундаментальний. З'являться компанії які будуть консолідувати земельні ділянки, адже чим більша площа - тим більша ціна. Чи ця консолідація буде відбуватись за рахунок збільшення оплати за землю чи за рахунок бандитизму - це вже інше питання.
Франківськ від ранку сповзає на 5-10 коп по обох позиціях.
Станом на зараз 28,20/28,30-35
Дуже важливо, що завтра не буде коротких паперів. Відповідно ми зможемо побачити реальний інтерес нерезів та інших учасників до ОВДП та відповідно довіри до нашого Мінфіну.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
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Додано: Пон 11 січ, 2021 15:05
vitaliian написав:
Верующих в вечный дорожай доллара накажут точно так же
Долар відносно долара не може подорожчати чи здешевшати.
Долар - це просто гроші. На відміну від гривні - тверда валюта.
Справжні гроші не можуть бути бульбашкою, як акції чи якісь інші спекулятивні активи, бо за них завжди можна придбати товари та послуги.
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Додано: Пон 11 січ, 2021 15:10
vitaliian написав:
Верующих в вечный дорожай доллар
Не доллар вечно дорожает, а гривна в силу как обычных, так и временных причин дешевеет.
Ну и сравнивать доллар с недвижимостью... Если недвижимость можно рассматривать как инсвестицию то сам по себе доллар инвестицией считают разве что какие-то совсем далекие от реальной жизни люди.
vitaliian написав:
сидельцы в долларе получают доход от пермаментного ослабления гривны
Они не доход получают, а избегают таким образом убытков от удешевления гривны. Мы одна из немногих стран в которых население цены товаров не из супермаркета/будмена обычно номинирует не в национальной валюте, а в баксе. Следовательно ослабление гривны не даёт доход тем кто в долларе так как то на что они собираются тратить деньги - в цене не меняется.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
- Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
- Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
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