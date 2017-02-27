Додано: Пон 11 січ, 2021 14:30

Амвросий написав: С моей точки зрения укрепление гривны в конце 19-го и начале 20-го года было связано с началом трансфера валюты под покупку земли. Поэтому с открытием рынка земли фактор для укрепления гривны исчезнет. С моей точки зрения укрепление гривны в конце 19-го и начале 20-го года было связано с началом трансфера валюты под покупку земли. Поэтому с открытием рынка земли фактор для укрепления гривны исчезнет.

Оно уже исчезло после того как деньги были заведены. Если теперь эти деньги пустя в ход и купят на них землю то для гривны не поменяется ничего: петренки не будут выводит доллар из страны даже если станут его покупать, олигархи купившие на своих фунтов землю будут иметь землю которую нельзя сконвертировать в доллар и вывезти на счёт в банке Панамы.Учитывая что покупка для юрлиц отложена до 2024 года, а покупка иностранцами вообще не понятно когда будет так как нас ждет зе лохферендум по этому вопросу - никаких движений в ближайшее время не будет.Вот в 2024 году укрепления гривны можно ждать: там и выборы президента на которые надо будет завести бабло, и опять же открытие рынка земли для юрлиц которые на который надо будет завести бабло. Но насколько сильно будет то укрепление сказать сложно, мы даже не знаем тольком будет ли бакс по 35 или по 55.