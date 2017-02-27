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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7119712071217122
Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 15:12

Re: Валютный рынок в контексте ДС

28.14 как бы...
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 15:29

  Амвросий написав:
  vitaliian написав:Примерно то же вижу с 2015 года на валютном рынке, сидельцы в долларе получают доход от пермаментного ослабления гривны что придаёт уверенности в вечном дорожае доллара и сказочных прибылях которые им несет целительный девал.


В 2015 году курс был 24.
В начале 2020 курс тоже был 24.

Где вы увидели девал с 2015 года?

Помоему наоборот, с 2015 года по 2020 доход получали те кто в бумаге сидел :D

Продадите мне по 24? Заодно я покажу где и что увидел.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 15:45

  flyman написав:Західний капітал не допустять, та й він сам не піде, поки не буде розуміти, що він тут захищений і будуть більш-менш однакові правила гри ("вільне конкуренція"), а не друзям все, а ворогам закон.


Любой контроль или влияние иностранцев на суды и контролирующие госорганы - это нарушение 1-ой статьи Конституции Украины.

Никакой сраный кредит не стоит того, чтобы сдавать государство вместе с населением в рабство иностранцам. К тому-же эти кредиты и без каких-либо условий не нужны, т.к. ничего кроме ущерба стране не дают.

  vitaliian написав:Продадите мне по 24? Заодно я покажу где и что увидел.


он в 20 году был 24. За последний год подорожал.
Но вы-же утврерждали, что с 2015-го года девальвация постоянная.
Амвросий
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  #<1 ... 7119712071217122
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