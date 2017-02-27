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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 11 січ, 2021 15:12
Re: Валютный рынок в контексте ДС
28.14 как бы...
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Додано: Пон 11 січ, 2021 15:29
Продадите мне по 24? Заодно я покажу где и что увидел.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
Додано: Пон 11 січ, 2021 15:45
Любой контроль или влияние иностранцев на суды и контролирующие госорганы - это нарушение 1-ой статьи Конституции Украины.
Никакой сраный кредит не стоит того, чтобы сдавать государство вместе с населением в рабство иностранцам. К тому-же эти кредиты и без каких-либо условий не нужны, т.к. ничего кроме ущерба стране не дают.
он в 20 году был 24. За последний год подорожал.
Но вы-же утврерждали, что с 2015-го года девальвация постоянная.
Додано: Пон 11 січ, 2021 16:12
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..............11.01.2021.........12.01.2021
дата розрахунку.............06.01.2021..........11.01.2021
Євро................................34,909................34,2817...-1.8%
Долар США.....................28,2847...............28,2038...-0.29%
После полудня гривна укрепилась еще на 4 копейки.
Первую полную рабочую неделю года открыли на копейку выше предпраздничного закрытия со спредом 2 копейки. После утреннего пива опустились на 2 копейки, а потом почти сразу вернулись обратно. После 11 снова опустились на 1.5 копейки, чуток постояли и незадолго до 12 быстро покатились вниз. За остававшиеся до 12 10 минут успели опуститься на 2 копейки и продолжили движение без остановки.
В мире доллар изрядно укрепился за выходные и сейчас продолжает рост.
Справочный курс встретили котировками 28.2150 - 28.2350, что на 3.5 копейки ниже открытия.
После 12 опустились еще на 2 копейки, приостановились и перед обедом опустились на 2.5 копейки. После традиционного периода обеденной стабильности опустились на 3 копейки и снова остановились. В 15-30 опустились еще на полкопейки.
В мире доллар продолжает рост. У нас сегодня своя свадьба.
Официальный курс встретили котировками 28.1350 - 28.1550. За день упали на 11.5 копеек относительно открытия и на 10.5 копеек относительно закрытия среды.
Этот день в истории:
2020 - 23.9677 (0*) +426
2019 - 28.1538 (-12) +5
2018 - 28.4457 (+12)
2017 - 27.1132 (-7)
* После рабочей субботы
Додано: Пон 11 січ, 2021 16:24
думаю, що мова йшла про інфляцію долара, відмінну від 0..2% річних
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Пон 11 січ, 2021 16:48
Re: Валютный рынок в контексте ДС
євро буль-буль, па1,215
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Пон 11 січ, 2021 16:58
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Тільки, чогось, міжнародні суди мають приоритет над відчизняними, і поток скраг в ЄСПЛ, від українців, доводять, що вітчизняні суди самі порушують Конституцію. Причому масово.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Пон 11 січ, 2021 17:21
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Государство вместе с населением давно сдано в рабство местным олигархам и они никогда не позволят сделать это иностранцам ...
Додано: Пон 11 січ, 2021 17:27
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Тільки 25% оцінили Порошенко, який дав безвіз, як визволителя з рабства, а інші як були совковими рабами, так ними і залишились...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Пон 11 січ, 2021 17:29
В том-то и дело, что олигархи запросто могут сдать страну иностранцам в рабство. У каждого олигарха немало преступлений числится и имущество за границей. Если олигарху предложат на выбор либо сдать страну в рабство, либо лишиться имущества и пойти под суд, то несложно догадаться, что выберет олигарх.
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